Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
СМИ: Пожар на заводе в Берлине не коснулся производства систем ПВО IRIS-T
Spiegel: Пожар на заводе в Берлине не коснулся производства систем ПВО IRIS-T
Пожар, вспыхнувший на предприятии оборонно-промышленного концерна Diehl Group в Берлине, не затронул процесс производства систем ПВО IRIS-T, которые поставляются, в том числе, Украине, сообщили СМИ.
Как пишет Spiegel со ссылкой на источники в концерне, пострадало предприятие, занимавшееся гальванизацией – покрытием металлом поверхности других металлических изделий – для автомобильной промышленности. По словам источников, оборонный сектор не затронут, передает ТАСС.
Напомним, крупный пожар произошел в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, которая в числе прочего производит системы ПВО Iris-T. В цеху, где началось возгорание, есть серная кислота и цианистая медь, из-за пожара там может образоваться сильно ядовитая синильная кислота.