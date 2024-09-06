Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.6 комментариев
Стало известно количество украинских беженцев с начала года
С начала 2024 года Украину покинули еще 400 тысяч человек, несмотря на сокращение льгот в ЕС
Национальный банк Украины сообщил, что количество граждан, выехавших из страны в этом году, составило 400 тысяч человек.
Большинство украинских беженцев находятся в Германии, Польше и Чехии. В то же время на самой Украине работодатели столкнулись с острой нехваткой кадров - 60% компаний заявили о дефиците сотрудников, сообщает ТАСС.
По данным разных источников, население Украины с начала конфликта сократилось на треть. С февраля 2022 года из страны выехали почти 10 миллионов человек.
Украинские власти ужесточили правила мобилизации, чтобы компенсировать потери на фронте. Военнообязанные мужчины пытаются разными способами избежать призыва, в том числе нелегально пересекая границу.
Ранее премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке заявил, что выплаты украинским беженцам в Германии «больше не соответствуют духу времени».