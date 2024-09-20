В Германии число беженцев достигло рекордного уровня

DW: Число беженцев в Германии достигло 3,5 млн человек

Tекст: Елизавета Шишкова

По состоянию на конец первого полугодия 2024 года в Германии проживало 3,48 млн человек, относящихся к этим категориям, что на 60 тыс. больше, чем в конце 2023 года, передает Deutsche Welle* (DW, признана в России СМИ-иноагентом).

Впервые за последние десятилетия страна сталкивается с таким уровнем миграции, который не наблюдался с 1950-х годов. Среди зарегистрированных 3,5 млн иностранцев находятся и 1,18 млн украинских беженцев, чье число с конца 2023 года увеличилось на 45 тыс. человек. Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

При этом число подлежащих высылке иностранцев в Германии немного уменьшилось. По последним данным, на середину 2024 года таких людей в стране было 226 882, что на 15 760 человек меньше, чем в конце предыдущего года. Из них 80,5% не могут быть депортированы, так как ситуация в их родных странах не позволяет этого сделать.

Ранее сообщалось, что большинство украинских беженцев находятся в Германии, Польше и Чехии. В ФРГ заявили, что ситуация с приемом украинских беженцев в Германии изменилась, так как выплата им соцпособия больше не соответствует текущей обстановке.