Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Минобороны Италии опровергло причастность России к взрыву на заводе под Римом
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что у властей нет данных, указывающих на российскую диверсию на заводе KNDS Ammo Italy в Коллеферро под Римом.
Итальянское правительство не располагает свидетельствами причастности Москвы к происшествию на военном объекте в городе Коллеферро, расположенном в 60 километрах от Рима, передает РИА «Новости».
Глава министерства обороны Гуидо Крозетто категорически отверг версию о внешнем вмешательстве.
«Никому не известно о том, что речь может идти о чем-либо ином, кроме внутренней проблемы», – заявил министр.
Ранее газета Repubblica сообщила о поиске прокуратурой «российского следа» из-за якобы существующих сходств с недавним инцидентом в Болгарии. Однако болгарское МВД также признало возгорание на своем складе 10 августа обычной случайностью, не обнаружив признаков диверсии.
Сейчас итальянские следователи изучают записи камер и данные мобильных вышек. Правоохранители возбудили уголовное дело о непредумышленном причинении катастрофы, изъяв образцы взрывчатых веществ для проведения трехмерной реконструкции событий.
На предприятии по производству боеприпасов под Римом произошел сильный пожар.
Представитель мэрии Коллеферро опроверг поставки снарядов с этого завода Киеву.
Ранее западные журналисты обвиняли Москву в причастности к возгоранию на оборонном предприятии в Германии.