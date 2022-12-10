Французы назвали Зеленского главой мафии СБУ проводит обыски в храмах УПЦ в Харьковской области Солдаты ВСУ рассказали о грубых домогательствах иностранных наемников Украинские военнослужащие рассказали о домогательствах и угрозах со стороны иностранных наемников 10 декабря 2022, 11:12 Текст: Александра Юдина

Украинский военнопленный рассказал, что солдаты ВСУ регулярно подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников и угрозам расправ в случае отказа. Украинский военнопленный Александр Мерлен заявил, что некоторые из его сослуживцев жаловались на домогательства и угрозу физической расправы. Так, иностранные наемники предлагали вступить с ними в сексуальную связь, а при отказе переходили на шантаж и угрозы, передает «Царьград». «Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», – пересказал военнопленный из Украины слова одного из наемников. При этом Мерлен добавил, что в иностранном легионе на стороне украинской армии в зоне спецоперации воюют разные нации, однако чаще всего был слышен польский и английский языки. Кроме того, встречались и афроамериканцы, которые разговаривали с солдатами ВСУ недоброжелательно и плохо с ними общались. В России тем временем следственный комитет взял показания у недавно возвращенных из плена российских военных, которые рассказали о многочисленных фактах издевательств и пыток со стороны украинских националистов. Военкоры сообщили об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск ВСУ запланировали отвод войск из Соледара из-за катастрофических потерь 9 декабря 2022, 15:39

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenk/REUTERS

Текст: Вера Басилая

Остатки двух батальонов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ отводят из Соледара в Славянск для перегруппировки, украинские неонацисты несут катастрофические потери, сообщает проект WarGonzo. По данным оперативных источников, командование ВСУ решило отвести подразделений в Славянск для перегруппировки, туда направлены киевское подразделение «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева, передает проект WarGonzo в своем Telegram-канале. Предполагается, что отход связан с большими потерями ВСУ по линии Северск – Соледар – Бахмут. Между тем, по данным военкоров, в Соледаре остаются части 53-й отдельной механизированной бригады, 71-й егерской бригады и остатки 65 бригады ТрО ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта. Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ Постпред РФ при ООН Небензя предупредил о последствиях участия Соединенных Штатов в наведении украинского оружия 10 декабря 2022, 03:31

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Дипломат подчеркнул, что Москва точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, передает РИА «Новости». Постпред России информировал Совбез ООН, что военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок. Он сослался на сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников. Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS». Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия. Ранее Минобороны подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения. Новости СМИ2 ВС России уничтожили американскую РЛС в ДНР 9 декабря 2022, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Российские войска у населенного пункта Дружба в Донецкой народной республике уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило Минобороны России. У поселка Дружба уничтожена украинская РЛС американского производства AN/TPQ-50, сообщило министерство в своем Telegram-канале. У поселка Шевченковское в Запорожской области в ходе контрбатарейной борьбы были раскрыты временные огневые позиции ВСУ и нанесено поражение шести американским пусковым установкам РСЗО MLRS и MARS II производства ФРГ. У населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР средства ПВО сбили за сутки три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, поражена живая сила и военная техника в 183 районах. Минобороны в пятницу сообщило, что ВС России успешно отбили атаку трех усиленных взводов на Южно-Донецком направлении. Володин объяснил признание Меркель о «попытке дать Украине время» Спикер Госдумы Володин обвинил Германию и Францию в лживой политике и геноциде в Донбассе 10 декабря 2022, 09:37

Фото: Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Сложившаяся ситуация на Украине, Донбассе и во всем мире – результат лживой политики лидеров Германии и Франции, которые этого уже и не скрывают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что заранее спланированное неисполнение обязательств, прописанных в Минских соглашениях, несет за собой не просто потерю доверия, это – преступление, за которое «подписанты Меркель, Олланд и Порошенко» должны ответить. Также политик отметил, что недавнее «признание Меркель» показывает жителям Европы, почему у них в данный момент отсутствиет тепло, электричество, в странах огромная инфляция и повсеместно закрываются предприятия. Володин добавил, что после этого признания становится ясно, что Германия и Франция должны нести моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Более того, им же придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида. Напомним, в МИД заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. Новости СМИ2 Лукашенко пообещал раскрыть планы Запада начать войну в Донбассе в 2021 году 9 декабря 2022, 15:27 Текст: Кристина Цыцура

