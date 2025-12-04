Суд в Москве оштрафовал рэпера Лигалайза за нарушение правил иноагента

Суд признал Лигалайза виновным в нарушении закона об иноагентах и назначил штраф

Tекст: Мария Иванова

Бутырский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Андрея Меньшикова, более известного как Лигалайз, на 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента, сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда подчеркнули, что артист признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП – нарушению порядка деятельности иностранного агента.

«Бутырский районный суд, рассмотрев материалы дела в отношении Меньшикова Андрея Владимировича, постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения... и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», – привели сотрудники суда.

Помимо этого, у музыканта накопились долги в России на сумму более 460 тыс. рублей. Взыскания касаются задолженности по кредитам, исполнительных сборов на 113 тыс. рублей, а также еще одного штрафа в 50 тыс. рублей за неисполнение требований Роскомнадзора по телеграм-каналу.

Также открыто исполнительное производство по налоговой задолженности на сумму 2 тыс. рублей.

Министерство юстиции внесло Меньшикова в реестр иноагентов 27 декабря 2024 года. По данным открытых источников, летом 2023 года Лигалайз покинул Россию и переехал в Литву.

В прошлом году Бутырский суд Москвы отказался привлекать исполнителя к ответственности по статье о дискредитации российской армии из-за истечения срока давности.