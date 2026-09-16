На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.0 комментариев
Хакеры запустили масштабную фишинговую кампанию от имени Zoom
Мошенники атаковали сотрудников компаний в России фейковыми рассылками от Zoom
Мошенники были замечены за рассылкой поддельных уведомлений от имени Zoom и Docusign в несколько волн, сообщили в «Лаборатории Касперского». Рассылки продолжают получать сотрудники компаний в России, а также в Армении, Азербайджане, в Европе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Специалисты по кибербезопасности зафиксировали несколько волн рассылки поддельных уведомлений от лица известных сервисов, передает ТАСС. Письма направляются сотрудникам компаний в России, Армении, Азербайджане, государствах Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки. Первая волна таких сообщений маскировалась под сервис электронной подписи DocuSign.
«В сентябре специалисты уже обнаружили более тысячи таких сообщений», – подчеркнули эксперты «Лаборатории Касперского», не уточнив точное время начала атаки. Вторая волна продолжается до сих пор, в ней злоумышленники действуют от имени платформы видеоконференций Zoom.
В письмах мошенники прикрепляют вложения, которые выглядят как форма авторизации платежа. Пользователей просят указать название компании, электронную почту, страну, номер телефона и данные банковской карты. Текст сообщений содержит ложную информацию о блокировке аккаунта или доставке важного уведомления, а иногда вместо вложения используется фишинговая ссылка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября МВД зафиксировало массовую рассылку электронных писем с вредоносными ссылками. Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила о рекордном числе хакерских нападений на корпоративных пользователей. В прошлом году злоумышленники активно атаковали малый и средний бизнес через поддельные программы для видеоконференций.