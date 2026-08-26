Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Сотрудники МИД Британии вышли на забастовку против сокращений
Британские дипломаты устроили забастовку из-за массовых увольнений
Работники внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства организовали пикеты в Лондоне, требуя гарантий сохранения рабочих мест при грядущей реорганизации.
Участники протеста собрались у здания Форин-офиса в Лондоне с плакатами против принудительных увольнений, передает ТАСС.
Бастующие требуют от властей обеспечить прозрачный и уважительный процесс реструктуризации министерства, которую планируется завершить к 2030 году. Дипломаты призывают защитить рабочие места и государственную службу.
«Самое ужасное в этом процессе – состояние неопределенности, это предвестник беды. Я знаю лишь то, что у меня есть работа до марта», – заявил один из участников. Он также назвал шокирующим безумием отсутствие понятного стратегического подхода.
Другие протестующие жалуются на ужасную организацию реформы и введение коллектива в заблуждение. Сотрудники считают, что оторванное от реальности руководство демонстрирует неуважение к подчиненным и заставляет их мириться с хаосом. Дипломаты уверены, что при сокращениях людям необходимо предлагать программы переобучения.
Участники стачки подчеркивают, что талантливый персонал заслуживает развития, а не отношения как к одноразовому товару. Организатором акции выступил профсоюз Public and Commercial Services Union, объединяющий сотни тысяч госслужащих. В утренней забастовке приняли участие десятки человек, прервав работу на два часа.
Параллельная акция протеста прошла в региональном офисе министерства иностранных дел Великобритании. Пикет недовольных сотрудников состоялся в шотландском городе Ист-Килбрайд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британские дипломаты столкнулись с масштабными сокращениями штата Форин-офиса.
В июне машинисты лондонского метро остановили работу двух линий из-за недовольства новым графиком.
В конце 2024 года сотрудники британских газет The Guardian и The Observer впервые за полвека устроили забастовку.