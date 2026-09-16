Разведывательный дрон НАТО вновь заметили над Черным морем

Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix возобновил полеты над Черным морем

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Над нейтральными водами в южной части Черного моря зафиксирован полет стратегического беспилотника-разведчика НАТО RQ-4D Phoenix, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, он движется над акваторией на высоте около 16 км», – сообщает источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, передает ТАСС. Аппарат находится под управлением итальянских военных, хотя и принадлежит Североатлантическому альянсу.

Основная задача беспилотника Northrop Grumman RQ-4D Phoenix заключается в сборе изображений с обширных территорий и передаче данных в режиме реального времени. Маршрут дрона проходит без нарушения воздушного пространства прибрежных государств, за исключением Болгарии, через которую он вышел к морю.

Траектория полета аналогична маршрутам самолета-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II. Ранее, 21 июля, подобный аппарат столкнулся со сбоем радиосвязи над Черным морем, после чего был вынужден изменить курс и вернуться на базу после длительного полета над Средиземным морем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля беспилотник-разведчик НАТО RQ-4D Phoenix появился над нейтральными водами Черного моря. Днем ранее самолет-разведчик Североатлантического альянса Bombardier Artemis II совершил длительный полет вдоль турецкого побережья. В середине того же месяца итальянский военный аппарат проследовал вне коридоров гражданской авиации для сбора данных.