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Суд оштрафовал рэпера Лигалайза за нарушение правил иноагента
Рэпера Лигалайза оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение правил иноагента
Бутырский суд Москвы назначил административный штраф рэп-исполнителю Андрею Меньшикову, известному как Лигалайз, за несоблюдение порядка деятельности иностранного агента.
По информации пресс-службы Мосгорсуда, музыканту назначен штраф в размере 50 тыс. рублей, передает ТАСС.
«Бутырский районный суд, рассмотрев материалы дела в отношении Меньшикова Андрея Владимировича, постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей», – сообщили в инстанции.
Ранее стало известно, что музыкант оставил в России долги на сумму свыше 460 тыс. рублей. В отношении исполнителя открыты шесть исполнительных производств, одно из которых касается задолженности по кредитам на 113 тыс. рублей.
Также с Лигалайза принудительно взыскивают штраф в 50 тыс. рублей за невыполнение предписания Роскомнадзора об устранении нарушений в Telegram-канале, связанных с распространением материалов без статуса иноагента.
Минюст России внес Меньшикова в реестр иностранных агентов 27 декабря 2024 года. Из открытых источников следует, что музыкант покинул страну летом 2023 года и переехал в Литву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции России внесло рэпера в реестр иностранных агентов в конце 2024 года.
В декабре прошлого года суд уже назначал музыканту аналогичный штраф за несоблюдение порядка деятельности иноагента.
В мае текущего года по этой же статье суд оштрафовал солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова.