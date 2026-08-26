Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Суд Москвы заочно арестовал журналиста FAZ Мартенса
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitun (FAZ) Михаэля Мартенса из-за его высказываний об убийстве граждан России.
Решение в отношении Мартенса принято в рамках расследования уголовного дела о возбуждении ненависти, передает ТАСС.
«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мартенса заочно», – сообщил участник процесса.
Уголовное производство по второй части статьи 282 УК РФ было открыто в середине августа. Поводом послужили заявления иностранца, оправдывающие насилие по национальному признаку.
В случае признания вины сотруднику зарубежной прессы может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
Напомним, 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде журналист FAZ Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».
Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело против корреспондента Михаэля Мартенса.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала призывы немецкого журналиста абсолютно недопустимыми.
Руководство издания Frankfurter Allgemeine Zeitung выразило сожаление из-за двусмысленной формулировки своего сотрудника.