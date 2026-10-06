Власти Испании распустили парламент и назначили досрочные выборы

Tекст: Елизавета Шишкова

Власти страны опубликовали в официальном государственном вестнике постановление о роспуске конгресса депутатов и сената, избранных летом 2023 года. Избирательная кампания пройдет с 13 по 27 ноября, а первые заседания новых палат парламента состоятся 23 декабря, передает РИА «Новости».

Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение о проведении досрочного голосования из-за отклонения конгрессом депутатов двух правительственных декретов в сфере жилищной политики.

Инициативы не получили поддержки из-за голосов против от оппозиционной Народной партии, партии Vox и политической силы «Вместе за Каталонию», что лишило правительство необходимого большинства. Выборы состоятся примерно на семь месяцев раньше запланированного срока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник издание Politico предупредило об угрозе дестабилизации Евросоюза в случае поражения Санчеса на выборах.

В понедельник испанский премьер анонсировал внеочередное голосование.

В прошлом месяце в Мадриде состоялся многотысячный митинг за проведение досрочных выборов.