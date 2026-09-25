В бывшем военном туннеле в Сеуте нашли убежище нелегальных мигрантов

Europa Press: В военном туннеле в Сеуте нашли укрытие нелегальных мигрантов

Tекст: Мария Иванова

Нелегалы могли проникнуть в подземелье, проломив одну из стен, перекрывавших вход, пишет Europa Press.

Внутри туннеля людей не оказалось, однако многочисленные признаки указывали на использование объекта в качестве укрытия. На месте были найдены матрасы, одеяла, кастрюли с остатками еды, личные вещи и большое количество бытовых отходов, включая сгоревшие матрасы и пустые бутылки, передает ТАСС.

В конце июля десятки тысяч нелегалов проникли в Сеуту из Марокко вплавь и вброд, обходя волнолом. Для обеспечения безопасности в городе Мадрид задействовал военных. По оценкам испанских властей, границу могли пересечь до 80 тыс. человек, но предполагается, что подавляющее большинство из них уже вернулись на марокканскую территорию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

На прошлой неделе испанская полиция применила силу против мигрантов.

В начале месяца Мадрид установил причастность властей Марокко к массовому вторжению в анклав.