Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве на Северном мосту

Tекст: Катерина Туманова

«Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место», – написал он.

Кличко добавил, что на Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по нему с левого на правый берег перекрыли.

В ночь на субботу сообщалось о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева назвал «драматичной» ситуацию в городе. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

The Guardian сообщила, что Украина вступила в самый сложный период с 2022 года.

