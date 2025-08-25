Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?10 комментариев
Ведомства разработали механизм самозапрета потенциально опасного контента
Согласно утвержденному правительством России плану мероприятий, ведомства разрабатывают механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту.
В документе, с которым ознакомился ТАСС, указано, что Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие изучают возможность введения механизма самозапрета нежелательного контента.
Под нежелательным контентом подразумевается информация в интернете, которая может быть потенциально вредной для пользователя, но доступ к ней в России не ограничен.
Заявленным сроком выполнения задачи указан третий квартал 2027 года.
После проработки задачи профильным ведомствам следует представить предложения в правительство.
Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, в Москве состоялся Форум безопасного интернета, где подняли вопрос онлайн-травли подростков и стремительный рост опасного контента для детей, там также назвали главные интернет-угрозы для детей.
При этом видеохостинг YouTube запустил в США систему проверки возраста с помощью искусственного интеллекта, которая, по задумке платформы, призвана защитить детей от опасного контента.