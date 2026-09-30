У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Иностранцы заинтересовались производством российских дронов Supercam S350
Зарубежные страны захотели локализовать производство российских Supercam S350
Потенциальные зарубежные заказчики интересуются возможностью локализации производства разведывательных беспилотных комплексов Supercam S350 на территории своих стран, сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в преддверии международной выставки ADEX-2026 в Баку.
Потенциальные зарубежные клиенты проявляют интерес к возможности локализовать производство разведывательных беспилотных комплексов Supercam S350 на территории своих стран, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в преддверии международной выставки ADEX-2026 в Баку.
«Интерес к разведчику Supercam S350 благодаря его работе в зоне СВО в мире в целом растет. Запросы на проведение презентаций и демонстрационных полетов как на территории России, так и «в гостях» у потенциальных инозаказчиков, продолжают поступать в гк «Беспилотные системы» по разным каналам, и мы организуем подобные мероприятия», – заявила Згировская. Она добавила, что заказчикам важно комплексное решение, включающее локализацию производства и трансфер технологий.
По словам представителя компании, клиентам предлагают поэтапный переход от поставок к организации производства на местах, включая сервисное обслуживание и обучение операторов. Згировская отметила высокую конкуренцию на рынке Каспийского региона, где уже работают турецкие, израильские и китайские производители. Однако интерес к российским системам сохраняется благодаря их способности вести мониторинг до 5,5 часа и работать в условиях сложных помех.
Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель подписал контракты на поставку комплексов Supercam с рядом новых зарубежных заказчиков. Ряд иностранных государств выразил заинтересованность в организации крупноузловой сборки данных аппаратов на своих территориях. На Украине этот разведывательный дрон получил прозвище «кошмар ВСУ».