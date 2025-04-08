Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.6 комментариев
Мишустин заявил об изменении структуры потребления электричества в России
Глава правительства Михаил Мишустин акцентировал внимание на низкой цене киловатт-часа в России, подчеркнув ее как одно из важнейших преимуществ для граждан и бизнеса. Он отметил также изменение структуры потребления электричества в России.
Во время стратегической сессии по развитию электроэнергетики Михаил Мишустин заявил, что стоимость киловатт-часа в России является одной из самых низких в мире. Как сообщается в Telegram-канале правительства, он подчеркнул значимость сохранения этого преимущества для граждан и бизнеса.
Мишустин также указал на высокий спрос на электроэнергию в последние пять лет, особенно в восточных и южных регионах страны. Структура потребления изменилась: внедряются новые технологии, снижаются энергозатраты, расширяются энергоемкие секторы и продолжается электрификация устройств.
Среди принятых правительством решений: утверждение генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, предполагающей удвоение генерирующего оборудования по сравнению с выбывающими мощностями, и энергетической стратегии, объединяющей трансформацию отрасли с экономическими процессами.
Мишустин подчеркнул, что необходимо определить подходы к повышению устойчивости энергосистемы, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в долгосрочной перспективе. Отдельно отмечено, что обеспечена технологическая независимость от зарубежных поставщиков в сетевом хозяйстве.