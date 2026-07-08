В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Правобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.0 комментариев
Российские военные спасли осиротевшую девочку из освобожденной Константиновки
Военнослужащие вывезли в безопасное место ребенка, оставшегося без попечения родителей в Константиновка.
Подразделения российской армии спасли несовершеннолетнюю жительницу Донецкой народной республики, передает ТАСС. Девочка по имени София осталась в городе совершенно одна.
«Военнослужащие Южной группировки войск эвакуировали из Константиновки 10-летнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей», – заявили в Министерстве обороны.
На протяжении почти месяца бойцы опекали школьницу. Они приносили продукты, дарили подарки и охраняли дом, где находился ребенок.
Как только появилась возможность для безопасного выезда, военные успешно вывезли девочку из освобожденной Константиновки. В оборонном ведомстве заверили, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает и она находится в полной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир 4-й мотострелковой бригады Антон Грунис доложил президенту России о прорыве обороны противника в Константиновке.
Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил о завершении зачистки городских кварталов от украинских боевиков.
Военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение этого населенного пункта выходом на финальный рубеж перед Краматорском и Славянском.