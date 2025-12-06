  • Новость часаТурция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    6 декабря 2025, 17:13 • Новости дня

    WSJ: Европа шокирована новой стратегией нацбезопасности США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону, пишет Wall Street Journal.

    Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная Белым домом, шокировала европейских политиков формулировками о положении Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal. Согласно материалу, документ требует от стран Европы самостоятельности в вопросах обороны и прямо заявляет о расхождениях с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, особенно на фоне «нереалистичных ожиданий» с их стороны.

    В статье отмечается, что в 30-страничном документе европейские страны описываются как «своенравные, находящиеся в упадке державы», утратившие часть суверенитета в пользу Евросоюза и управляемые правительствами, которые «подавляют демократию и голоса сторонников националистического курса». Для многих европейских столиц это стало «ведром холодной воды», подчеркивается в публикации.

    Документ фиксирует резкое изменение внешнеполитического курса США при администрации Дональда Трампа, что, по мнению издания, способно усугубить внутренние противоречия в НАТО. Старший научный сотрудник Chatham House Катя Бего указала, что «ознакомившимся с документом европейским лидерам стоит допустить, что устоявшиеся взаимоотношения с НАТО мертвы».

    Издание подчеркивает, что стратегия подробно рассматривает только европейское будущее, в то время как другие регионы не получают такого внимания. Журналисты пишут, что Россия в документе не упоминается вовсе, хотя роль США, Китая и России определена как определяющая для глобального баланса.

    Директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи выразила мнение, что стратегия демонстрирует видение мира, где тремя главными игроками остаются США, Китай и Россия, а Европа становится «объектом колониального доминирования». Она также поставила вопрос: «Что еще должно произойти, чтобы мы, европейцы, осознали это?»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили радикальные изменения в стратегии США по обеспечению своей безопасности.

    При этом Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач.

    А вот Ближний Восток больше не имеет доминирующего значения для формирования внешней политики Соединенных Штатов.

    5 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    5 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    G7 и ЕС намерены запретить России перевозить нефть по морю

    Reuters: G7 и Евросоюз планируют полный запрет на морские перевозки нефти из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    G7 и Евросоюз обсуждают идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом, пишет агентство Reuters

    Страны G7 и Евросоюза рассматривают возможность полного запрета на оказание морских перевозочных услуг для поставок российской нефти, чтобы снизить доходы России от экспорта нефти, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Сейчас для российской нефти действует потолок цены в 47,6 долларов за баррель, и перевозка или страхование продукции по более высокой цене запрещены.

    В публикации со ссылкой на шесть источников отмечается, что страны G7 и ЕС обсуждают замену существующего механизма жестким запретом доступа России к международным морским перевозкам. Такое решение может быть включено в следующий санкционный пакет Евросоюза.

    Интенсивное экономическое давление на Россию Запад усилил после начала СВО. Это уже привело к росту стоимости электроэнергии, топлива и продуктов в Европе и США. С начала спецоперации Евросоюз принял 19 пакетов рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны Евросоюза к осени 2027 года.

    Однако в Кремле заявили о незаконности западных санкций против нефтяного сектора, так как они не одобрены Совбезом ООН.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что ограничение поставок углеводородов из России подрывает энергетическую стабильность стран Евросоюза.

    6 декабря 2025, 16:55 • Видео
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    5 декабря 2025, 20:28 • Новости дня
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине

    Ушаков: Возможный мирный план по Украине будет писать Кушнер

    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине
    @ Kevin Lamarque/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основные положения возможного мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может создать именно предприниматель Джаред Кушнер, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Если появится проект документа по урегулированию ситуации, «ручкой вводить во многом будет именно господин Джаред Кушнер», заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине.

    5 декабря 2025, 20:48 • Новости дня
    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции
    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев саркастически отреагировал на критику со стороны французского президента Эммануэля Макрона в адрес США, прозвучавшую во время телеконференции европейских лидеров.

    Макрон выразил опасения, что США могут «предать Украину в вопросе территории», не предоставив четких гарантий безопасности, следует из стенограммы телеконференции, фрагмент которой опубликовал германский журнал Der Spiegel, передает ТАСС.

    «Может быть, пора отправить к берегам Франции пару «лучших в мире подводных лодок?», – отреагировал Медведев в своем англоязычном Telegram-канале, добавив к публикации смеющийся смайл.

