Генерала бундесвера отстранили от службы из-за сексуальных домогательств

Der Spiegel: В бундесвере отстранили от службы генерал-майора из-за сексуальных домогательств

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, в Минобороны Германии поступила жалоба на генерала 22 сентября. Отмечается, что на следующий день генинспектор бундесвера Карстен Бройер решил временно отстранить Курчика от исполнения обязанностей, передает ТАСС.

По данным издания, Курчик управлял Центром по вопросам политического и организационного руководства войсками, этот отдел занимается управленческой культурой и соблюдением норм этики в бундесвере.

Уточняется, что Минобороны проинформировало об инциденте Бундестаг и сообщило, что на генерала пожаловался военнослужащий. К нему Курчик якобы домогался примерно неделю назад во время международных соревнований Invictus Games в Дюссельдорфе.

При этом буквально в начале месяца Минобороны ФРГ представило новые положения по борьбе со случаями сексуальных домогательств в армии. К таковым будут относиться, в частности, не только действия, но и «замечания сексуального характера». Как отметил Der Spiegel, дело Курчика может стать испытанием для министра обороны Бориса Писториуса.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что солдаты ВСУ регулярно подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников и угрозам расправ в случае отказа.