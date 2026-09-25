Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
В бывшем военном туннеле в Сеуте нашли убежище нелегальных мигрантов
Europa Press: В военном туннеле в Сеуте нашли укрытие нелегальных мигрантов
В испанской Сеуте пожарные обнаружили укрытие нелегальных мигрантов, оборудованное в бывшем подземном военном туннеле.
Нелегалы могли проникнуть в подземелье, проломив одну из стен, перекрывавших вход, пишет Europa Press.
Внутри туннеля людей не оказалось, однако многочисленные признаки указывали на использование объекта в качестве укрытия. На месте были найдены матрасы, одеяла, кастрюли с остатками еды, личные вещи и большое количество бытовых отходов, включая сгоревшие матрасы и пустые бутылки, передает ТАСС.
В конце июля десятки тысяч нелегалов проникли в Сеуту из Марокко вплавь и вброд, обходя волнолом. Для обеспечения безопасности в городе Мадрид задействовал военных. По оценкам испанских властей, границу могли пересечь до 80 тыс. человек, но предполагается, что подавляющее большинство из них уже вернулись на марокканскую территорию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва нелегалов.
На прошлой неделе испанская полиция применила силу против мигрантов.
В начале месяца Мадрид установил причастность властей Марокко к массовому вторжению в анклав.