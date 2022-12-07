СК решил дать правовую оценку действиям пытавших пленных ВС России украинских националистов

Следственный комитет взял показания у недавно возвращенных из плена российских военных, которые рассказали о многочисленных фактах издевательств и пыток со стороны украинских националистов.

Из показаний одного из российских военных следует, что в бою он получил несколько ранений, в том числе пуля перебила кость правой руки.

Во время допросов, которые проходили с применением арматуры и черенка от лопаты, военному сломали челюсть, несколько ребер и пробили легкое. Из пистолета прострелили обе ступни. Первую помощь ему оказали спустя длительное время, поставив жизнь под угрозу, отмечается на сайте следственного комитета России.

Другой военнослужащий сообщил, что попал в засаду, устроенную украинскими силовиками, пришел в сознание в подвале. Во время допроса военный получил удар ножом в правую ногу, кровь никто не останавливал. Если ответы не устраивали задававшего вопросы, того начинали бить руками или ногами, затем каской или прикладом. После допроса мужчины в камуфляже повалили российского военнопленного на пол. Трое удерживали его, а четвертый ножом отрезал ему палец на руке. Позднее к пленному также применяли пытки электрическим током.

Представители ВСУ под угрозой убийства и расправы над близкими родственниками заставили военного подписать «добровольное» согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами, снимая пытки на камеру мобильного телефона.

СК России совместно с оперативными службами МВД и ФСБ, Министерством обороны России ведет работу по установлению украинских националистов, причастных к пыткам и убийствам. Следователи собирают и фиксируют доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности.