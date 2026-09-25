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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    6 комментариев
    25 сентября 2026, 14:21 • Новости дня

    В бывшем военном туннеле в Сеуте нашли убежище нелегальных мигрантов

    Europa Press: В военном туннеле в Сеуте нашли укрытие нелегальных мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    В испанской Сеуте пожарные обнаружили укрытие нелегальных мигрантов, оборудованное в бывшем подземном военном туннеле.

    Нелегалы могли проникнуть в подземелье, проломив одну из стен, перекрывавших вход, пишет Europa Press.

    Внутри туннеля людей не оказалось, однако многочисленные признаки указывали на использование объекта в качестве укрытия. На месте были найдены матрасы, одеяла, кастрюли с остатками еды, личные вещи и большое количество бытовых отходов, включая сгоревшие матрасы и пустые бутылки, передает ТАСС.

    В конце июля десятки тысяч нелегалов проникли в Сеуту из Марокко вплавь и вброд, обходя волнолом. Для обеспечения безопасности в городе Мадрид задействовал военных. По оценкам испанских властей, границу могли пересечь до 80 тыс. человек, но предполагается, что подавляющее большинство из них уже вернулись на марокканскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

    На прошлой неделе испанская полиция применила силу против мигрантов.

    В начале месяца Мадрид установил причастность властей Марокко к массовому вторжению в анклав.

    23 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года

    Лавров: Украина потеряла границы 1991 года из-за жульничества Европы

    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причину, по которой Украина потеряла свои территории и не смогла сохраниться в границах 1991 года.

    Лавров во время выступления в Совбезе ООН рассказал о причинах потери Украиной своих территорий. Дипломат напомнил, что в 2014 году европейские страны добились заключения соглашения между украинскими властями и оппозицией, передает РИА «Новости».

    Документ был подписан 21 февраля 2014 года под гарантии Германии, Франции и Польши. Однако уже на следующий день, в ночь на 22 февраля, оппозиционные силы захватили правительственные здания в Киеве. Европейские гаранты при этом признали такой исход событий.

    «Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантии Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезят Зеленский и его западные хозяева», – подчеркнул Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.

    До этого министр перечислил три упущенных Европой шанса для урегулирования украинского кризиса.

    Дипломат также обвинил западные страны в срыве мирных договоренностей.

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    24 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования в Государственную думу.

    Российская сторона зафиксировала активность европейских структур, направленную против избирательного процесса, передает ТАСС. По словам главы СВР, западные чиновники заблаговременно написали негативное заключение о ходе голосования.

    «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул Нарышкин в телеэфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации голосования.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    @ nisrf.nato.int

    Tекст: Катерина Туманова

    Разведывательный дрон ВВС Италии перестал выходить на связь вблизи берегов Турции и подал сигнал о потере связи, что указано в полетных данных.

    Аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix перестал передавать сигналы во время выполнения разведывательного полета неподалеку от турецкого побережья.

    Принадлежащий итальянским вооруженным силам дрон с позывным Magma10 пропал с радаров во время миссии над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    Согласно полетным данным, инцидент произошел в воздушном пространстве неподалеку от турецких берегов приблизительно в 20:44 по московскому времени.

    В последние годы российские власти неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей страны.

    Москва регулярно выражает серьезную обеспокоенность продолжающимся наращиванием вооруженных сил западных государств в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией. Самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix возобновил полеты над Черным морем и второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.

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    22 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    @ Antonio Sempere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Испания направила дополнительные силы полиции и военных на границу автономного города Сеута из-за угрозы масштабного прорыва мигрантов со стороны Марокко, пишет газета Espanol.

    Испанские власти приняли решение стянуть дополнительные силы к границе после того, как в марокканских горах заметили скопление сотен нелегалов, передает РИА «Новости». Накануне часть из них пыталась преодолеть пограничный забор, однако попытка оказалась безуспешной.

    «Сотрудники вооруженных сил и подразделений национальной полиции по борьбе с беспорядками были развернуты утром на пограничном переходе Бенсу на севере автономного города Сеута после предупреждения о возможной новой попытке массового прорыва через границу», – отмечает испанская газета Espanol.

    МВД Испании планирует и дальше наращивать полицейское присутствие в Сеуте и Мелилье. Особое внимание силовиков приковано к 23 сентября, на которое в Марокко назначены выборы.

    Ожидается, что усиленные меры безопасности сохранятся как минимум в течение ближайших недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля десятки тысяч африканских мигрантов прорвали пограничные заграждения испанской Сеуты.

    Национальный разведывательный центр Испании заблаговременно обнаружил угрозу масштабного кризиса.

    В начале сентября испанские власти установили причастность марокканских спецслужб к организации массового перехода нелегалов.

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    22 сентября 2026, 16:46 • Новости дня
    Литва заключила десятилетний контракт на закупку американского природного газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Литовская государственная компания Ignitis договорилась с американским производителем EQT о ежегодных поставках сжиженного природного газа для покрытия 40% потребностей населения страны.

    Литовская сторона впервые обеспечила гарантированные поставки топлива из Соединенных Штатов на столь длительный срок, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Obzor.lt. Новое соглашение начнет действовать в 2027 году и продлится до 2036 года.

    «В понедельник государственная энергетическая компания Ignitis подписала договор с американским производителем природного газа EQT. Этим Литва впервые обеспечила поставки газа из США на десятилетие, что означает большую стабильность цен для населения», – говорится в сообщении профильного министерства. В ценообразование контракта включен американский индекс Henry Hub для защиты от резких скачков стоимости на европейских биржах.

    Ежегодно республика будет получать по одной партии сырья объемом около одного ТВтч. Министр энергетики Лукас Савицкас уточнил, что снижение зависимости от европейского рынка поможет смягчить финансовые последствия для потребителей в случае неожиданных ценовых колебаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская компания «Нафтогаз» приступила к импорту американского сжиженного природного газа через терминал в литовском порту Клайпеда.

    Министерство энергетики США пригрозило Евросоюзу остановкой поставок топлива из-за жестких климатических требований.

    В прошлом году Венгрия подписала долгосрочный контракт на поставку газа с американской компанией Shell.

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    24 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Глава РФПИ назвал экономику Европы взрывоопасным финансовым коктейлем

    Дмитриев назвал экономику Европы и Британии взрывоопасным финансовым коктейлем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сочетание роста долга и стоимости его обслуживания в Европе и Британии как взрывоопасный финансовый коктейль.

    Как указал Дмитриев, одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания у Британии и Европы является взрывоопасным для них финансовым коктейлем, передает ТАСС.

    «Государственный долг стран ОЭСР вдвое превышает уровень, наблюдавшийся до кризиса 2008 года. Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла 15-летнего максимума, а 30-летних облигаций Франции – максимума за 23 года. Одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания – это взрывоопасный финансовый коктейль», – уточнил он.

    Свои слова о рисках роста соответствующих долговых показателей у Британии и стран Европы Дмитриев назвал уроком финансовой грамотности для разжигающих войну брюссельских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил сокращение возможностей Евросоюза по спонсированию военных конфликтов.

    Советник президента Антон Кобяков предрек наступление масштабного долгового кризиса в странах Европы и США.

    Издание Politico оценило негативное влияние американского государственного долга на бюджеты европейских стран.

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    23 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Каллас перепутала Монако и Марокко на заседании ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время выступления перед Советом Безопасности ООН глава евродипломатии Кая Каллас по ошибке назвала Марокко вместо Монако при перечислении союзников Украины.

    Дипломат допустила географическую ошибку перед заседанием Совбеза, передает РИА «Новости». Перечисляя государства, поддержавшие совместное заявление по Украине, политик запнулась и попыталась произнести название африканской страны вместо европейского княжества. Вскоре она исправилась и продолжила чтение списка.

    Это не первый публичный конфуз европейского чиновника. Ранее политик заявила: «ЕС вызовет постпреда России при организации». При этом у Москвы сейчас нет постоянного представителя при Евросоюзе, а обязанности главы миссии исполняет Карен Малаян.

    В мае текущего года на официальном брифинге дипломат сообщила, что страны объединения готовы «вербовать» корабли. По ее словам, это необходимо для участия в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе.

    Напомним, европейские государства задумали реорганизовать дипломатическую службу из-за недовольства работой главы ведомства.

    Издание Politico сообщило о падении морального духа сотрудников Европейской службы внешних связей.

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    23 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    В Италии объяснили стремление Европы развязать войну с Россией

    L’AntiDiplomatico: Европе необходима война с Россией ради собственного выживания

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Запада рассматривают прямое вооруженное столкновение с Москвой как единственный способ спасения собственной экономики, сообщил в статье для L’AntiDiplomatico итальянский профессор Винченцо Коста.

    Европейские государства попытаются спровоцировать конфликт из-за провала санкционной политики, заявил Коста, передает РИА «Новости». Высокие цены на газ и дизельное топливо серьезно истощают население западных стран.

    «Без доступа к российским ресурсам ей очень скоро придет конец. Для ЕС война необходима, и он будет пытаться развязать ее любой ценой», – говорится в публикации L’AntiDiplomatico.

    Аналитик подчеркивает, что Москва успешно справляется с введенными ограничениями и активно переориентирует свои рынки на Восток. В этих условиях западные лидеры будут вынуждены действовать максимально быстро для эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство НАТО сменило формат применения авиации над Балтикой на боевой.

