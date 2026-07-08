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    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Правобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

    0 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Власти Украины захлопнули ловушку для украинского народа

    Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.

    15 комментариев
    8 июля 2026, 19:30 • Новости дня

    Российские военные спасли осиротевшую девочку из освобожденной Константиновки

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие вывезли в безопасное место ребенка, оставшегося без попечения родителей в Константиновка.

    Подразделения российской армии спасли несовершеннолетнюю жительницу Донецкой народной республики, передает ТАСС. Девочка по имени София осталась в городе совершенно одна.

    «Военнослужащие Южной группировки войск эвакуировали из Константиновки 10-летнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей», – заявили в Министерстве обороны.

    На протяжении почти месяца бойцы опекали школьницу. Они приносили продукты, дарили подарки и охраняли дом, где находился ребенок.

    Как только появилась возможность для безопасного выезда, военные успешно вывезли девочку из освобожденной Константиновки. В оборонном ведомстве заверили, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает и она находится в полной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир 4-й мотострелковой бригады Антон Грунис доложил президенту России о прорыве обороны противника в Константиновке.

    Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил о завершении зачистки городских кварталов от украинских боевиков.

    Военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение этого населенного пункта выходом на финальный рубеж перед Краматорском и Славянском.

    8 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»

    Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией

    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мировые компании знают о выпуске военной продукции их гражданскими заводами, расположенными на Украине. Это дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы поразили предприятие «Самсунг-Украина», производящее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

    «Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе «Самсунг-Украина», вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет «Фламинго». Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. «Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает», – подчеркнул он. «Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. «Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок», – заметил собеседник.

    По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. «Поражение «Самсунг-Украина» говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для «Фламинго». Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку», – добавил эксперт.

    «Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

    Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение «глаз и рук» ВСУ.

    Видео последствий ударов по объектам ВПК в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    8 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Нанесен удар по производящему ракеты «Фламинго» заводу «Самсунг-Украина» в Киеве
    Нанесен удар по производящему ракеты «Фламинго» заводу «Самсунг-Украина» в Киеве
    @ dsns

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли групповой удар по нескольким объектам украинского военно-промышленного комплекса, включая завод «Самсунг-Украина», где производились компоненты для ракет «Фламинго», сообщило Минобороны.

    «В результате удара поражены: промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    Отмечается, что удар пришелся по Киеву.

    Также поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

    Удары проводились в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в России.

    Несколькими днями ранее ВС России нанесли массированный удар по Киеву. Был поражен целый ряд заводов и производств в украинской столице.

    Ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти военных предприятий в городе.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 09:24 • Новости дня
    Захарова: Отказ Киева забрать тела убитых не имеет аналогов в истории
    Захарова: Отказ Киева забрать тела убитых не имеет аналогов в истории
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отказ киевского режима забирать тела убитых военных ВСУ абсолютно уникален в мировой истории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Отказ киевского режима забирать тела погибших бойцов Вооруженных сил Украины абсолютно уникален в историческом контексте, передает радио Sputnik.

    «Они не забирают своих. Пленных, раненых и убитых. Нет такого образования, социальной группы в истории, я даже про народ не хочу говорить – образования такого не было, которое бы своих не забирало», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат также отметила, что традиция забирать тела павших соплеменников существовала у людей еще до возникновения мировых религий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об отказе Киева забирать тела погибших из Константиновки.

    Отмечалось, что Киев отказался забирать тела ради подготовки к саммиту НАТО.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Киев не хочет забирать погибших солдат ВСУ из информационных соображений.

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    7 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Бухарест потребовал от Киева обеспечить самоподрыв сбившихся с курса дронов
    Бухарест потребовал от Киева обеспечить самоподрыв сбившихся с курса дронов
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Румыния потребовала от Украины оборудовать морские беспилотники системой автоматического самоуничтожения на случай их попадания в территориальные воды страны.

    С соответствующим заявлением выступил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, передает RT.

    Поводом для обращения стали участившиеся инциденты на побережье Черного моря. В начале июня неподалеку от румынской Констанцы взорвался украинский морской беспилотник. После этого в прибрежной зоне были обнаружены еще четыре ударных морских дрона Украины.

    Ранее исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ выступил с инициативой об автоматическом уничтожении украинских аппаратов.

    В начале июня в румынском порту Констанца взорвался новейший украинский безэкипажный катер. Этот морской беспилотник входил в группу из пяти потерянных дронов.

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    8 июля 2026, 07:19 • Новости дня
    Российские бойцы заметили женщину среди отступающих солдат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Передовая двойка штурмовиков 228-го полка видела отступление трех украинских военнослужащих, среди которых была женщина, рассказал командир штурмового взвода российской группировки войск «Центр» Дмитрий Макаревич.

    Командир взвода группировки войск «Центр» Дмитрий Макаревич рассказал о необычном инциденте на передовой, передает РИА «Новости». Российские военные наблюдали, как двое мужчин и одна женщина покидали свой опорный пункт в лесополосе.

    «Да, попадалась женщина в сопровождении двух мужчин в лесополосе. Я так понял, что они покидали опорник. Их наша передовая двоечка бойцов наблюдала, они укрывались от нашего дрона», – сообщил офицер.

    Дальнейшая судьба отступающих остается неизвестной. При этом Макаревич подчеркнул, что в данном районе активно работают расчеты беспилотных систем. По оценке командира, возраст замеченной женщины составляет от 30 до 40 лет.

    Опираясь на особенности экипировки и внешний вид, военный исключил вероятность того, что она является медиком или оператором дронов. Вероятнее всего, участница отступления выполняла задачи рядового стрелка или снайпера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, присутствие женщин в рядах украинских войск стало обычным явлением.

    В конце мая российские силовые структуры ликвидировали женщину-командира взвода связи в Сумской области.

    Весной военные России уничтожили украинский женский расчет управления беспилотниками под Купянском.

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    8 июля 2026, 06:38 • Новости дня
    Командование ВСУ запрещало солдатам отступать из Константиновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Вооруженных сил Украины запрещало личному составу выходить из города и оставлять свои позиции, рассказал командир взвода беспилотных летательных систем 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Автобус.

    Украинское командование категорически запрещало личному составу отходить из Константиновки и оставлять занимаемые позиции, передает ТАСС. Об этом рассказал командир взвода беспилотных систем Южной группировки войск с позывным Автобус.

    «Вот были пленные, которые сами говорили то, что им не дали добро на откат, и они сами откатывались», – поделился российский военнослужащий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Окруженные в городе украинские военные лишились централизованного командования.

    Киевские власти отказались от выдачи тел погибших военнослужащих.

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    8 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь

    Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь

    Tекст: Катерина Туманова

    Полковник украинской армии Богдан Пржегалинский был отстранен от командования из-за массовой гибели личного состава под ударами российских беспилотников и авиации на Купянском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинское военное руководство решило отстранить комбрига 39-й бригады морской пехоты ВСУ Пржегалинского, заметив, что с каждой вылазкой на Харьковском направлении объем потерь личного состава перестает находить какие-либо оправдания, передает РИА «Новости».

    «В 39-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ произошло вполне ожидаемое событие – командир бригады полковник Пржегалинский снят с должности», – рассказали в российских силовых структурах.

    Там пояснили, что подразделение перебросили под Купянск со спокойного приморского направления в Запорожье. Украинские военные несли огромные потери на участке Нечволодовка – Благодатовка из-за постоянных атак российских дронов и авиации.

    Пржегалинский безуспешно пытался стабилизировать фронт силами одного батальона.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил 3 июля президенту Владимиру Путину о значительных потерях противника на Купянском направлении. С десятого мая там было уничтожено около 2,5 тыс. украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ перебросило полк нацгвардии в Сумскую область из-за потерь. Пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом. ВСУ потеряли за неделю более 10 тыс. солдат и наемников.

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    8 июля 2026, 08:24 • Новости дня
    Подполье сообщило об отказе Киева забирать тела из Константиновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не будет забирать и хоронить оставленные в Константиновке тела погибших военных ВСУ, предать земле их придется России, сообщили в пророссийском подполье.

    Киевские власти не планируют забирать тела убитых украинских военнослужащих из зоны боевых действий, передает ТАСС. Обязанность по захоронению останков полностью ляжет на плечи российских бойцов.

