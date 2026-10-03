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Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве на Северном мосту
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрыве на Северном мосту, движение по нему перекрыто.
«Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место», – написал он.
Кличко добавил, что на Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по нему с левого на правый берег перекрыли.
В ночь на субботу сообщалось о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева назвал «драматичной» ситуацию в городе. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.
The Guardian сообщила, что Украина вступила в самый сложный период с 2022 года.