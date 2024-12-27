Рэпер Лигалайз признан иноагентом

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    «Северные потоки» предлагают сделать предметом торга
    Началось обсуждение судьбы российских баз в Сирии
    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»
    Синоптик спрогнозировал аномальное тепло в январе на большей части России
    AZAL назвала «внешнее воздействие» причиной катастрофы Embraer 190 у Актау
    Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
    АПЛ «Архангельск» вошла в состав ВМФ
    Два члена экипажа Ursa Major пропали при эвакуации
    Предсказано обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном
    Мнения
    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян У Запада есть меньше месяца для того, чтобы спровоцировать Россию

    Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.

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    27 декабря 2024, 18:28 • Новости дня

    Рэпер Лигалайз признан иноагентом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов несколько новых лиц и организаций, среди них оказался рэп-исполнитель Андрей Меньшиков, выступающий под сценическим именем Лигалайз.

    В опубликованном списке также значатся активист Данила Беляков и бывший журналист «Медузы*» (признана иноагентом) Алексей Ковалев, передает ТАСС.

    Кроме того, в реестр добавлены священнослужитель Андрей Львов и проекты «Страна и мир. Sakharov Review» и «Трансперенси интернешнл – Россия в изгнании».

    В прошлом году рэпера Лигалайза начали проверять по статье о дискредитации Вооруженных сил России, а в январе Бутырский суд Москвы не стал привлекать его к ответственности по этой статье из-за истечения срока давности.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    26 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит

    Путин заявил о готовности снова применить ракетную систему «Орешник»

    Путин: Россия может применить «Орешник», но пока не спешит
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может применить гиперзвуковую ракетную систему «Орешник», если это потребуется, однако пока спешить с этим не будет, заявил президент Владимир Путин.

    «Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы его используем. Но мы не спешим», – отметил российский лидер в ходе общения с журналистами после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России есть ракетные системы «Орешник», хотя пока их немного. «Это не секрет, да мы и не скрываем. Я говорил: у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть и не одна система, но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач», – добавил президент.

    По словам Путина, такие системы предназначены для решения определенных задач и их использование будет обосновано только в случае явной необходимости.

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль» с использованием гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он заявил о готовности России участвовать в такой «технологической дуэли» в любой момент. Президент отметил, что гиперзвуковая ракета «Орешник» является историческим достижением в ракетно-космической отрасли.

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    27 декабря 2024, 11:40 • Новости дня
    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»

    Капитан Дандыкин: Антироссийская истерия сказалась больше на норвежцах, чем на испанцах

    Морской эксперт осудил норвежских моряков за отказ спасать россиян с «Урсы Майор»
    @ REUTERS/Vitaly Nevar

    Tекст: Олег Исайченко

    Норвежцы сами себе вырыли яму. Наши мореходные пути пересекаются. В следующий раз, если Осло потребуется наша помощь – Россия сто раз подумает о необходимости поддержки республики, сказал газете ВЗГЛЯД капитан Василий Дандыкин. Ранее стало известно, что судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море.

    «Моряки всего мира придерживаются негласного, но практически всегда и везде выполняемого «океанского закона», который предписывает спасать тех, кто терпит бедствие. Даже во время Второй мировой войны суда с обеих сторон пытались спасти вражеские экипажи. Конечно, противник после такого переходил в статус пленного, но самое главное – люди оставались живы», – рассказал Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Вообще-то наши и норвежские морские маршруты много где пересекаются. Не хотелось бы угрожать и мстить, но инцидент с «Урса Майор» может обернуться тем, что мы тоже не станем помогать судам, принадлежащим Осло. На этом фоне выгодно отличились испанцы: спасли нашу команду, безмерная им благодарность», – подчеркнул он.

    «Моряки спасали друг друга и во время других противостояний, в холодную войну, например, мы всегда предлагали помощь. Другое дело, что в силу некоторых моментов стороны иногда от поддержки отказывались. Но все понимали: если судно подает сигнал бедствия, то необходимо приплыть и сделать все от тебя зависящее», – напомнил собеседник.

    «Я не юрист, но полагаю, что норвежский экипаж нарушил Международную конвенцию о спасании. Впрочем, если дело дойдет до разбирательства, предъявить мы им ничего не сможем. Они придумают тысячи отговорок: что ситуация на море мешала помощи морякам или что этого не позволяли технические возможности их судна», – резюмировал эксперт.

    Судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море, сообщает пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика». Причиной этого стал некий запрет, на который сослался экипаж судна, в составе которого были русскоязычные члены. В итоге пострадавшие были спасены испанскими моряками с борта Salvamar Drago и доставлены в порт Картахены.

    Представители компании «Оборонлогистика», владеющей судном «Урса Майор», заявили, что этот отказ является грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года. Целью этого документа является обеспечение безопасности в воде для моряков всего мира, вне зависимости от их государственной принадлежности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж российского судна «Урса Майор» был вынужден эвакуироваться после того, как стало ясно, что спасение судна невозможно из-за критических повреждений и крена на правый борт.

    Напомним, российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Судовладелец из «Оборонлогистики» полагает, что 23 декабря на судно «Урса Майор» была совершена целенаправленная террористическая атака.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    26 декабря 2024, 20:52 • Новости дня
    Израильская «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
    Израильская «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву на неделю после крушения самолета Azerbaijan Airlines, направлявшегося в Грозный.

    Представитель «Эль-Аль» отметил, что в течение следующей недели будет проведена оценка ситуации в регионе, и на основе анализа будет принято решение о возможном возобновлении полетов, передает РИА «Новости». Пассажиры, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, получат дополнительную информацию от авиакомпании в ближайшее время.

    Напомним, при крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау погибли 38 человек. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в авиакатастрофе.

    Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, что экипаж упавшего самолета столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту.

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    27 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев

    Эксперт Юшков: Россия не признает передачу «Северного потока» американскому инвестору

    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Газпром не признает прав американского представителя стать собственником «Северного потока». Заявление же Александра Вучича, вероятнее всего, преследовало цель напомнить ЕС о возможностях возобновления связей с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее президент Сербии допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

    «Президент Сербии сделал довольно эпатажное заявление», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По мнению собеседника, Александр Вучич таким образом пытался привлечь внимание европейских политиков, добавил эксперт.

    «Посыл его слов, скорее, заключается в том, что страны Европы не успеют оглянуться, как вернутся к сотрудничеству с Москвой и будут покупать российский газ. То есть так же быстро, как ЕС разрывал отношения с РФ, можно будет возобновить эти связи, поэтому им не надо закрываться от любых возможностей», – полагает собеседник.

    Вместе с тем Вучич вряд ли действительно рассчитывает на реализацию озвученной им схемы, согласно которой «Северный поток – 2» покупает американский инвестор, с газопровода снимают санкции, а европейцы дают добро на его эксплуатацию. По оценкам Юшкова, вероятность исполнения этого прогноза весьма сомнительна. Как объясняет аналитик, у плана есть ряд проблем. Ключевая загвоздка в том, что Газпром не признает переход права собственности в той форме, которая, как предполагается, будет организована.

    «Напомню, что у компании арестовали «дочку» Nord Stream 2 AG. Если ее продадут, то фирма не согласится с потерей самого трубопровода. Газпром, вероятнее всего, организует новую структуру и зарегистрирует ее в России. Если будет достигнута договоренность о прокачке энергоресурсов, то Газпром за транспортировку станет платить своей дочерней фирме, но не европейцам или американцам», – детализировал эксперт.

    Он подчеркивает: представить сценарий, при котором энергетический гигант признает, что американский инвестор становится собственником газопровода, российская компания качает газ по трубе и при этом платит тому за эксплуатацию – сложно представить.

    Как напомнил Юшков, интерес к покупке «Северного потока» ранее высказывал американский инвестор Стивен Линч. Тот сообщал, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод. По мнению эксперта, это еще одна «провокационная выходка». «Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Для того, чтобы американский гражданин мог иметь какие-то экономические контакты с этой компанией, он должен получить специальное разрешение от санкционного регулятора Соединенных Штатов. Бизнесмену попросту не разрешат участвовать в сделках», – полагает аналитик.

    Ограничения с Nord Stream 2 AG Вашингтон не снимет, продолжил Юшков. «Вне зависимости от того, кто у власти – Дональд Трамп или Джо Байден, США заинтересованы в выдавливании российского газа с европейского рынка. Американская администрация будет отстаивать национальные интересы, а восстановление позиций Москвы вовсе не входит в них», – отметил он.

    В то же время запуск газопровода отвечает интересам Европы. «Вопрос лишь в том, насколько самостоятельны местные лидеры? Они не накладывали рестрикций на «Северный поток». Он не работает не потому, что американцы ввели санкции, а по причине того, что сам ЕС так и не собрал полный пакет документов: не сделал сертификацию газопровода, не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию – то есть вопрос бюрократии. Решение за Европой», – детализировал специалист.

