Мерц: Германия не собирается признавать Палестину

Tекст: Дарья Григоренко

По словам канцлера, будущее в регионе неопределенно: «никто не знает, что принесут и как сложатся ближайшие дни, недели и месяцы», передает РИА «Новости».

Мерц подчеркнул, что основная задача сейчас – перейти ко второй фазе мирного процесса в секторе Газа и на Ближнем Востоке. Он считает необходимым прежде всего полное разоружение движения ХАМАС для продвижения к миру.

Канцлер также отметил, что Палестинская автономная администрация, по его впечатлению, готова к проведению реформ. Мерц вспомнил, что Германия, в отличие от ряда других европейских государств, не признала палестинское государство преждевременно и не собирается делать этого сейчас, так как, по его словам, «у этого государства – в кавычках – до сих пор отсутствуют все предпосылки для того, чтобы вообще быть самостоятельным государством».

Он также добавил, что никто не может предсказать, чем завершится этот процесс. Напомним, Фридрих Мерц в воскресенье впервые посетил Израиль после вступления в должность канцлера ФРГ, охарактеризовав свою поездку как визит дружбы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил о попытках совершить своего рода государственный переворот с целью «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства.

В октябре Мерц сообщил, что даже обсуждение вопроса об исключении Израиля из международного музыкального конкурса «Евровидение» является скандалом.