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут обнародованы факты, как Запад хотел начать войну с Донбассом в 2021-2022 годах. По словам Лукашенко, страны Запада после мятежа в Белоруссии в 2020 году хотели выйти на границу со Смоленской областью. После захвата власти в Минске, НАТО якобы планировало начать войну с Россией в Донбассе. «Причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 годах. Россия сработала на упреждение», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко, сказанные в пятницу в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24». Также Лукашенко указал, что в момент заключения Минских соглашений намерения Ангелы Меркель и Петра Порошенко урегулировать конфликт были серьезными. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией, а украинскими властями после госпереворота на Украине. Жители Николаева сообщили о переброске через город бронетехники ВСУ Координатор Николаевского подполья Лебедев сообщил о переброске через город колонны БТР и состава с «Гвоздиками» 10 декабря 2022, 06:30 Текст: Антон Никитин

На железнодорожных путях вблизи вокзала Николаева замечен состав с самоходными артиллерийскими установками (САУ) «Гвоздика» украинских войск, а на улицах города прошла транзитом колонна БТР, свидетельствуют фотографии координатора Николаевского подполья в Донецке Сергей Лебедев. Лебедев рассказал РИА «Новости», что агентура из города Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города. Он также сообщил, что через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой. На фотографии, снятой активистами николаевского подполья в центре города, отчетливо видна БМП-2, а также дым, исходящий – по данным авторов фото – от колонны других впереди идущих бронемашин. На другом снимке – состав железнодорожных платформ, на которых стоят 122-миллиметровые САУ «Гвоздика», можно насчитать как минимум 11 таких платформ. Самоходки сняты крупно, на них отчетливо видны желтые прямоугольники – отличительный знак украинских войск. По словам координатора Николаевского подполья, бронетехника замечена в большом количестве. Он выразил мнение, что она, скорее всего, идет с Одессы в Донбасс. Лебедев также напомнил, что в Николаеве работает несколько ремонтных предприятий, в связи с чем не исключил, что перебрасывается техника с этих заводов, куда она поступила после повреждений, полученных во время попыток наступления ВСУ на Херсон летом и осенью. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Николаеве и Херсоне под контролем ВСУ. Новости СМИ2 ВСУ обстреляли Дом правительства в Донецке 9 декабря 2022, 15:59

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные при обстрелах Донецка попали по Дому правительства, заявил мэр города Алексей Кулемзин в пятницу. «Сообщается также о прилетах в районе Дома правительства», – цитирует Кулемзина РИА «Новости». Между тем в администрации Ворошиловского района города сообщили ТАСС, что при попадании украинского снаряда пострадало здание гостиницы «Дружба» в центре Донецка. Информации о жертвах не поступало. Ранее Министерство угля и энергетики ДНР сообщало, что в результате обстрела ВСУ в Донецке без электроснабжения остались пять шахт. Под землей находятся 186 человек. В США признали, что им не выгодна победа Украины Аналитик издания 19FortyFive объяснил, почему США не выгодна победа Украины 10 декабря 2022, 10:33 Текст: Кристина Цыцура

Вашингтону не нужна победа Киева в украинском конфликте, так как она может привести к ядерной войне с Россией, заявил аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive. По его словам, США хотят с Москвой только стабильных отношений, но победа Украины сделает это невозможным, передает РИА «Новости». Цель президента Украины Владимира Зеленского – вернуть все территории страны, но они больше не совпадают с целями Вашингтона. Это может привести к ядерной войне. Аналитик указал на необходимость пересмотреть нынешнюю стратегию поддержки Киева, чтобы конфликт не перерос в ядерный. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия. Новости СМИ2 Американские СМИ сравнили ситуацию на Украине с приготовлением мяса на гриле The Hill: Поток американского оружия с Украины остановить невозможно 10 декабря 2022, 10:43 Текст: Александра Юдина

Поток американского оружия с Украины не остановить, отмечают в издании The Hill политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен. Авторы статьи отметили, что переданное американцами киевскому режиму оружие распространяется по другим странам, невзирая на то, что Вашингтон якобы обнародовал планы приложить усилия к тому, чтобы предотвратить утечки оружия за пределы украинской границы, передает РИА «Новости». Публицисты пояснили, что отследить и собрать доказательства того, что Украина не сможет использовать какой-нибудь самолет или ракетную систему, довольно сложно. А потому эксперты сравнивают утечку вооружения с приготовлением мяса на гриле, когда основная часть куска мяса остается на месте, а часть жира стекает вниз. «В этом случае США должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара», – подчеркнули эксперты. Ранее Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины. Песков подтвердил заявление Меркель о Минских соглашениях словами Путина Песков о заявлении Меркель: Путин говорил, что Украина тянет время 9 декабря 2022, 12:49 Текст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина могла «стать сильнее». Он напомнил, что президент Владимир Путин также говорил, что Киев тянет время. Представитель Кремля поделился, что верит в искренность и мудрость Путина, который изначально говорил о том, что Украина не хочет выполнять минские обязательства и тянет время, передает РИА «Новости». Песков добавил, что Путин призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. «Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», – сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Новости СМИ2 ВСУ обстреляли Новопсков из американской РСЗО HIMARS Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало обстрел Новопскова Вооруженными силами Украины из американской РСЗО HIMARS 10 декабря 2022, 00:26