    Впрочем, вопрос работы «Северного потока – 2» вполне может быть включен в «комплексную сделку» Запада и России, о которой говорил Трамп. «Однако пока у газопровода мало шансов начать даже поставку, потому что он никогда еще не работал», – заключил Юшков.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt напомнил, что Германия сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому газу из России. «Вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу», – отметил он.

    Вместе с тем политик согласился, что без прекращения боевых действий между Россией и Украиной этого не произойдет. «Я верю, что с Дональдом Трампом мы приблизимся к миру. Это было бы очень важно для Европы и Германии, которая не заинтересована во втягивании в войну. И Сербия тоже», – указал сербский лидер.

    Он также посетовал на то, что Европа теряет вес в мире. «Наша доля в мировой экономике сокращается с каждым годом. С другой стороны, Азия и Африка набирают силу. Хотим ли мы бездействовать и наблюдать, как наша доля в мировой экономике сократится вдвое и будет равна 10% через 10-15 лет?» – добавил Вучич. «Требуется рациональность и долгосрочная стратегия, а не политика, основанная на сиюминутном бизнесе», – подчеркнул он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп приступил к энергетическому шантажу Европы, а президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года.

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    26 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о предложении Байдена отсрочить принятие Украины в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2021 году получил от американского лидера Джо Байдена предложение отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

    Путин, отвечая в ходе общения с журналистами на вопрос о возможных сценариях разрешения конфликта на Украине, сообщил, что в 2021 году получил от президента США Джо Байдена предложение о том, чтобы отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, передает ТАСС.

    «Я знаю, что говорил об этом, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий президент Байден. Он мне предложил именно это – отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», – сказал российский лидер.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве в альянсе, а также интересовался возможностью использования 500 млн евро из российских активов для покупки поддержки Украины по вопросу вступления в НАТО, о чем сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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    27 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    Сирия сохранила военные базы России в Латакии и Тартусе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, пока идут переговоры о статусе и численности контингента.

    Сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, позволяющие России использовать военные базы в провинциях Латакия и Тартус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

    По словам источника, обсуждаются условия, при которых соглашения могут быть разорваны. В частности, стороны ведут консультации о том, чтобы обстоятельства непреодолимой силы, такие как военные действия и смена власти в Сирии, не стали поводом для расторжения соглашений.

    Также в ходе переговоров рассматривается вопрос о численности российского военного контингента на территории Сирии. Источник подчеркнул, что Россия стремится сохранить юридический статус своих баз и избежать возможного форс-мажора, который мог бы повлиять на договоры о долгосрочной аренде объектов.

    Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране. Издание The Wall Street Journal писало, что Россия намерена передислоцировать свои передовые системы ПВО, включая С-400 и С-300 и другое вооружение, из Сирии в Ливию для поддержания военного присутствия в регионе.

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    26 декабря 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

    Общаясь с прессой после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, Путин прокомментировал планы команды избранного президента США Дональда Трампа о заморозке украинского конфликта и заявил, что российская сторона нацелена на его окончание, передает РИА «Новости».

    «Мы тоже стремимся к завершению конфликта», – сказал российский лидер.

    Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также отметил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркнув необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    27 декабря 2024, 16:52 • Новости дня
    Певец Шарлот осужден за реабилитацию нацизма

    Самарский суд приговорил певца Шарлота к 5,5 года за реабилитацию нацизма

    Певец Шарлот осужден за реабилитацию нацизма
    @ Сергей Тарасов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самарский областной суд признал певца и блогера Эдуарда Шарлота (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

    Шарлот приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, передает ТАСС.

    Напомним, гособвинение запросило семь лет колонии для певца Шарлота. В ноябре Шарлот после заседания Самарского областного суда продемонстрировал записку с извинениями, выразив желание приносить пользу России.

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    26 декабря 2024, 21:11 • Новости дня
    Увеличен штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности и на красный свет

    Подписан закон об увеличении штрафов за езду с непристегнутым ремнем безопасности в 1,5 раза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении штрафов на 50% за несоблюдение правил использования ремней безопасности и мотошлемов.

    Теперь штрафы за неприменение ремней безопасности водителем или пассажирами, а также за отсутствие мотошлемов у мотоциклистов и их пассажиров увеличены в 1,5 раза, передает РИА «Новости». Новая сумма штрафа составит 1,5 тыс. рублей вместо прежних 1 тыс. рублей.