    По данным представителей пророссийского сопротивления, счет жертв среди личного состава украинской армии идет на тысячи. Точное количество оставленных под завалами погибших на данный момент установить невозможно.

    «Потери же ВСУ в Константиновке – тысячи человек. Сколько тел до сих пор лежит в руинах – неизвестно. В конечном итоге хоронить их придется российской стороне, как это уже было в Артемовске, Авдеевке и на Курщине», – сказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об отказе украинской стороны от гуманитарной инициативы по возвращению тел погибших военнослужащих.

    Отступающие украинские войска оставили в Константиновке до нескольких сотен трупов своих бойцов.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал такое поведение демонстрацией полного безразличия киевских властей к собственным гражданам.

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    8 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о защитите ПГТ Белый Колодезь солдатами-недоучками ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и узнали, как командование ВСУ в Харьковской области пытается защитить логистический центр недоученными мобилизованными.

    «Пытаясь сохранить контроль над своим основным логистическим центром Волчанского района – пгт Белый Колодезь – командование ВСУ перебросило на данный участок фронта не завершивших базовую военную подготовку мобилизованных солдат 57 омпбр ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах за сутки «Северяне» продвинулись до 500 метров. На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 12 участках до 800 метров.

    Стрелковые бои продолжаются в селе Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы продолжают стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях населенного пункта, а также в лесных массивах около сёл Шевяковка, Бударки и Землянки.

    В ходе наступательных действий был взят в плен украинский пограничник.

    Как рассказали бойцы «Севера», в Черниговской области местные власти обнародовали статистику по обязательной эвакуации населения приграничных районов. Оказалось, что за неделю более 100 человек написали отказы, около 30 согласились выехать. Остальные проигнорировали попытки киевского режима принудить население покинуть свои дома.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а также в районе Уланово. В Сумском районе они продвинулись на 15 участках до 300 метров.

    Стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе стрелковые бои ведутся в лесных массивах.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Один украинский пограничник взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в Васильевке пропустили заговоривших по-украински российских десантников. Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь. Эксперт Марочко сообщил, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами.


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    8 июля 2026, 05:53 • Новости дня
    Боец Буба: ВСУ использовали множество замаскированных мин в Александровке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При отступлении из населенного пункта Александровка украинские боевики оставили множество самодельных взрывных устройств, замаскированных под обычные вещи, заявил стрелок группировки «Восток» с позывным Буба.

    В ходе зачистки позиций в районе Александровки в Днепропетровской области российские солдаты столкнулись с множеством мин-ловушек, пояснил собеседник РИА «Новости».

    «Они могут сделать любую мину, пистолет лежит, автомат лежит, какая-то игрушка лежит, ручка, книжка – все, что может привлечь внимание. Они минируют абсолютно все, даже блок сигарет, бутылку воды – то, что может заинтересовать бойца», – добавил он.

    Помимо гражданских вещей, украинские солдаты регулярно оставляли заминированными брошенное стрелковое оружие, тактические рюкзаки и другие элементы армейского снаряжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали применять на дорогах замаскированные под комки грязи самодельные мины.

    На днепропетровском направлении украинские боевики спрятали взрывные устройства в кедровых шишках и ветках. На добропольском направлении бойцы ВСУ оставляли смертельные ловушки в виде мобильных телефонов и сигарет.

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    8 июля 2026, 05:50 • Новости дня
    Марочко: Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ перебросило боевиков из запрещенных националистических формирований к линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) для функций заградительных отрядов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за юго-западные окраины Красного Лимана, то в районе Райгородка отмечено прибытие дополнительных сил и средств противника из числа элитных подразделений, в том числе из запрещенных в России  националистических подразделений, которые, по сути, должны стабилизировать данный участок фронта, выполняя функции заградотрядов», – рассказал он ТАСС.

    По информации Марочко, украинская армия также активно строит новые оборонительные укрепления в попытке сдержать наступление российских войск.

    «Говоря о Красном Лимане, то здесь украинские боевики усиливают свои рубежи и позиции, возводят дополнительные фортификационные сооружения для того, чтобы не допустить продвижения наших войск в западном и северо-западном направлениях», – добавил он.