Фото: U.S. Marines/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Украинские вооруженные силы обстреляли город Новопсков в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 23.05 зафиксирован обстрел населенного пункта Новопсков со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО HIMARS. В пятницу российская ПВО сбила три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS у населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР. В среду российские ВС высокоточным ударом уничтожили более 70 ракет американской РСЗО HIMARS в Кривом Роге. ВС России за сутки уничтожили более 30 солдат ВСУ на Донецком направлении 9 декабря 2022, 17:02 Текст: Кристина Цыцура

Российские войска за сутки уничтожили более 30 военнослужащих вооруженных сил Украины на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также на этом направлении было уничтожено три боевые бронированные машины и два пикапа, сообщается в Telegram-канале ведомства. По словам Конашенкова, ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ и на Купянском направлении, уничтожив более 40 украинских военных, боевую машину пехоты и два автомобиля. Ранее сообщалось, что российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, но все атаки были успешно отражены. Новости СМИ2 Перед Варшавой стал выбор, наказывать ли участвующих в украинском конфликте поляков 9 декабря 2022, 14:32 Текст: Кристина Цыцура

Польские власти решают, наказывать ли граждан республики, участвующих в конфликте на Украине, пишет издание Rzeczpospolita. Сейчас за службу в иностранной армии гражданину Польши грозит до пяти лет лишения свободы, если солдат не получал ранее разрешения на службу. Такое же наказание грозит за рекрутацию граждан Польши в иностранную армию. Отмечается, что этот закон может стать причиной многочисленных приговоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию, отмечается, что «с этим должны считаться поляки», которые едут на Украину. Минобороны Польши в конце октября приняло 34 заявления от граждан о разрешении на службу в иностранной армии, 25 из которых касались прохождения службы в украинских войсках. Одобрили лишь два заявления. МВД Польши выдало 14 таких разрешений. Освободить же от уголовной ответственности за службу в иностранной армии может только суд или прокуратура, заявил сенатор Кшиштоф Квятковский. Также адвокат Анджей Турчин в комментарии газете не исключает, что между польскими военными и прокуратурой есть негласное соглашение относительно участвующих в украинском конфликте поляков. Ранее сообщалось, что на Украине погибли два наемника «Интернационального легиона», воевавшие на стороне ВСУ поляки Януш Шеремет и Кшиштоф. Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей Постпред РФ при ООН Небензя обвинил Украину в попытке сровнять Донецк с землей западным оружием 10 декабря 2022, 02:58

Фото: Li Muzi/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Науськиваемые странами Запада украинские каратели при помощи западных вооружений пытаются буквально сровнять Донецк с землей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Постпред России при ООН в ходе выступления на заседании СБ всемирной организации заявил, что в последнюю неделю в Донецке происходит настоящая бойня с применением западного оружия, в ходе которой науськиваемые западными странами украинские каратели пытаются буквально сровнять город с землей. Он подчеркнул, что ежедневные веерные удары по жилым районам, где нет и не может быть военных целей, наносятся с какой-то остервенелой злобой, передает ТАСС. Российский дипломат выразил сожаление, что у чиновников секретариата ООН не нашлось смелости осудить обстрелы Донецка, хотя по ударам по украинской территории они высказываются постоянно. Накануне Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН данные об обстрелах мирных жителей Донбасса украинскими вооруженными силами. Так, в пятницу ВСУ обстреляли в центре Донецка Дом правительства и гостиницу «Дружба». Вечером того же дня ВСУ обстреляли четыре района Донецка из РСЗО «Град» и артиллерии натовского калибра. Новости СМИ2 ВС России успешно отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении 9 декабря 2022, 16:29 Текст: Алексей Дегтярев

Российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, все атаки успешно отражены, сообщило Минобороны России. ВСУ предприняли атаку в сторону поселков Владимировка и Павловка в ДНР, а также Новодаровка Запорожской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Российские военные нанесли огневое поражение противнику, подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на предыдущие позиции. Потери украинской стороны на этом направлении оцениваются в 80 бойцов ВСУ убитыми и ранеными. Между тем на Краснолиманском направлении ВС России продолжили наступление, контратаки ВСУ успешно отражены. На этом направлении уничтожено свыше 50 бойцов ВСУ, две БМП и четыре автомобиля. В четверг ВСУ попытались организовать наступление у населенного пункта Водяное в ДНР, но его успешно отразили.