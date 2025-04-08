Мишустин заявил об изменении структуры потребления электричества в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время стратегической сессии по развитию электроэнергетики Михаил Мишустин заявил, что стоимость киловатт-часа в России является одной из самых низких в мире. Как сообщается в Telegram-канале правительства, он подчеркнул значимость сохранения этого преимущества для граждан и бизнеса.

Мишустин также указал на высокий спрос на электроэнергию в последние пять лет, особенно в восточных и южных регионах страны. Структура потребления изменилась: внедряются новые технологии, снижаются энергозатраты, расширяются энергоемкие секторы и продолжается электрификация устройств.

Среди принятых правительством решений: утверждение генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, предполагающей удвоение генерирующего оборудования по сравнению с выбывающими мощностями, и энергетической стратегии, объединяющей трансформацию отрасли с экономическими процессами.

Мишустин подчеркнул, что необходимо определить подходы к повышению устойчивости энергосистемы, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в долгосрочной перспективе. Отдельно отмечено, что обеспечена технологическая независимость от зарубежных поставщиков в сетевом хозяйстве.