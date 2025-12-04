Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
Рэп-исполнитель Лигалайз (признан в РФ иноагентом) был оштрафован на 50 тыс. рублей за несоблюдение порядка деятельности иноагента.
Бутырский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Андрея Меньшикова, более известного как Лигалайз, на 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента, сообщает ТАСС.
В пресс-службе суда подчеркнули, что артист признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП – нарушению порядка деятельности иностранного агента.
«Бутырский районный суд, рассмотрев материалы дела в отношении Меньшикова Андрея Владимировича, постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения... и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», – привели сотрудники суда.
Помимо этого, у музыканта накопились долги в России на сумму более 460 тыс. рублей. Взыскания касаются задолженности по кредитам, исполнительных сборов на 113 тыс. рублей, а также еще одного штрафа в 50 тыс. рублей за неисполнение требований Роскомнадзора по телеграм-каналу.
Также открыто исполнительное производство по налоговой задолженности на сумму 2 тыс. рублей.
Министерство юстиции внесло Меньшикова в реестр иноагентов 27 декабря 2024 года. По данным открытых источников, летом 2023 года Лигалайз покинул Россию и переехал в Литву.
В прошлом году Бутырский суд Москвы отказался привлекать исполнителя к ответственности по статье о дискредитации российской армии из-за истечения срока давности.