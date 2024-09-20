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В Германии число беженцев достигло рекордного уровня
DW: Число беженцев в Германии достигло 3,5 млн человек
Число беженцев и претендентов на убежище в Германии, которых нельзя депортировать, достигло 3,5 млн человек, что является новым рекордным показателем, сообщила газета Neue Osnabrucker Zeitung со ссылкой на данные Центрального регистра иностранцев.
По состоянию на конец первого полугодия 2024 года в Германии проживало 3,48 млн человек, относящихся к этим категориям, что на 60 тыс. больше, чем в конце 2023 года, передает Deutsche Welle* (DW, признана в России СМИ-иноагентом).
Впервые за последние десятилетия страна сталкивается с таким уровнем миграции, который не наблюдался с 1950-х годов. Среди зарегистрированных 3,5 млн иностранцев находятся и 1,18 млн украинских беженцев, чье число с конца 2023 года увеличилось на 45 тыс. человек. Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос фракции Левой партии в бундестаге.
При этом число подлежащих высылке иностранцев в Германии немного уменьшилось. По последним данным, на середину 2024 года таких людей в стране было 226 882, что на 15 760 человек меньше, чем в конце предыдущего года. Из них 80,5% не могут быть депортированы, так как ситуация в их родных странах не позволяет этого сделать.
Ранее сообщалось, что большинство украинских беженцев находятся в Германии, Польше и Чехии. В ФРГ заявили, что ситуация с приемом украинских беженцев в Германии изменилась, так как выплата им соцпособия больше не соответствует текущей обстановке.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента