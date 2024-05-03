Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.8 комментариев
Загоревшийся завод в Берлине производит системы ПВО IRIS-T для Киева
Предприятие, на котором начался сильный пожар в немецкой столице, занимается производством систем противовоздушной обороны IRIS-T.
Предприятие в Берлине принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, производящей поставляемые киевскому режиму системы зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, передает РИА «Новости» со ссылкой на B.Z. – Berlin.
В цеху, где началось возгорание, есть серная кислота и цианистая медь. В результате пожара там может образоваться сильно ядовитая синильная кислота.
Напомним, в пятницу в Берлине произошел пожар, жителей города предупредили об опасности от его дыма, поскольку он может быть ядовит.