    Кроме того, Путин утвердил изменения в КоАП, увеличивающие штрафы за нарушения на светофоре. Согласно документу, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора увеличен до 1,5 тыс. рублей. Ранее он составлял 1 тыс. рублей.

    Документ также ужесточает наказание за повторное нарушение. Теперь штраф за второе аналогичное нарушение составит 7,5 тыс. рублей, вместо прежних 5 тыс. рублей. Однако альтернатива в виде лишения водительских прав на срок до шести месяцев остается неизменной.

    Ранее Путин утвердил закон, увеличивающий штрафы за вождение в состоянии опьянения до 45 тыс. рублей, включая случаи отказа от медосвидетельствования.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что рост числа нарушений ПДД заставил власти пересмотреть штрафы.

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    26 декабря 2024, 22:21 • Новости дня
    Акционеры «Роснефти» утвердили дивиденды

    Акционеры «Роснефти» одобрили промежуточные дивиденды в 36,47 рубля за акцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Акционеры «Роснефти» приняли решение выплатить промежуточные дивиденды из прибыли за первое полугодие 2024 года в размере 36,47 рубля за акцию, что составит 50% от консолидированной прибыли компании.

    Акционеры «Роснефти» утвердили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 36,47 рубля на акцию. Это решение было принято на основе консолидированной прибыли компании по МСФО, которая составила 773 млрд рублей, что на 26,9% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, передает РИА «Новости».

    Выплата будет осуществляться из прибыли за первые шесть месяцев, хотя формально «Роснефть» выплачивает дивиденды по результатам девяти месяцев. Дата, на которую будут определяться акционеры, имеющие право на получение дивидендов, назначена на 10 января 2025 года.

    Основной акционер компании – государство, через «Роснефтегаз» владеющее 40,4% акций. Среди других акционеров находится британская BP, владеющая 19,75% акций, и катарский фонд QIA с долей в 18,46%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерние структуры «Роснефти» также владеют акциями компании.

    На фоне этой новости, по итогам 6 месяцев 2023 года «Роснефть» выплатила дивиденды в размере 30,77 рубля на акцию. Это показывает стабильную финансовую политику компании, основанную на высоких результатах деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин разрешил «Роснефти» проводить сделки с акциями на фоне указа о специальных экономических мерах, хотя детали этих сделок останутся закрытыми из-за недружественного экономического окружения.

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    26 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    ВСУ атаковали белгородский поселок, ранены ребенок и его мать

    ВСУ атаковали поселок Разумное в Белгородской области, ранены ребенок и его мать

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное в Белгородской области ранены восьмилетний ребенок и его мама, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как передает ТАСС, Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотник атаковал таунхаус.

    Пострадавшие находятся под контролем медиков. Местные власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей поселка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мужчина пострадал при налете дронов ВСУ на Белгородскую область. В четверг линия электропередачи в Грайворонском округе повреждена в результате атаки ВСУ, без электричества остались шесть сел.



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    27 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Суд назначил на январь заседание по смягчению приговора Игорю Стрелкову

    Суд Кировской области назначил на 22 января 2025 года заседание по смягчению приговора экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову

    Tекст: Денис Тельманов

    Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области 22 января рассмотрит ходатайство о смягчении наказания бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову, осужденному за призывы к экстремизму.

    Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области 22 января планирует рассмотреть ходатайство о смягчении неотбытой части наказания Игорю Стрелкову, передает ТАСС. Стрелков, ранее занимавший пост министра обороны Донецкой Народной Республики, был осужден на четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности.

    Судебное заседание назначено на 22 января в 13:20 по московскому времени. Материалы по делу о возможности замены срока лишения свободы более мягким наказанием были переданы в суд 24 декабря.

    Напомним, что дело против Игоря Стрелкова было возбуждено 18 июля 2023 года, а спустя три дня он был задержан в Москве. Ему было предъявлено обвинение по статье 280 УК РФ за публикации в телеграм-канале. Стрелков свою вину не признал, утверждая, что его действия не имели преступного умысла.

    25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии. Обвинение основывалось на постах Стрелкова в соцсетях, в которых он ссылался на информацию о недостаточном обеспечении денежным довольствием военнослужащих ДНР. Верховые суды отклонили кассационную жалобу Стрелкова, оставив приговор в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в призывах к экстремистской деятельности, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

    Бывший министр был отправлен в исправительную колонию №5 в Кирово-Чепецке Кировской области, предназначенную для бывших сотрудников силовых структур, как сообщил его адвокат Александр Молохов.

    Супруга Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что сообщения об отправке ее мужа в зону спецоперации не соответствуют действительности.