    Эксперт пояснил, что ВСУ понимают, что там начинается сложный рельеф местности и вести боевые действия будет крайне сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир полка «Запада» сообщил, что ВСУ в Красном Лимане бьют по сдающимся в плен солдатам. ВСУ в Красном Лимане потеряли за неделю более 200 человек. Минобороны сообщало, что российские войска начали разминирование Красного Лимана.

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    8 июля 2026, 13:46 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве у газораспределительной станции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв прогремел рядом с газораспределительной станцией в Деснянском районе Киева, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    Взрыв раздался в непосредственной близости от газораспределительной станции в Деснянском районе Киева, передает ТАСС.

    Информацию о происшествии подтвердил мэр города Виталий Кличко, отметив, что точные масштабы повреждений пока неизвестны.

    Экстренные службы уже выехали на место инцидента для оценки ситуации и ликвидации возможных последствий. Ранее в украинской столице звучали сирены воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетные удары по целям в украинской столице.

    Мэр города Виталий Кличко назвал атаку на объекты энергетической инфраструктуры самой массированной.

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    8 июля 2026, 12:52 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского ЗРК Rapid Ranger

    Tекст: Мария Иванова

    В зоне ответственности группировки «Запад» за минувшие сутки противник потерял более 220 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, два орудия полевой артиллерии и британский ЗРК Rapid Ranger, сообщили в Минобороны.

    Группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Щурово в ДНР, Подлимана, Курочкино, Нечволодовки и Касьяновки в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    В целом за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение логистическим центрам, используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 903 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 177 206 беспилотников, 665 ЗРК, 30 070 танков и других бронемашин, 1755 боевых машин РСЗО, 35 683 орудия полевой артиллерии и миномета, 65 935 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее ВС России поразили объекты топливной и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    За минувшую неделю ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов по логистическим центрам ВСУ.

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    8 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России ответным ударом поразили объекты украинского ВПК в Киеве

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на среду в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, поразив объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в столице страны.

    За минувшие сутки подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Великой Рыбицы и Мирлогов в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Широким, Круглым, Великими Проходами, Захаровкой и Белым Колодезем.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронетранспортер, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины возле Алексеево-Дружковки, Веролюбовки, Николаевки и Ореховатки в Донецкой народной республике (ДНР).

    За прошедшие сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, две бронемашины, боевую машину РСЗО «Град» и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Доброполья, Новофедоровки, Шиловки, Сергеевки и Красноярского в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 360 военнослужащих и три бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Новониколаевки, Черненково, Циково, Коломийцей в Днепропетровской области, Благодатного, Тимошевки, Даниловки и Любицкого в Запорожской области.

    При этом противник потерял свыше 455 военнослужащих и три бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника харьковскую Петро-Ивановку.

    На прошлой неделе ВС России полностью освободили Константиновку.

    А за следующие сутки российская армия взяла под контроль пять населенных пунктов.

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    8 июля 2026, 07:40 • Новости дня
    Разведчики «Севера» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Север» обнаружила и уничтожила два скрытых центра управления украинскими дронами на территории Сумской области, сообщил командир разведывательного расчета с позывным «Орлан».

    «В ходе плановой разведки мы вели наблюдение в зоне ответственности. Заметили подозрительную активность: несколько антенн, следы от транспортных средств и вынесенные солнечные панели», – пояснил собеседник РИА «Новости».

    Он добавил, что подобные признаки указывают на присутствие автономного пункта управления БПЛА.

    При детальном изучении местности удалось обнаружить сразу два подобных объекта, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Украинские военные пытались создать дублирующую систему управления беспилотниками.

    Для поражения выявленных целей российские бойцы применили FPV-дроны. В результате точных ударов оба пункта управления были полностью уничтожены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня расчеты ТОС-1А поразили четыре пункта управления БПЛА в Сумской области.

    Месяцем ранее бойцы группировки «Север» уничтожили 21 аналогичный объект на этой же территории.

    В середине июня российские военные ликвидировали позиции операторов дронов под Константиновкой в ДНР.

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