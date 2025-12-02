  • Новость часаГлава Верховного суда высказался о качестве правосудия после появления «схемы Долиной»
    Регионы поборются с помолодевшими курильщиками
    Россиюшка
    Россиюшка
2 декабря 2025, 12:24 Мнение

    Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»
    Следующий из России в Грузию танкер атакован у берегов Турции
    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»
    Хинштейн рассказал Путину о курских корнях Колобка

    Пермский край запретил продажу вейпов и электронных сигарет – первый регион России, решившийся на радикальный шаг. С 1 марта 2026 года электронные сигареты исчезнут с прилавков региона – задолго до того, как парламент определится с судьбой федерального законопроекта. Губернатор Дмитрий Махонин фактически взял на себя роль первопроходца, не дожидаясь отмашки сверху. Решение амбициозное, но при этом порождающее целый веер вопросов, на которые пока нет однозначных ответов.

    Научный консенсус о вреде вейпов отсутствует, и это ключевая проблема всей дискуссии. Есть вещи бесспорные: никотин вызывает зависимость, пропиленгликоль и глицерин раздражают дыхательные пути, ароматизаторы при нагревании образуют неизвестно что. Но сравнительный вред остается дискуссионным вопросом.

    Например, в 2020 году британское правительственное агентство Public Health England заявило о том, что электронные сигареты на 95% менее вредны, чем традиционные, и рекомендует их как инструмент отказа от курения. ВОЗ осторожнее: вейпы менее опасны, но долгосрочные эффекты неизвестны, а сам факт вдыхания чего-либо, кроме воздуха, вредит здоровью. Исследования противоречивы – одни фиксируют снижение маркеров воспаления у курильщиков, перешедших на вейпы, другие находят связь с сердечно-сосудистыми проблемами.

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим? Тут есть несколько соображений.

    Еще несколько лет назад вейпы находились в правовой серой зоне – формально не запрещенные, но и не регулируемые с той же строгостью, что традиционные табачные изделия. Пока эксперты вели дискуссии о сравнительном вреде электронных сигарет и их потенциальной роли в снижении табакокурения, рынок развивался взрывными темпами.

    По данным консалтинговой компании NeoAnalytics, объем российского рынка электронных сигарет по итогам 2024 года достиг 250 млрд руб., за год увеличившись в полтора раза. Число потребителей вейпов с 2018 по 2024 год увеличилось почти в 3 раза, в то время как количество курильщиков традиционных сигарет за тот же период сократилось более чем на 40%.

    Цифры, на первый взгляд, могут показаться обнадеживающими – люди переходят с более вредных сигарет на менее вредные альтернативы. Но это лишь часть картины, причем не самая важная. Главная проблема в другом: курильщики стремительно молодеют. По данным FinExpertiza, каждый пятый курильщик в стране сегодня использует электронные сигареты – это более пяти миллионов человек. И значительная часть из них – молодежь, для которой вейпы стали не столько заменой традиционного курения, сколько входным билетом в мир никотиновой зависимости.

    Иными словами, электронные сигареты создали феномен, которого не было с обычным табаком: они сделали курение привлекательным для тех, кто никогда бы не закурил традиционную сигарету. И это, вне всяких сомнений, негативный эффект.

    Свыше 40% пользователей электронных сигарет – люди 18-24 лет. Школьники пробуют вейпы раньше, чем могли бы попробовать обычные сигареты. В Пермском крае, по данным местного минздрава, среди подростков распространенность потребления никотиносодержащей продукции выросла с 8% в 2019-м до 23% в 2023-м.

    В этом смысле вейпы не заменяют курение для уже курящих – они создают новых никотинозависимых. Подросток, купивший устройство с арбузным вкусом, скорее всего, никогда бы не попробовал обычное «Мальборо».

    Почему же федеральный законодатель не спешит с тотальным запретом? Ответ в значительной мере про деньги. Вейпы давно перестали быть нишевым продуктом для энтузиастов. Это многомиллиардная индустрия с разветвленной инфраструктурой. По оценкам экспертов «Опоры России», в стране насчитывается более 20 тысяч специализированных вейп-шопов – не считая обычных табачных магазинов, торгующих электронными сигаретами. Полный запрет означает ликвидацию целой отрасли с неизбежной потерей рабочих мест.

    Отдельная тема – акцизы. Да, никотиносодержащие жидкости для электронных сигарет облагаются акцизным налогом наряду с традиционными табачными изделиями. Доходы от табачных акцизов распределяются между федеральным и региональными бюджетами, причем значительная часть поступает именно в регионы. Полный запрет легальной торговли вейпами ударит по региональным бюджетам.

    Кто-то скажет: да и черт с ней, и с этой отраслью, и с доходами бюджета от нее – здоровье важнее. Но, как было сказано, запретить все вредное невозможно. А вот бороться с негативными социальными эффектами можно и нужно. Тотальный запрет – решение простое, но с неочевидными последствиями. Часть потребителей вернется к обычным сигаретам, часть уйдет на нелегальный рынок с непредсказуемым качеством продукции. А молодежь, для защиты которой все затевалось, может найти способы обойти запрет.

    Опыт Казахстана, где вейпы запретили в 2024 году, весьма показателен. Никотиносодержащая продукция никуда не исчезла – она просто переместилась в теневой сектор. Электронные сигареты продают из-под полы, через социальные сети и мессенджеры, курьерской доставкой.

    Умное регулирование выглядит привлекательно. Первое, что требует жесткого контроля – реклама. Сейчас производители формально соблюдают ограничения, но на деле обходят их через блогеров, «нативные» размещения, упоминания в развлекательном контенте. Запрет любых форм продвижения электронных сигарет, включая косвенное, мог бы значительно снизить их привлекательность для молодежи.

    Вкусы – второй критический момент. Арбуз, жвачка, клубничный чизкейк – это не для взрослых курильщиков, пытающихся бросить обычные сигареты. Это прямой маркетинг на детей и подростков. Запрет всех вкусов, кроме табачного (как сделали некоторые европейские страны), оставит продукт доступным для желающих бросить курить, но лишит его «молодежного вайба».

    Возрастной контроль – третий элемент. Продажа только в специализированных магазинах с жесткой проверкой документов, а не в любом киоске и онлайн-магазине. Упаковка без ярких дизайнов, с предупреждениями о вреде никотина размером не меньше, чем на сигаретных пачках.

    Проблема вейпов реальна, но заключается не столько в самих устройствах, сколько в их распространении среди тех, кто иначе не стал бы потребителем никотина. Умное регулирование, направленное на защиту молодежи без лишения заядлых курильщиков права на менее вредную альтернативу табаку, кажется, может быть неплохим решением. Пермский эксперимент может как подтвердить, так и опровергнуть эти тезисы. И в этом смысле выбор в пользу регионов, где обкатывается полный запрет вейпов, может себя оправдать.

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи – лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают. Подробности

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»

    В последние недели российские войска резко ускорили темпы освобождения исторических территорий России – 1 декабря были освобождены такие значимые населенные пункты, как Волчанск и Красноармейск. Это происходит в значительной степени потому, что российские войска научились обнаруживать и ликвидировать ключевой в современной войне ресурс противника – операторов БПЛА. Как это происходит? Подробности

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации