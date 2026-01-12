РКН решил привлечь ряд операторов к ответственности

РКН решил привлечь 33 оператора к ответственности за пропуск нефильтрованного трафика

Tекст: Дарья Григоренко

Всего у 33-х операторов выявлено 35 случаев нарушений, связанных с пропуском нефильтрованного интернет-трафика, что противоречит установленным законодательством требованиям, передает «Интерфакс».

В ведомстве уточнили: «По четырем фактам суды уже состоялись, нарушителям выписаны штрафы. Материалы по шести фактам направлены в суд. Остальных операторов вызвали на составление протоколов, после чего документы передадут в суд для привлечения к административной ответственности». Протоколы составляются в отношении операторов, уличённых в несоблюдении правил пропуска трафика через ТСПУ.

За подобные нарушения предусмотрены штрафы для сотрудников – от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей – от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для компаний – от 500 тыс. до 1 млн руб. При повторном нарушении юридическим лицам грозит штраф до 3-5 млн руб. В случае повторного пропуска трафика в обход ТСПУ должностным лицам и предпринимателям грозит уголовная ответственность по статье 274.2 УК РФ – до трёх лет лишения свободы.

Ранее предоставление доступа к запрещённой в России информации внесли в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета. Как отмечалось на форуме «Спектр» в октябре 2025 года, на сетях связи уже установлено более 1,4 тыс. ТСПУ, через которые проходит суммарный трафик свыше 130 терабит в секунду.

По словам Владислава Смирнова, руководителя лаборатории по исследованию перспективных технологий и блокированию угроз Главного радиочастотного центра, в ближайшие годы планируется переход на новую архитектуру ТСПУ и автоматизированную систему безопасности сегмента российского интернета для повышения эффективности работы с трафиком. На базе ГРЧЦ создан Центр мониторинга и управления сетью связи (ЦМУ ССОП) для централизованного контроля связи через технические средства противодействия угрозам.

В декабре Минцифры выявило за три года почти 1 млн фишинговых сайтов в России. В России с 2022 по 2025 год зафиксировали почти 1 млн ресурсов, связанных с фишингом, вредоносной активностью, запрещенным или деструктивным контентом.

Ранее сообщалось, что Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие изучают возможность введения механизма самозапрета нежелательного контента.