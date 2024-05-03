Загоревшийся завод в Берлине производит системы ПВО IRIS-T для Киева

Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии

Телеведущая Елена Ханга: Пенсия 23 тыс. рублей, но работа кипит

Tекст: Дарья Григоренко

Ханга в последнее время редко появляется на экранах. Она признается, что после головокружительной карьеры на телевидении даже подумывала уйти из профессии, чтобы посвятить себя воспитанию дочери Елизаветы-Анны, которая родилась в 2001 году, передает Пятый канал.

Несмотря на то, что звезда уже не так популярна, как раньше, она не унывает и продолжает активно работать. «Я пенсионерка, пенсия моя известна – 23 тыс. рублей, а у нее там 400 долларов наличными в месяц. Каждый раз, когда она требует с меня очередной гаджет, я ей говорю: «Что ты к пенсионерке пристаешь? У тебя уже есть свои деньги», – рассказывала Елена в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.

Сейчас Елена ведет собственный YouTube-проект «ХАНГость», где интервьюирует деятелей культуры и искусства. Два года назад она была ведущей шоу «Просто такая генетика», а также участвовала в проекте «Наследники и самозванцы».