    В конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что «направил атомные подлодки к российским берегам после слов о ядерном оружии».

    Медведев сравнил сообщения американского лидера о присутствии атомных субмарин США у российских берегов с поиском несуществующей «черной кошки в темной комнате».

    6 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза

    Каллас: США в чем-то правы, критикуя Евросоюз в новой доктрине

    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласилась с отдельными замечаниями новой американской доктрины национальной безопасности по поводу роли Европы в собственной обороне.

    США в новой доктрине национальной безопасности призвали Европу самостоятельно отвечать за свою оборону и указали на разногласия с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, передает РИА «Новости». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала эти утверждения на форуме в Катаре.

    По словам Каллас, она ознакомилась с разделом доктрины, посвященным Европе, и отметила: «Конечно, там есть много критики, но я думаю, что кое-что из этого верно». Она подчеркнула, что США справедливо указывают на необходимость для ЕС проявлять большую самостоятельность и брать на себя ответственность за свою безопасность.

    Каллас также согласилась с тем, что несамостоятельность Европы в вопросах обороны требует пересмотра и отмечает, что европейским странам стоит внимательнее прислушиваться к этим сигналам со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белый дом отметил приоритетом для США желание, чтобы европейские страны сами брали на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Эксперт Федор Лукьянов указал на изменение подхода США к вопросу расширения НАТО.

    Кроме того Белый дом сделал акцент на приоритете восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией.

    6 декабря 2025, 12:27 • Новости дня
    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК

    В Бельгии встретили аплодисментами отклонение передачи активов России в ЕК

    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК
    @ Frank Roder/CHROMORANGE/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна не готова передать замороженные российские активы Еврокомиссии, если риски и расходы не будут разделены между всеми странами ЕС.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался изымать замороженные российские активы и передавать их Еврокомиссии. Парламент страны встретил такое решение аплодисментами, сообщает канал, которые выкладывает переводы Blomberg.

    Де Вевер заявил: «По сути, это предложение не может рассчитывать на поддержку нашего правительства и нашей страны. Мы заявляем, что всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. И мы готовы идти на жертвы ради этого, но от нашей страны не следует требовать невозможного. Это позиция правительства, и я надеюсь на поддержку всего парламента».

    Премьер-министр подчеркнул, что Бельгия не поддержит механизм одностороннего изъятия средств без четких условий. В своем выступлении он указал на три принципиальных требования:

    • все риски, включая возможные штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть равномерно разделены между странами Евросоюза;

    • Euroclear – депозитарий, на счетах которого находятся замороженные российские активы, – должен получить гарантии ликвидности на покрытие ущерба от возможных ответных российских шагов.

    • Расходы по изъятию должны в равных долях нести все страны ЕС, в которых размещены российские активы.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и де Вевером по вопросу использования российских активов завершилась без конкретного результата.

    Глава Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в осуществимости плана Еврокомиссии об экспроприации российских активов. Сейчас Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    Евросоюз начал действовать как «воровская группировка» в вопросе российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    6 декабря 2025, 02:07 • Новости дня
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    Вопрос послевоенного восстановления Украины обсуждался на встрече делегаций Вашингтона и Киева, передает ТАСС.

    В заявлении Госдепа США указано, что стороны отдельно рассмотрели перспективы будущего процветания Украины, вопросы поддержки предстоящей реконструкции, а также детали совместных экономических инициатив и долгосрочных проектов по восстановлению.

    По данным документа, в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гнатов.

    Переговоры были посвящены, как отмечает Госдеп, поиску вариантов глубокого сотрудничества, способного ускорить восстановление ключевых отраслей экономики.

    Среди обсуждавшихся тем выделялась координация усилий США и Украины по созданию долгосрочных программ, направленных на привлечение инвестиций и обеспечение стабильного роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали давить на Европу, чтобы заставить отказаться от конфискации замороженных российских активов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у Европы реальных инструментов давления на Россию для переговоров по конфликту на Украине.

    Зять президента США Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций.

    5 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35

    Посол США Баррак заявил о возможной покупке Турцией истребителей F-35 и отказе от С-400

    Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35
    @ JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара рассматривает полный отказ от российских комплексов С-400, чтобы восстановить контакты с Вашингтоном по теме истребителей F-35, заявил посол Штатов в Турции Том Баррак.

