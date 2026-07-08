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    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Правобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Власти Украины захлопнули ловушку для украинского народа

    Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

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    8 июля 2026, 18:56 • Новости дня

    Кравцов заявил о росте востребованности у работодателей выпускников колледжей

    Уровень трудоустройства выпускников колледжей в России за последние пять лет значительно вырос. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

    «Уровень трудоустройства после колледжа за последние пять лет увеличился с 58% до 80%. Поэтому тенденцию мы будем удерживать», – сказал министр, передает ТАСС.

    По данным Минпросвещения России,  в последние годы отмечен рост желающих поступить в колледжи на рабочие и технические специальности: если несколько лет назад выпускники чаще ориентировались на юридические и экономические направления, то сейчас растет спрос на профессии в сфере программирования, машиностроения, медицины и строительства.

    В 2026 году для обучения в колледжах выделено 880 тыс. бюджетных мест – на 30 тыс. больше, чем годом ранее. При этом 56% мест предназначены для подготовки специалистов технического профиля.

    В учреждениях проекта «Профессионалитет» в этом году предусмотрено 277 тыс. бюджетных мест, что на 43,8 тыс. превышает прошлогодний показатель. Доля технических специальностей среди них составляет 62,3%.

    Всего в Минпросвещения ожидают, что в российские колледжи в новом учебном году поступят более 1,4 млн человек. Приемная кампания стартовала 20 июня, к настоящему моменту абитуриенты подали свыше 335 тыс. заявлений.

    Средний конкурс в колледжах составляет около двух человек на место. Для образовательных учреждений проекта «Профессионалитет» этот показатель достигает четырех человек. На отдельные направления спрос оказался значительно выше: на специальности, связанные с геологией, конкурс составляет 15 человек на место, на картографию – 14 человек, на радиотехнические комплексы – 13 человек.

    Напомним, в апреле  2025 года президент России Владимир Путин поручил закрепить «Профессионалитет» в качестве формы организации образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования. Соответствующий перечень поручений был опубликован по итогам заседания Совета по науке и образованию.

    Федеральный проект «Профессионалитет» был запущен в 2022 году для сближения системы среднего профессионального образования с реальными потребностями предприятий. Его задача – обеспечить подготовку специалистов, востребованных экономикой, а также создать условия для укрепления технологической независимости и кадрового потенциала страны. Ожидается, что в 2026 году участниками проекта станут все регионы России.

    8 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание парам, собравшимся в Национальном центре «Россия», где проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

    Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

    Президент обратился к участникам с словами: «Приветствую вас на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и поздравляю с Днем семьи, любви и верности».

    «Сегодня по всей стране проходят интересные, содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику, и ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку идти по жизни», – отметил президент.

    Путин сердечно поздравил новобрачных с рождением новой семьи, пожелал счастья и благополучия и подчеркнул, что семья является надежной опорой и главной жизненной ценностью.

    «Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и запомнится яркими моментами.

    Ранее Путин назвал поддержку большой и крепкой многодетной семьи безусловным стратегическим приоритетом.

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    7 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Заслуженный учитель: Дозированные домашние задания необходимы для первоклассников

    Пратусевич: Домашние задания у первоклассников должны развивать самостоятельность

    Заслуженный учитель: Дозированные домашние задания необходимы для первоклассников
    @ Kira Hofmann/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Дозированные домашние задания в первом классе необходимы, а на практике они, скорее всего, сохранятся, поскольку в первом классе действует безотметочная система и отношения учителя с учеником не столь строгие, сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя сообщение Минпросвещения об обучении первоклассников без домашних заданий с нового учебного года.

    В Министерстве просвещения сообщили, что с нового учебного года в первых классах обучение будет проводиться без домашних заданий. Данная норма закреплена соответствующим приказом ведомства.

    «В упомянутом приказе ссылок на домашние задания и их продолжительность не нашел. Когда-то норма об отсутствии домашних заданий в первом классе уже была зафиксирована в санитарных правилах. В гигиенических требованиях, принятых в 2021 году и действующих сейчас, определено, что в первом классе на домашние задания может тратиться не более одного часа в день», – замечает Пратусевич.

    По его мнению, дозированные домашние задания необходимы для первоклассников. Он замечает, что странно тратить время урока на отработку написания крючочков и соединений. Но, конечно, задания должны быть посильными и преследовать прежде всего приобретение навыка самостоятельной работы и планирования времени.

    «Думаю, что на деле какие-то домашние задания останутся. Благо в первом классе действует безотметочная система, а взаимоотношения учителя и ученика не такие строгие и формальные, как в более старших классах», – заключил Пратусевич.

    Ранее член комитета Госдумы по просвещению и публицист Анатолий Вассерман в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал отмену домашних заданий трагической ошибкой, подчеркнув, что ребенок уже в первом классе должен ощутить ответственность за свою работу и за свою жизнь. По словам депутата, привычка отвечать за собственный труд формируется в самом начале школьного пути, а родительская помощь имеет естественные пределы и не может полностью подменять работу самого ученика. Более того, требовать изучения всей программы только в классе можно лишь ценой падения качества обучения.

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    8 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал востребованным участие небольших компаний в нефтеперерабатывающей отрасли, отметив необходимость расширения сети профильных предприятий.

    Президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность расширения сети нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    «Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня президент России сообщил об активном использовании возможностей средних и малых нефтеперерабатывающих предприятий.

    Глава государства поставил властям задачу ускорить проведение ремонтов на объектах энергетической инфраструктуры.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина и дизеля.

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    8 июля 2026, 04:18 • Новости дня
    Онищенко поделился мнением об отмене школьных домашних заданий

    Онищенко: В системе домашних заданий принципиально все надо менять

    Tекст: Катерина Туманова

    Сокращение объема заданий для учеников всех классов пока недостижимо из-за необходимости серьезных перемен в действующей образовательной программе, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Идеально было бы, чтобы школьник пришел, отработал на уроке и все. Но это пока не получится из-за того, что принципиально все надо менять», – сказал академик РИА «Новости».

    Онищенко подчеркнул, что для этого нововведения необходимы масштабные корректировки в образовательном процессе.

    Он добавил, что при реализации этой инициативы существенно снизится нагрузка на детей, что окажет положительное влияние на их здоровье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения с 1 сентября отменило домашние задания для первоклассников, что вызвало неоднозначную реакцию специалистов. К примеру, депутат Вассерман назвал отмену домашних заданий в первом классе трагической ошибкой. Кроме того, Минпросвещения сократило число контрольных работ в школах и установило рамки учебных часов для младшеклассников.

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    8 июля 2026, 02:15 • Новости дня
    Минпросвещения установило младшеклассникам рамки учебных часов

    Tекст: Катерина Туманова

    С первого сентября российские младшеклассники будут проводить за партами от 2966 до 3305 академических часов за весь период начального обучения, сказано в документах ведомства.

    Министерство просвещения утвердило новые стандарты аудиторной работы для начальной школы, передает РИА «Новости». Согласно документу ведомства, минимальный порог занятий за четыре года составит 2966 академических часов.

    Максимальная планка при этом зафиксирована на отметке 3305 часов. Обновленные требования к образовательному процессу вступят в силу осенью.

    До принятия документа действовали иные нормативы. Ранее школьники младших классов должны были отучиться минимум 2954 часа, а верхний предел достигал 3345 академических часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения с 1 сентября отменило домашние задания для первоклассников, что вызвало неоднозначную реакцию специалистов. К примеру, депутат Вассерман назвал отмену домашних заданий в первом классе трагической ошибкой. Кроме того, Минпросвещения сократило число контрольных работ в школах.


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    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крымского полуострова.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов.

    Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

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    8 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Песков заявил о постоянном контакте Путина с экономическим блоком правительства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава государства Владимир Путин непрерывно взаимодействует с профильными ведомствами на фоне текущей турбулентности и снижения основных показателей на фондовом рынке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российский лидер регулярно обсуждает текущую ситуацию с профильными министрами, передает РИА «Новости».

