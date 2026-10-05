В Ингушетии шесть человек госпитализировали с отравлением угарным газом

Угарным газом в селе в Ингушетии отравились шесть человек

Tекст: Ольга Иванова

Пострадавшие были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу и Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В 12:10 мск в понедельник поступило сообщение, что в сельском поселении Кантышево на улице Гадиева произошло отравление угарным газом. В результате отравления пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей», – заявили в ведомстве.

В МЧС добавили, что состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу под Саратовом мать и пятеро детей отравились угарным газом.

В Махачкале трое детей погибли от отравления газом.

В Саратове семья с ребенком также была госпитализирована с отравлением угарным газом.