    Турция больше не использует российские комплексы С-400 и близка к их окончательному отказу, вслед за чем станет возможна закупка американских истребителей F-35, передает ТАСС со ссылкой на заявление посла США в Турции Тома Баррака.

    «Я уверен, что эти вопросы будут решены в течение следующих четырех-шести месяцев», – заявил Баррак на конференции в Абу-Даби, сообщает агентство Bloomberg. Дипломат дал однозначный ответ «Да» на вопрос, собирается ли Анкара отказаться от российских систем.

    Баррак пояснил, что, по информации США, Турция сейчас не использует российские ЗРК С-400, однако продолжает их хранить на своей территории, и именно этот факт осложняет отношения между Турцией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ отметил, что США отказали Турции в поставках истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских комплексов С-400.

    При этом Анкара 6 ноября подтвердила отсутствие планов по полному отказу от российских С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

    До этого в сентябре Москва предложила Анкаре комплексное обслуживание зенитных ракетных систем С-400 и заявила о готовности обсуждать другие направления военно-технического сотрудничества.

    6 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    Эксперт Лукьянов заявил об изменении подхода США к расширению НАТО
    Эксперт Лукьянов заявил об изменении подхода США к расширению НАТО
    @ Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вашингтон в новой доктрине национальной безопасности придерживается абсолютно нового подхода в отношении НАТО, заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

    Вашингтон впервые отказался от идеи постоянного расширения НАТО, что стало главным изменением в новой доктрине национальной безопасности США, передает РИА «Новости».

    Как отметил Лукьянов, Белый дом четко заявил: «НАТО не должно быть организацией для бесконечного расширения» – подобное еще недавно казалось невозможным.

    Лукьянов напомнил, что после холодной войны политика адаптации новых членов в альянс была неизменной и не подвергалась сомнению. Теперь же США решили не выходить из НАТО, хотя ранее в западных СМИ появлялись сообщения о таких намерениях Дональда Трампа.

    По мнению Лукьянова, Вашингтон считает, что союз не должен брать на себя дополнительные риски из-за расширения, поскольку пример ситуации на Украине показал высокую степень угроз для безопасности и стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США заявили о планах расширить Авраамовы соглашения. Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости.

    6 декабря 2025, 03:33 • Новости дня
    США и Украина продлили переговоры на 6 декабря

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры представителей США и Украины по урегулированию кризиса продлятся, ключевыми темами стали прекращение огня и восстановление страны, заявил Госдеп.

    Делегации США и Украины после встречи во Флориде для обсуждения путей урегулирования конфликта и мер по прекращению огня продолжат переговоры в субботу, 6 декабря. Об этом говорится в сообщении Госдепа, передает ТАСС.

    В переговорах приняли участие спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, зять главы государства Джаред Кушнер, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

    В заявлении Госдепартамента отмечается, что шаги по деэскалации важны для предотвращения возобновления конфликта и реализации комплексного плана восстановления Украины.

    Стороны в течение двух дней обсуждали продвижение к «прочному и справедливому миру на Украине» и назвали переговоры конструктивными.

    По сведениям американских СМИ, встречи прошли 4 и 5 декабря в Майами. Переговоры продолжатся 6 декабря.

    Стивен Уиткофф подтвердил на своей странице в социальной сети, что обсуждение между делегациями продолжится и 6 декабря.

    Он подчеркнул, что на переговорах также были затронуты итоги встречи американской делегации с российскими представителями, состоявшейся в Москве 3 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США и Украины обсудили экономические инициативы и развитие страны в преддверии послевоенной реконструкции.

    В Брюсселе не смогли договориться о судьбе российских активов для поддержки Украины, и обсуждение этого вопроса отложено.

    США начали давить на европейские страны, чтобы те отказались от конфискации российских активов, однако крупнейшие страны Евросоюза занимают жесткую позицию, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается убедить Бельгию предоставить доступ к этим средствам.

    Эксперты считают, что Европа рассматривает контроль над российскими деньгами как последний рычаг влияния по украинскому вопросу, а США стремятся извлечь собственную прибыль из этих активов.