    Военные эксперты спрогнозировали подготовку ресурсов Североатлантического альянса к конфликту к 2030 году.

    Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова заявила о подготовке Европы к полномасштабной войне.

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    23 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе замедлили падение

    Биржевые цены на газ в Европе замедлили темпы снижения и достигли 856 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе замедлили темпы снижения, опустившись до 856 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 844,3 доллара, снизившись на 2,8%. К 14:01 мск показатель достиг 855,6 доллара, что на 1,5% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    В августе цены на газ впервые за пять месяцев превысили 800 долларов за тысячу кубометров. В начале сентября они пробили отметку в 900 долларов, а недавно ненадолго достигли 1000 долларов.

    Эксперты прогнозируют, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров из-за проблем с заполнением хранилищ. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, к 22 сентября заполненность подземных хранилищ газа превысила 70%, но остается на самом низком уровне для этого дня с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 3%.

    Накануне цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе опустилась до 844 долларов.

    В понедельник котировки упали почти до 900 долларов.

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    23 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    В парламенте Армении раскрыли истинные цели Европы по отношению к стране

    Армянский депутат Хачатрян: Европа использует Армению для конфронтации с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат парламента Армении от оппозиционного блока «Армения» Севак Хачатрян заявил об интересе европейских стран к Еревану исключительно ради создания конфронтации с Россией.

    Еревану не следует поддаваться на требования европейских государств, стремящихся оторвать республику от Москвы, заявил Хачатрян. По словам парламентария, ухудшение отношений с российской стороной неизбежно приведет к экономическим проблемам, передает РИА «Новости».

    «Эти люди не могут понять, что мы нужны Европе, европейским государствам настолько, насколько мы можем навредить России или полностью от нее оторваться, в противном случае мы неинтересны», – подчеркнул Хачатрян.

    Оппозиция предупреждает о риске резкого подорожания газа для потребителей в Армении. Хачатрян назвал попытки армянских властей выпрашивать топливо у других стран результатом бездарной внешней политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центрального банка Армении Мартин Галстян назвал катастрофой возможный рост стоимости российского топлива.

    Ранее МИД России предупредил Ереван о риске отмены льготных поставок газа из-за курса на вступление в Евросоюз. До этого официальный представитель ведомства Мария Захарова указала на использование республикой связей с Москвой исключительно для финансирования западного курса.

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    22 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Минтруд предложил сократить долю трудовых мигрантов в десяти регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство труда и социальной защиты предложило сократить допустимую долю трудовых мигрантов в десяти субъектах России, причем в восьми из них ограничения вводятся впервые.

    Минтруд подготовил проект постановления о снижении допустимой доли иностранных работников в десяти регионах России, передает РИА «Новости». Документ уже опубликован на портале нормативных правовых актов.

    «Минтруд предлагает снизить долю иностранных работников в 10 регионах по сравнению с показателями, установленными для прошлого года. В восьми регионах ограничения устанавливаются впервые», – сказано в тексте.

    Изменения затронут Мордовию, Татарстан, Чувашию, Краснодарский край, а также Вологодскую, Калужскую, Новосибирскую, Оренбургскую, Свердловскую и Тульскую области. В восьми из них региональные особенности для отдельных отраслей экономики вводятся впервые.

    На федеральном уровне сохранится полный запрет на привлечение мигрантов к работе в аптеках, на рынках и в нестационарных торговых объектах. Также останутся нулевые квоты в специализированной розничной торговле алкоголем и табаком.

    Кроме того, проект продлевает действующие ограничения для строительной и лесной отраслей, сельского хозяйства, сферы обслуживания и общепита, сохраняя установленные на 2026 год особенности в 31 субъекте страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года Минтруд предложил ужесточить правила распределения квот для мигрантов.

    В прошлом году ведомство выступило с инициативой ограничить привлечение иностранных работников в сферу розничной продажи алкоголя.

    Летом правительство России поддержало законопроект о расширении оснований для увольнения иностранцев при введении региональных запретов.

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    22 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Bloomberg: Литва может помешать сделке Трампа с Белоруссией по удобрениям

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение Вильнюса сохранить запрет на перевозку калийных удобрений через территорию Евросоюза может осложнить планы президента США Дональда Трампа по закупкам у Минска, пишет Bloomberg.

    Литовские власти не намерены пересматривать действующие ограничения на транспортировку белорусского калия, передают «Вести». Как пишет Bloomberg, сохранение жесткой санкционной политики способно сорвать крупное соглашение между Вашингтоном и Минском.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что прибалтийская республика не видит поводов для смягчения позиции Евросоюза. «Мы рассматриваем это как вопрос двусторонних отношений, который нас напрямую не касается», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об отгрузке отечественной продукции в Соединенные Штаты.

