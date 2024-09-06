Стало известно количество украинских беженцев с начала года

С начала 2024 года Украину покинули еще 400 тысяч человек, несмотря на сокращение льгот в ЕС

Tекст: Денис Тельманов

Большинство украинских беженцев находятся в Германии, Польше и Чехии. В то же время на самой Украине работодатели столкнулись с острой нехваткой кадров - 60% компаний заявили о дефиците сотрудников, сообщает ТАСС.



По данным разных источников, население Украины с начала конфликта сократилось на треть. С февраля 2022 года из страны выехали почти 10 миллионов человек.

Украинские власти ужесточили правила мобилизации, чтобы компенсировать потери на фронте. Военнообязанные мужчины пытаются разными способами избежать призыва, в том числе нелегально пересекая границу.

Ранее премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке заявил, что выплаты украинским беженцам в Германии «больше не соответствуют духу времени».