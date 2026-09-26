В Мадриде прошел многотысячный митинг в защиту Сеуты и за досрочные выборы

В Мадриде устроили марш с требованием досрочных выборов и в защиту Сеуты

Tекст: Мария Иванова

Тысячи людей приняли участие в шествии в испанской столице в защиту автономного города Сеута и с требованием досрочных всеобщих выборов. Митинг начался у столичной мэрии, участники несли испанские флаги и скандировали лозунги против председателя правительства Педро Санчеса, пишет ТАСС.

Организатором акции выступило движение «Испанское гражданское общество». К манифестации обещали присоединиться сторонники Народной партии и правой партии «Вокс». Генеральный секретарь Народной партии Мигель Тельядо заявил, что правительство представляет опасность для демократии.

Ранее, в День Сеуты, в городе прошли митинги, организованные Испанской федерацией муниципалитетов, с участием лидеров оппозиции.

Летом десятки тысяч нелегальных мигрантов попытались проникнуть в Сеуту из Марокко. Правительство Испании направило военных для помощи в обеспечении безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в бывшем военном туннеле в Сеуте нашли убежище нелегальных мигрантов.

Во вторник Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

В прошлом месяце наплыв мигрантов спровоцировал многотысячный протест в автономном городе.