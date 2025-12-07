Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.9 комментариев
Мерц: Германия не собирается признавать Палестину
Правительство Германии не планирует признавать палестинское государство в ближайшее время, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
По словам канцлера, будущее в регионе неопределенно: «никто не знает, что принесут и как сложатся ближайшие дни, недели и месяцы», передает РИА «Новости».
Мерц подчеркнул, что основная задача сейчас – перейти ко второй фазе мирного процесса в секторе Газа и на Ближнем Востоке. Он считает необходимым прежде всего полное разоружение движения ХАМАС для продвижения к миру.
Канцлер также отметил, что Палестинская автономная администрация, по его впечатлению, готова к проведению реформ. Мерц вспомнил, что Германия, в отличие от ряда других европейских государств, не признала палестинское государство преждевременно и не собирается делать этого сейчас, так как, по его словам, «у этого государства – в кавычках – до сих пор отсутствуют все предпосылки для того, чтобы вообще быть самостоятельным государством».
Он также добавил, что никто не может предсказать, чем завершится этот процесс. Напомним, Фридрих Мерц в воскресенье впервые посетил Израиль после вступления в должность канцлера ФРГ, охарактеризовав свою поездку как визит дружбы.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил о попытках совершить своего рода государственный переворот с целью «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства.
В октябре Мерц сообщил, что даже обсуждение вопроса об исключении Израиля из международного музыкального конкурса «Евровидение» является скандалом.