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    27 декабря 2024, 02:13 • Новости дня
    На Ставрополье два человека погибли при столкновении машины с маневровым локомотивом

    Два человека погибли при столкновении машины с маневровым локомотивом на Ставрополье

    Tекст: Денис Тельманов

    В Светлограде на Ставрополье при столкновении легковой машины с маневровым локомотивом погибли два человека и один пострадал, последствия аварии ликвидируют пожарные.

    На Ставрополье в городе Светлограде произошло трагическое ДТП, в результате которого легковая машина столкнулась с маневровым локомотивом, передает ТАСС. Инцидент произошел 27 декабря поздно вечером, около 23:40 по московскому времени. В результате происшествия два человека погибли, еще один получил ранения.

    Сообщается, что столкновение произошло с маневровым локомотивом, который не имел прицепленных вагонов. Пресс-служба ГУ МЧС по региону отметила, что в результате аварии локомотив не сошел с рельсов. Это позволило избежать дальнейших повреждений и нарушений движения на железнодорожной линии.

    На месте происшествия работают сотрудники МЧС, занимающиеся ликвидацией последствий аварии. В операции участвуют три человека и одна единица техники, задействованных для устранения последствий столкновения. Причины и обстоятельства аварии пока не уточняются, ведется расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трое детей погибли, а еще два человека пострадали при столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля в Алтайском крае.

    Грузовой поезд протаранил грузовик на переезде станции Ледяная в Амурской области, в результате чего водитель автомобиля погиб, локомотивная бригада была госпитализирована, а с рельсов сошли 14 вагонов и локомотив.

    Поезд Адлер – Томск с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате чего локомотив и три вагона сошли с рельсов, однако пострадавших не было.

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    26 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Путин назвал достижение целей СВО задачей номер один в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что достижение целей специальной военной операции останется главным приоритетом в следующем году.

    Общаясь с журналистами, Путин заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет приоритетом в 2025 году, передает ТАСС. Он отметил: «Исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один. Будем поддерживать ребят наших, которые, вот мы с вами разговариваем, они сражаются».

    Кроме того, Путин подтвердил, что обладает достаточно полной информацией о ходе специальной военной операции, хотя полностью точность данных оценивать затруднительно. «[Информация] полная. Самая – не самая, трудно сказать, но достаточно большая», – добавил он.

    На вопрос о перспективах завершения конфликта с Украиной победой России в 2025 году, президент ответил: «Я в Бога верю, а Бог с нами».

    Ранее Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Президент также подчеркнул значительные успехи российских войск в рамках специальной военной операции, отметив их героизм и профессионализм. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россия активно продвигается вперед в специальной военной операции и остается приверженной достижению целей по обеспечению безопасности.

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    27 декабря 2024, 04:36 • Новости дня
    Экс-мэр Владивостока Пушкарев отправился на СВО

    Игорь Пушкарев заключил контракт с Министерством обороны и отправился на СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев отправился в зону СВО после заключения контракта с Министерством обороны РФ, сообщил его адвокат.

    Как сообщает ТАСС, экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, ранее осужденный за коррупцию и злоупотребление полномочиями, отбыл в зону специальной военной операции. Его адвокат Руслан Омельченко подтвердил эту информацию, заявив: «Да, мой доверитель находится в настоящий момент в зоне проведения СВО».

    Это не первый случай в Приморском крае, когда чиновники, находящиеся под следствием, отправляются на службу в зону СВО. В марте 2023 года в отношении бывшего мэра Большого Камня Рустяма Абушаева было возбуждено уголовное дело за незаконные сделки с земельными участками. Абушаев находился в розыске, но позже сообщил через телеграм, что находится в зоне СВО. В сентябре он сложил полномочия мэра.

    Дело Пушкаревых получило широкую огласку: в 2020 году суд потребовал от братьев Пушкаревых и их партнеров вернуть государству более 1,4 млрд рублей, полученных незаконно. Игорь Пушкарев был осужден на 15 лет строгого режима и приговорен к штрафу в 500 млн рублей за взятки на сумму 75 млн рублей и манипуляции с муниципальными контрактами. Его брат Андрей получил условный срок и такой же штраф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев заключил контракт на военную службу с Министерством обороны России. Пушкарев, осужденный за коррупцию, переводится в одну из колоний Хакасии после ослабления режима содержания в Приморье. Он был мэром Владивостока восемь лет, и в 2008-2015 годах за взятки в 75 млн рублей помогал компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.

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