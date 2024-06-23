Оппозиция предложила сделать работу условием пребывания украинцев в Германии

Tекст: Ольга Иванова

Добриндт заявил, что интеграционная помощь должна включать в себя предложение работы всем украинским беженцам. Он считает, что «должен действовать принцип: работайте в Германии или возвращайтесь в безопасные районы на западе Украины», сообщает РИА «Новости».

По словам Добриндта, изначально Burgergeld (пособие по безработице для граждан) задумывалось как временная мера поддержки, но на данный момент оно стало «тормозом» для трудоустройства украинских беженцев.

Напомним, секретарь крупнейшей оппозиционной фракции в нижней палате парламента Германии (Бундестаге) Торстен Фрай заявил, что необходимо лишить украинских беженцев социальных выплат, чтобы помочь Украине набрать больше людей в армию.