    Представители СМИ поинтересовались, насколько снижение индексов и общая турбулентность на фондовом рынке попадают в поле зрения властей.

    «Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком», – сказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства плотно занимается экономической проблематикой. Подобные профильные совещания регулярно проходят в закрытом режиме.

    В прошлом месяце российский лидер озвучил ряд значимых инициатив на Петербургском международном экономическом форуме.

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    8 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин обсудил с кабмином работу транспортного комплекса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с членами кабинета министров.

    Главными темами встречи стали вопросы работы транспортного и топливного комплекса в стране, передает РИА «Новости».

    В рамках мероприятия запланированы выступления вице-премьера Александра Новака и министра транспорта Андрея Никитина. Участники также намерены обсудить другие актуальные вопросы текущей повестки.

    Предыдущая встреча главы государства с правительством состоялась в конце июня. Тогда темой обсуждения стало обеспечение российских регионов топливом.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение профильного совещания по вопросам транспортного и топливного комплекса.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об удержании крупными нефтяными компаниями стоимости бензина в пределах инфляции.

    Представитель Кремля сообщил о готовности России импортировать нефтепродукты для стабилизации внутреннего рынка.

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    8 июля 2026, 13:10 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с правительством

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести совещание с правительством в среду, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «В качестве профильной темы будет рассматриваться вопрос о функционировании транспортного и топливного комплекса в текущих условиях», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    На совещании заслушают доклады министра транспорта Андрея Никитина, а также вице-премьера Александра Новака.

    Совещание пройдет во второй половине дня.

    «До этого и после этого график президента заполнен рабочими встречами, которые будут носить непубличный характер», – заключил представитель Кремля.

    До этого Песков сообщал о проработке возможного импорта нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка.

    Новак анонсировал комплекс мер для бесперебойных поставок горючего в период повышенного летнего спроса. Путин на рабочей встрече с Никитиным обсуждал цифровизацию контроля логистической нагрузки.

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    8 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином настоял на скорейшем принятии решений по обеспечению Крыма топливом.

    На совещании с правительством президент России Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений по обеспечению Крыма топливом, передает ТАСС. Глава государства возразил против размытых формулировок о намерении что-то обсудить, потребовав конкретных и оперативных действий.

    Поводом для его замечания стало выступление вице-премьера Александра Новака, который, отвечая на вопрос о поставках топлива на полуостров и возможной субсидии региону, заявил о готовности «рассмотреть» ситуацию совместно с руководством Крыма и Севастополя.

    «Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас», – сказал Путин, подчеркнув необходимость безотлагательных мер.

    Ранее Путин пообещал, что задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена.

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    8 июля 2026, 18:33 • Новости дня
    Кравцов рассказал Путину о первом в истории ЕГЭ результате в 500 баллов

    Выпускница московской школы впервые за всю историю Единого государственного экзамена получила максимальные 500 баллов по пяти предметам. Об этом глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил президенту России Владимиру Путину на совещании с правительством.

    «За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику», – сказал министр, передают РИА «Новости»

    Екатерина Малкова окончила московскую школу № 1409. После получения рекордного результата выпускница планирует продолжить обучение в МФТИ.

    По данным министерства просвещения России, экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме. ЕГЭ сдавали около 750 тыс. человек, а для проведения испытаний по всей стране работали более шести тыс. пунктов. Все участники получили результаты в установленные сроки, в том числе через портал государственных услуг.

    При этом отмечен рост качества подготовки выпускников. По сравнению с предыдущим годом увеличились средние баллы по ряду дисциплин. В частности, по физике показатель вырос на 4,71 балла, по профильной математике – на 4,29 балла, по биологии – на 3,51 балла. Также улучшились результаты по химии, литературе и истории. Количество выпускников, набравших 70 и более баллов, также выросло. Например, число таких участников по профильной математике увеличилось за год почти на 39 тыс. человек и достигло 172,8 тыс. По физике количество высокобалльников выросло более чем на 18 тыс. человек – до 47,8 тыс.

