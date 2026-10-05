Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
В Ингушетии шесть человек госпитализировали с отравлением угарным газом
Угарным газом в селе в Ингушетии отравились шесть человек
В сельском поселении Кантышево в Ингушетии пятеро детей и один взрослый госпитализированы с отравлением угарным газом.
Пострадавшие были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу и Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
«В 12:10 мск в понедельник поступило сообщение, что в сельском поселении Кантышево на улице Гадиева произошло отравление угарным газом. В результате отравления пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей», – заявили в ведомстве.
В МЧС добавили, что состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу под Саратовом мать и пятеро детей отравились угарным газом.
В Махачкале трое детей погибли от отравления газом.
В Саратове семья с ребенком также была госпитализирована с отравлением угарным газом.