    В конце прошлого года Литва отказалась пропускать белорусские удобрения через Клайпедский порт из-за сохранения санкций Евросоюза.

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    23 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Суд вынес приговор по делу о легализации мигрантов через украинские паспорта

    ФСБ: Фигуранты дела о незаконной миграции получили до 11 лет колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Участники преступной группы в Тульской области отправились в исправительную колонию за масштабную торговлю поддельными украинскими документами для легализации иностранцев в России, сообщила ФСБ.

    В период с 2023 по 2026 год силовики пресекли работу масштабного канала незаконной легализации иностранцев, передает РИА «Новости». «23 сентября Одоевским межрайонным судом Тульской области 13 участников преступной группы признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы на срок от трех до 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщили в ФСБ. Также им назначены штрафы от 50 тыс. до 1,6 млн рублей.

    Преступники брали за свои услуги от 500 тыс. рублей. Они находили иностранцев без законных оснований для получения гражданства и делали им фальшивые паспорта Украины на профессиональном оборудовании. Нелегальный бизнес маскировался под московскую аутстаффинговую компанию.

    В настоящее время все выданные таким образом российские паспорта аннулированы. Иностранцы выдворены за пределы страны, въезд им окончательно закрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет раскрыл схему получения российского гражданства через фиктивные паспорта Украины.

    Московский суд вынес приговор двенадцати участникам преступного сообщества, легализовавшего 100 тыс. иностранцев.

    В Ставропольском крае суд признал местного жителя виновным в незаконной постановке на учет более 600 мигрантов.

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    22 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Химический гигант Ineos остановил три завода в Англии из-за высоких цен на газ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Химическая корпорация Ineos приостанавливает работу трех своих заводов в Англии из-за экстремально высоких цен на природный газ, сообщает Би-би-си со ссылкой на владельца промышленной группы британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

    Рэтклифф заявил о закрытии производств из-за неконкурентоспособности в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС. «Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать», – сказал владелец промышленной группы.

    На заводах в Халле выпускают сырье для лекарств, косметики, одежды, взрывчатки и стройматериалов. Газ является критически важным компонентом для этих процессов. Остановка затронет около тысячи человек, включая 245 непосредственных сотрудников предприятий.

    Во время простоя рабочие места будут сохранены. За этот период Ineos планирует заключить долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа из США, что может занять до года. Два завода уже прекратили работу, третий остановится в ближайшие дни.

    Напомним, стоимость газа в Европе достигла пятимесячных максимумов.

    Упадок британской химической отрасли поставил под угрозу выпуск стратегически важных товаров.

    Темпы закрытия химических мощностей в регионе выросли в шесть раз.

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    24 сентября 2026, 19:49 • Новости дня
    Туск пообещал сурово наказать убившего священника украинца

    Туск: Убивший священника украинец получит суровое наказание

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жестко наказать напавшего на аббатство в Ярославе мужчину, лишившего жизни служителя церкви и ранившего еще четырех человек.

    Туск пообещал суровое наказание для гражданина Украины, устроившего резню на территории монастыря, передает РИА «Новости». Нападение произошло в четверг в Ярославском аббатстве Подкарпатского воеводства.

    «Убийца из Ярослава находится в руках польской полиции. Продолжаются следственные действия. Преступник – гражданин Украины. Он будет наказан с полной суровостью польского закона», – заявил глава правительства в социальных сетях.

    Жертвами вооруженного ножом 31-летнего мужчины стали пять человек, среди которых трое священнослужителей. Один из пострадавших скончался в больнице, еще двое находятся в критическом состоянии. Злоумышленника задержали на месте преступления, правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии.

    Напомним, за полгода число преступлений против самих граждан Украины в Польше выросло на треть.

    Летом Дональд Туск призвал бороться с агрессией по отношению к иностранцам.

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    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

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    Модернизация Су-57 дала развитие всей боевой авиации России

    ВКС России получили очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Как говорят в ОАК, новый технический облик самолета будет способствовать расширению задач в ходе проведения СВО. По мнению экспертов, боевой опыт заметно повлиял на модернизацию истребителя. Какие изменения могли произойти в бортовом радиоэлектронном оборудовании и других системах самолета? Подробности

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    Урсула впервые обидела Украину сильнее, чем Трамп

    Украинская делегация в Нью-Йорке оказалась в ситуации, когда рушится примерно все. Даже самые надежные союзники предают Киев в тяжелое для него время, на глазах перерастающее в смутное. А особенно обидный удар по утопающему нанесла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: да как у нее вообще рука поднялась? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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