    5 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    ФИФА вручила Трампу премию мира

    Трамп стал первым лауреатом новой премии мира ФИФА

    ФИФА вручила Трампу премию мира
    @ USA TODAY Network/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президенту США Дональду Трампу вручили первую Премию мира ФИФА во время жеребьевки чемпионата мира 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

    Премия мира Международной федерации футбола (ФИФА) вручена Дональду Трампу во время жеребьевки чемпионата мира 2026 года в Вашингтоне, передает ТАСС. Организация отметила его исключительную деятельность по объединению людей ради мира.

    В своей речи Трамп подчеркнул, что для него большая честь получить эту награду, и заявил, что «мир стал безопаснее». Президент ФИФА Джанни Инфантино лично вручил сертификат и медаль, отметив, что премия будет вручаться выдающимся личностям, проявившим приверженность идеям мира и единства во всем мире.

    Премия «Футбол объединяет мир» учреждена в ноябре и станет ежегодной наградой для тех, кто своим примером помогает достичь гармонии и консолидации мирового сообщества. Инфантино зачитал текст сертификата, в котором отмечается вклад Трампа в укрепление единства во всем мире.

    Во время церемонии также напомнили, что чемпионат мира по футболу 2026 года впервые соберет 48 команд. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты CNN отмечали, что возможная масштабная военная операция в Венесуэле противоречит заявлениям Дональда Трампа о стремлении к миру.

    Белый дом раскритиковал присуждение Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо и подчеркнул, что для комитета политика важнее мира. Сам Дональд Трамп неоднократно выражал желание получить Нобелевскую премию мира.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет неоднократно вручал награду людям, которые ничего не сделали для мира.

    6 декабря 2025, 00:38 • Новости дня
    Полиция Ирландии начала расследование появления БПЛА во время визита Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ирландии установлен факт появления четырех неизвестных беспилотников в запретной зоне вблизи аэропорта вскоре после прибытия самолета Зеленского.

    Расследование инцидента ведет специальное детективное подразделение национальной полиции, передает ТАСС. Подразделение занимается расследованиями происшествий, связанных с угрозой национальной безопасности и противодействием терроризму.

    В операции участвуют вооруженные силы Ирландии и международные партнеры из спецслужб Британии и Евросоюза.

    Согласно данным The Journal, четыре неизвестных беспилотника появились около аэропорта Дублина сразу после посадки борта Зеленского.

    Аппараты вылетели с северо-востока города и находились в воздухе почти два часа, частично следуя маршруту самолета Зеленского. Отмечается, что глава Украины прилетел с опережением запланированного времени.

    The Irish Times уточнила, что Зеленский и сопровождающие его лица не подвергались опасности. Канал RTE сообщил, что БПЛА были замечены в десяти километрах от побережья неподалеку от пригорода Хоут к востоку от Дублина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные зафиксировали пять неопознанных дронов возле базы Иль-Лонг с атомными подлодками. Неопознанные БПЛА появились также вблизи самолета Владимира Зеленского во время его визита в Ирландию.

    6 декабря 2025, 01:29 • Новости дня
    Верховный суд США начал изучать законность указа Трампа о гражданстве

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховный суд США в ближайшее время займется оценкой конституционности указа Дональда Трампа о праве на гражданство по рождению, слушания ожидаются в 2026 году.

    Верховный суд США принял обращение Дональда Трампа о пересмотре законности указа, ограничивающего предоставление гражданства по рождению, передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

    Точная дата слушаний пока не определена, однако, как сообщает Politico, рассмотрение по существу запланировано на апрель 2026 года, а вердикт может быть вынесен в июне того же года.

    В июле апелляционный суд в Сан-Франциско признал указ Трампа юридически недействительным и неконституционным, а ранее суды низшей инстанции неоднократно блокировали его применение.

    Однако в июне Верховный суд ограничил полномочия этих судов на блокировку подобных документов. Указ был подписан Трампом после его инаугурации 20 января и предполагал запрет на предоставление гражданства детям родителей, находящихся на территории США на незаконных основаниях.

    Сам указ был представлен как мера по «восстановлению смысла и значения американского гражданства». Конституционная поправка, разрешающая предоставление гражданства по рождению, действует с конца Гражданской войны в Соединенных Штатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предложил ужесточение мер против миграции, включая приостановку въезда из ряда государств и аннулирование гражданства для некоторых мигрантов.

