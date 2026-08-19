Экс-министр обороны Украины Федоров призвал к проведению выборов в стране

Tекст: Антон Антонов

«Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительной войны», – сказал Федоров в видеообращении.

По словам Федорова, люди не могут бесконечно жить в ситуации, когда им неясно, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы двигаются вперед, а другие блокируются, передает РИА «Новости».

Он заявил, что на Украине, по его оценке, сложился системный кризис управления, при котором старая система живет по собственным правилам, защищает себя и боится изменений.

Федоров также отметил, что выборы, на его взгляд, означают не только голосование бюллетенями, но и момент подотчетности власти гражданам. Он пояснил, что в демократическом государстве власть должна приходить к обществу с отчетом о сделанном и получать подтверждение доверия, в отличие от системы, где сама власть решает, когда ее можно оценивать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, увольнение Федорова спровоцировало один из самых мощных внутриполитических кризисов на Украине и волну протестов.

Сообщалось, что Федоров рассматривает возможность выдвижения на пост президента страны.