Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
В Bild заявили о возможной причастности России к пожару на заводе в Германии
Журналист Bild Ронцхаймер заявил о возможной причастности России к пожару на заводе Diehl в Германии
Заместитель главреда таблоида Bild Пауль Ронцхаймер утверждает, что Россия якобы может оказаться причастна к пожару на территории предприятия Diehl Metal Applications, которое входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group.
Ронцхаймер заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Москва якобы «может нести ответственность за пожар». Как утверждает Ронцхаймер, «зарубежная разведка» сообщила Берлину о том, что имеются «конкретные данные о причастности России», передает РИА «Новости».
Напомним, завод Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, которая участвует в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T. Пострадало предприятие, занимавшееся гальванизацией – покрытием металлом поверхности других металлических изделий – для автомобильной промышленности, оборонный сектор не был затронут.