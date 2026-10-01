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Войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города
Силы ОДКБ отработали освобождение населенного пункта на учениях в России
Коллективные силы ОДКБ в рамках учения «Взаимодействие-2026» отрабатывали штурм позиций условного противника, сообщает объединенный пресс-центр учений ОДКБ.
В ходе командно-штабных маневров «Взаимодействие-2026» на полигоне Чебаркульский союзные подразделения провели тренировку по нейтрализации вражеских сил, передает РИА «Новости». «Сегодня в Российской Федерации на территории полигона Чебаркульский в рамках командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ отработаны совместные действия по освобождению населенного пункта, захваченного условным противником», – сообщил объединенный пресс-центр.
Штурмовые отряды продвигались с нескольких направлений под прикрытием огня стрелкового оружия и дронов. После выбивания условного неприятеля бойцы закрепились на отбитых рубежах. Затем спецназ провел зачистку зданий и сооружений.
В тренировке задействовали около 2 тыс. военных из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Войска применили 350 единиц техники, активно используя робототехнические комплексы и беспилотники с учетом опыта спецоперации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные маневры стран Организации Договора о коллективной безопасности стартовали на Чебаркульском полигоне в конце сентября. Воинские контингенты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Челябинскую область для проведения совместных тренировок. Белорусское министерство обороны направило своих военнослужащих на эти учения для отработки командно-штабных задач.