    Всего в 2026 году в России зафиксировали 9 тыс. 777 стобалльных результатов. Это заметно выше показателей прошлых лет: в 2022 году их было 6 тыс. 544, а в 2025 году – 7 тыс. 769.

    Помимо абсолютного результата Екатерины Малковой, еще восемь выпускников из Москвы, Московской области, Волгограда и Владивостока смогли набрать по 400 баллов по четырем предметам. Также 76 школьников из 23 регионов стали трехсотбалльниками. Среди них – выпускница сельской школы из Воронежской области Дарья Бокова, получившая максимальные результаты по химии, биологии и русскому языку.

    Отмечен интерес школьников к инженерным и естественно-научным направлениям. Доля выпускников, сдававших предметы естественно-научного цикла, достигла 35,3% при установленном ориентире в 32,5%. Наибольший рост показали физика, химия, профильная математика, биология и информатика. Так, физику в 2026 году выбрали 146,5 тыс. выпускников, что на 24% больше, чем годом ранее. Число сдававших информатику увеличилось до 161,8 тыс. человек.

    Выросли и  результаты российских школьников на международных олимпиадах. На первых двух основных соревнованиях по биологии и географии 2026 года наши участники завоевали 12 медалей, 10 из которых – золотые. При этом в сборных были представлены не только московские школьники, но и ученики из регионов.

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    8 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный агропромышленный комплекс полностью снабжен необходимым топливом для бесперебойной работы на текущий период, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

    Президент отметил стабильность обеспечения фермеров необходимыми ресурсами, передает ТАСС.

    «Как мне докладывал Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, – указал глава государства. – И, надеюсь, что так и будет».

    Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил оперативно обеспечить сельскохозяйственных производителей топливом.

    Министерство энергетики отчиталось о полном покрытии текущих потребностей аграриев в горюче-смазочных материалах.

    Министерство промышленности и торговли взяло под контроль общую ситуацию с запасами горючего в стране.

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    8 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на безуспешность действий противника, направленных против российской экономики.

    Российский лидер подчеркнул, что попытки противника дестабилизировать общество и нанести урон экономике обречены на провал благодаря надежности энергосистемы страны.

    «Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    В июне глава государства рассказал о попытках украинской стороны создать трудности в энергетической сфере.

    Российский лидер указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденных объектов критически важной инфраструктуры.

    До этого президент исключил возможность раскола общества из-за вражеских атак по гражданским целям.

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    8 июля 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин оценил работу «Роснефти» с частными АЗС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущие нефтяные компании, обеспечивающие до 89% суточного потребления топлива на востоке страны, активно заключают новые контракты с независимыми автозаправками, рассказал президент России Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с членами правительства обратил внимание на взаимодействие крупных игроков рынка с малыми предприятиями, передает ТАСС.

    «Что касается вертикально интегрированных компаний, в том числе и прежде всего «Роснефти», которая работает активно в восточных регионах, то компания где-то на 89% сейчас от суточного розничного потребления в регионе осуществляет поставки», – сказал президент России.

    Путин добавил, что корпорация активно сотрудничает с частными компаниями и автозаправочными станциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Владимир Путин призвал обеспечить стабильное снабжение граждан топливом.

    Вице-премьер Александр Новак рассказал о приоритетном снабжении независимых автозаправочных станций крупными нефтяными компаниями.

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    8 июля 2026, 19:09 • Новости дня
    Путин поручил Новаку и Никитину докладывать о ситуации в топливной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин дал указание вице-премьеру Александру Новаку и главе Минтранса Андрею Никитину сообщать о мерах по урегулированию сложностей в топливной отрасли.

    Еще одним получателем регулярных отчетов назначен председатель правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

    «Прошу оперативно принимать решения и Александру Валентиновичу, и министру транспорта в оперативном режиме мне постоянно докладывать – мне и председателю правительства, разумеется», – поручил президент.

    Напомним, Путин провел совещание с членами кабинета министров по вопросам работы транспортного и топливного комплекса.

    В конце июня глава государства отметил нехватку определенных марок бензина на автозаправочных станциях.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для бесперебойных поставок горючего на внутренний рынок.

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    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

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      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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