Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
В СК назвали возможную причину отравления людей угарным газом в Ингушетии
СК: Неисправность оборудования могла вызвать отравление людей газом в Ингушетии
Следственное управление СК по Ингушетии предполагает, что причиной отравления угарным газом шести человек, среди которых пятеро детей, могла стать неисправность оборудования.
Инцидент произошел в понедельник днем в частном доме в селе Кантышево на улице Гадиева. По предварительным данным, причиной отравления стала неисправность бытового газового оборудования, передает РИА «Новости».
Следственный комитет организовал проверку по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ингушетии шесть человек госпитализировали с отравлением угарным газом.
В июле в Махачкале трое детей погибли от отравления газом. В мае семья с ребенком была госпитализирована с отравлением угарным газом в Саратове.