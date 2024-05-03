Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.4 комментария
По Берлину распространилось ядовитое облако
По немецкой столице частично распространилось ядовитое облако, образовавшееся из-за пожара на предприятии, в городе появились экстренные оповещения от ведомства по гражданской обороне.
Жители начали получать сообщения с экстренным оповещением на свои смартфоны в час дня по местному времени, передает РИА «Новости».
Очаг возгорания находится в районе Лихтерфельде, пожар начался на заводе, от него распространяется ядовитый дым.
Дымовые газы пройдут от места пожара на север, согласно анализу погодных условий. Необходимо следовать инструкциям, даже если облака дыма не видны.
В опубликованной ведомством карте красными отмечены районы города на западе. Местным жителям посоветовали объезжать эти места, закрыть двери и окна, отключить вентиляцию и кондиционеры.
В прессе сообщили, что возгорание началось в цеху металлургической фабрики, в здании хранятся опасные химические вещества.
В 2022 году в лесном массиве Груневальд между Берлином и Потсдамом произошел пожар после взрывов на складе с боеприпасами.