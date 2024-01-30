Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.3 комментария
Суд не стал штрафовать рэпера Лигалайза за дискредитацию Российской армии
Бутырский суд Москвы не стал привлекать к ответственности рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков) по статье о дискредитации Российской армии из-за истечения срока давности, сообщили в суде.
Как сказали в суде, в суд поступил протокол в отношении Меньшикова, составленный по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ», дело прекращено в связи с истечением сроков давности, передает ТАСС.
Поводом для проверки прокуратуры стал клип на песню «Мир! Вашему! Дому!»
Напомним, 1 августа Лигалайза начали проверять по статье о дискредитации ВС России.