    В России появилась возможность подавать заявление на гражданство по рождению в электронной форме через территориальный орган МВД.

    Белый дом намерен оспаривать постановления, мешающие реализации инициатив Трампа по вопросам миграции и роспуска USAID.

    6 декабря 2025, 02:39 • Новости дня
    США одобрили продажу 200 ракет AIM-120C-8 Дании

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США рассмотрела заявку Дании на приобретение двухсот ракет AIM-120C-8 и сообщила о решении Конгрессу, который, в свою очередь, теперь должен одобрить или заблокировать сделку.

    Как передает ТАСС, Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании двухсот ракет класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120C-8 на сумму 730 млн долларов.

    Ранее власти Дании официально запросили возможность приобрести указанные ракеты и связанное с ними оборудование у Соединенных Штатов.

    В заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона отмечается, что планируемая сделка соответствует внешнеполитическим и национальным интересам США и повышает безопасность союзника по НАТО.

    Американская сторона полагает, что поставка повысит совместимость боевых возможностей Дании с ВВС США и других партнеров альянса.

    Основным подрядчиком в рамках продажи может быть выбрана компания RTX Corporation. Как отмечает Пентагон, решение по сделке официально направлено в Конгресс США. У законодателей есть 30 дней на рассмотрение потенциальной продажи и возможности ее блокирования.

    Ранее Агентство сообщило, что Госдеп одобрил аналогичную потенциальную сделку с Данией по системе IBCS для противовоздушной и противоракетной обороны и сопутствующему обеспечению на сумму 3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США договорились о продаже Польше ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования на общую сумму примерно 3,7 млрд долларов.

    США также предложили Польше заем в размере 2 млрд долларов на приобретение вертолетов Apache. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее боеприпасов для истребителей F-35 на 271 млн долларов.

    Литва закупит в США партию ракет средней дальности AMRAAM на сумму 94 млн евро (100 млн долларов), которые предназначены для ранее приобретенных ЗРК NASAMS.

    5 декабря 2025, 20:35 • Новости дня
    Вагенкнехт осудила новый закон Бундестага о военной службе

    Вагенхнехт: С новым воинским законом власти ФРГ «играют в русскую рулетку»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Принятие в Германии закона о военной службе, предусматривающего обязательное анкетирование и медицинский осмотр молодежи, вызвало резкую критику со стороны партии BSW.

    Лидер немецкой партии BSW «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт раскритиковала новый закон о военной службе, который был одобрен Бундестагом, передает

    ТАСС. По ее словам, власти Германии «играют в русскую рулетку», рискуя не только перспективами страны, но и жизнями молодых людей.

    Вагенкнехт в своей публикации на X заявила: «Вместо того, чтобы готовить Германию к войне с Россией, в которой, по оценкам Вооруженных сил ФРГ, ежедневно 1 тыс. солдат будут гибнуть в качестве пушечного мяса, правительству Германии следует сделать все возможное для поддержки мирного урегулирования на Украине и возвращения к дипломатии и разрядке».

    По словам Вагенкнехт, партия BSW выступает против воинской повинности и поддерживает мирные инициативы, надеясь на дипломатическое решение конфликтов. Она подчеркнула, что Германия должна делать ставку на мирные переговоры, а не милитаризацию.

    В пятницу депутаты Бундестага приняли закон о новой модели военной службы, предусматривающий восстановление воинского учета в Германии. Также с 2027 года все юноши, родившиеся после 1 января 2008 года, должны будут пройти медосмотр и заполнить анкету о службе в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности Бундесвера примерно с 184 тыс. до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

    В то же время, в кадровые центры немецкой армии в октябре поступило более 3 тыс. ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы.

    МАГАТЭ: Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции обеспечения безопасности
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    Бастрыкину доложили о спарринге ММА-бойца с памятником ветеранам МЧС
    При обмане Долиной аферисты выдали актера Холланда за сотрудника Росфинмониторинга
    Фидан: У России много причин не доверять никому на фоне конфликта на Украине
    В Лондоне завалили навозом рождественскую елку в отеле The Ritz
    Умер дважды «Лучший Дед Мороз России» Александр Скавыш

