Ведомства разработали механизм самозапрета потенциально опасного контента

Tекст: Ирма Каплан

В документе, с которым ознакомился ТАСС, указано, что Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие изучают возможность введения механизма самозапрета нежелательного контента.

Под нежелательным контентом подразумевается информация в интернете, которая может быть потенциально вредной для пользователя, но доступ к ней в России не ограничен.

Заявленным сроком выполнения задачи указан третий квартал 2027 года.

После проработки задачи профильным ведомствам следует представить предложения в правительство.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, в Москве состоялся Форум безопасного интернета, где подняли вопрос онлайн-травли подростков и стремительный рост опасного контента для детей, там также назвали главные интернет-угрозы для детей.

При этом видеохостинг YouTube запустил в США систему проверки возраста с помощью искусственного интеллекта, которая, по задумке платформы, призвана защитить детей от опасного контента.