В Германии решили ввести наказание за вербальные сексуальные домогательства

Социал-демократическая партия Германии предложила криминализировать уличные домогательства

Tекст: Денис Тельманов

Социал-демократическая партия Германии намерена инициировать реформу уголовного права, чтобы криминализировать вербальные сексуальные домогательства, передает ТАСС.

Вице-председатель парламентской фракции СДПГ Сонья Айхведе отметила, что сейчас подобные действия не рассматриваются законом как оскорбление, ссылаясь на прецедент 2017 года. Тогда Верховный суд Германии признал, что «заявления с сексуальным подтекстом или открыто сексуального характера» не могут квалифицироваться как оскорбление.

«Этот законодательный пробел должен быть закрыт. Мы не можем терпеть такое поведение. Это запугивает жертв, которыми как правило становятся женщины и девочки», – заявила Айхведе.

Она добавила, что первичное наказание за подобные правонарушения должно ограничиваться денежным штрафом, но важна сама криминализация, чтобы изменить общественные нормы.

Айхведе уточнила, что меры будут применяться к «существенным, нацеленным сексуальным домогательствам», а не к непрошеным комплиментам. Дата внесения законопроекта в парламент пока не определена. Подобная правовая практика уже существует в Испании, Франции и Португалии, где за уличные домогательства могут назначаться штрафы или даже лишение свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии возросло число уголовных преступлений, совершенных украинскими беженцами, включая рост случаев изнасилований и сексуальных домогательств.

В Гамбурге суд приговорил одного из госслужащих к восьми годам лишения свободы за домогательства к детям-беженцам с Украины. Генерал-майор бундесвера Маркус Курчик был отстранен от службы по обвинениям в сексуальных домогательствах.