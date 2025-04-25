Эксперты назвали главные интернет-угрозы для детей

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие собрало ведущих специалистов в сфере цифровой безопасности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На пленарном заседании директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что свыше 32% обращений к организации связаны с травлей в Сети.

Она подчеркнула: «Ежедневно в социальных сетях создаются новые группы с травлей подростков, жителей в разных регионах. Это приобрело уже колоссальный размах. Кроме того, любые факты травли в школах, которые, увы, были всегда, сейчас становятся достоянием общественности за считанные часы, потому что быстро такая информация распространяется в социальных сетях». Мизулина указала, что подростки совершают издевательства ради популярности в соцсетях, снимая агрессивные ролики, и подчеркнула необходимость системных государственных мер.

Гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский отметил, что почти половина родителей и детей сегодня считают ответственным за безопасность детей в интернете государство, хотя ранее большинство называли школу или родителей. Он связал это с ростом мошенничества в последние три года.

На сессии «Суверенный Рунет для будущих поколений» председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова рассказала об актуальных киберугрозах, заявив: «Сегодня дети становятся мишенями для деструктивных идеологий, вербовки, манипуляций, а иногда – и настоящих преступных сообществ. Их ловят не в подворотнях, а в Telegram, Discord, соцсетях, на платформах, где нет ни контроля, ни модерации, ни ответственности». Эксперт подчеркнула, что проигрыш общества наступает не при чрезвычайном происшествии, а когда ребенок остается беззащитным в интернете.

По словам правозащитника Артура Шлыкова, уже в возрасте четырех-пяти лет 87% детей пользуются интернетом, а к подростковому возрасту практически у каждого – собственный смартфон. Он назвал международные соцсети и видеосервисы инструментом давления на детскую аудиторию и призвал к созданию безопасного Рунета.

Руководитель отдела по работе с лидерами общественного мнения RUTUBE Алена Кузьмина заявила, что количество зрителей детского контента на платформе выросло в шесть раз за год, и модерация помогает быстро удалять опасные материалы. Эксперт РОЦИТ, резидент проекта «Телега online» Илья Гогуа подчеркнул проблему неолиберальных нарративов в каждом втором видеоролике YouTube и высокий риск утечки данных пользователей из-за деятельности Google.