Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Жителей Берлина предупредили о загрязнении воздуха ядовитыми газами
Полиция Берлина по громкоговорителям предупреждает об опасности загрязнения воздуха из-за пожара на заводе
Сотрудники полиции Берлина оцепили здание горящего завода Diehl Metal Applications и по громкоговорителям предупреждают жителей города об опасности загрязнения воздуха ядовитыми газами, сообщил корреспондент ТАСС.
Полиция призвала закрыть окна, выключить вентиляцию и кондиционеры, в городе организованы замеры состояния воздушной среды. Территория вокруг завода Diehl Metal Applications оцеплена полицией, стягиваются дополнительные пожарные расчеты, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что загоревшийся завод Diehl Metal Applications производит системы противовоздушной обороны IRIS-T. В цеху, где началось возгорание, есть серная кислота и цианистая медь, из-за пожара там может образоваться сильно ядовитая синильная кислота.
Эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов предсказал кислотный дождь в Берлине после пожара.