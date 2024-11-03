В Германии увеличилось число преступлений с участием украинцев

Compact: В Германии выросло число преступлений с участием украинских мигрантов

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что в 2023 году количество таких преступлений увеличилось на 25,1%. Украинцы составляют 33,1% от общего числа беженцев, проживающих в Германии.Согласно отчету Федерального управления криминальной полиции за октябрь, особую тревогу вызывают преступления сексуального характера, такие как изнасилования, сексуальные домогательства и принуждения.

Число таких преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 16,5% – с 7 554 до 8 800 случаев за год. Это означает, что ежедневно в Германии регистрируется 25 подобных преступлений, передает РИА «Новости».

По данным отчета, большинство подозреваемых мигрантов происходят из Сирии, Афганистана, Ирака и Украины, за которыми следуют представители Эритреи, Турции, Сомали и Ирана.

По информации Евростата, к концу мая 2024 года статус временной защиты в ЕС получили 4,3 млн украинцев. В Польше, по состоянию на конец мая, зарегистрировано 953,3 тыс. человек с таким статусом, что составляет 22,4% от общего числа в Европейском Союзе.

Ранее сообщалось, что число беженцев и претендентов на убежище в Германии, которых нельзя депортировать, достигло 3,5 млн человек.

В Германии решили лишить украинских беженцев пособия в 562 евро. Председатель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Добриндт выступил с предложением сделать наличие работы обязательным условием для украинских беженцев, проживающих на территории Германии.