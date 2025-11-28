  • Новость часаГлава офиса Зеленского Ермак подал в отставку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как радиосвязь способна усилить Северный морской путь
    Мединский назвал заявления Каллас об истории России «калласальными открытиями»
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну
    Путин подписал закон о новых налоговых льготах для граждан
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    Депутат Рады: В телефоне Ермака есть информация для 170 новых уголовных дел
    Human Rights Watch признали нежелательной организацией в России
    Макрон решил убедить Китай в самостоятельности Европы
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    17 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    6 комментариев
    28 ноября 2025, 18:25 • Новости дня

    В Узбекистане запретили продажу вейпов и жидкостей для них

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Согласно новому закону, в Узбекистане полностью запрещается продажа и оборот электронных сигарет, а также их жидкостей.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, который полностью запрещает оборот электронных сигарет и жидкостей для них, передает пресс-служба Минюста республики. Документ вступает в силу через три месяца после публикации.

    В законе также предусмотрена уголовная ответственность за изготовление, хранение, перевозку, ввоз или вывоз запрещенных электронных сигарет, табачных изделий и электронных систем доставки никотина.

    Санкции за нарушение включают штраф от 300 до 500 базовых расчетных величин ( от 810 тыс. до 1,35 млн. рублей), исправительные работы сроком от двух до трех лет, ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

    В сообщении уточняется, что тот, кто совершил указанные действия, освобождается от ответственности в случае, если  признал вину и передал в органы власти продукты, обращение которых запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа депутатов Госдумы также предложила полностью запретить продажу и оборот вейпов в России.

    Власти России ранее предложили передать регионам право вводить запрет на вейпы.

    Президент Владимир Путин счел предложение о полном запрете вейпов достойным рассмотрения, но подчеркнул необходимость обсуждения инициативы в профессиональном сообществе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.


    28 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Трамп назвал «смехотворным» соотношение ледоколов России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе обращения к военнослужащим из Белого дома заметил, что США существенно отстают в плане ледокольного флота, отметив, что разница в числе кораблей, например, с Россией, «до смешного обидна».

    «У нас не было ни одного, теперь у нас один [ледокол]. У России 48, а у нас один. Да это просто смехотворно», – сказал Трамп в ходе трансляции из Белого дома.

    При этом американский лидер признал, что в США строительство одного ледокола будет по стоимости равноценно покупке 11 в Финляндии, что и было сделано в октябре американским правительством.

    «Мы заказали 11 ледоколов. Вы хотели построить один, но он стоил бы почти столько же, сколько 11. Причем каждый из этих 11 гораздо лучше, чем тот один. Не самая лучшая сделка», – отметил Трамп.

    В начале октября на встрече финским президентом Александером Стуббом Трамп объявил о закупке Штатами 11 ледоколов у Финляндии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале октября рассказал о планах США закупить в Финляндии ледоколы, так как США эксплуатируют один действующий ледокол, построенный в 1976 году.

    Александр Воротников, доцент ИОН Президентской академии, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики рассказал газета ВЗГЛЯД, почему США отстали в ледокольной гонке.

    Комментарии (19)
    27 ноября 2025, 23:55 • Новости дня
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    Захарова призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас
    @ Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась пониманием, почему госсекретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой евродипломатии Каей Каллас после заявления о нападении России на десятки стран.

    «Вызывайте санитаров. Я теперь понимаю, почему меня сегодня на брифинге журналисты попросили прокомментировать отказ Госсекретаря США Рубио с ней встречаться – это небезопасно», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова также приложила видео к посту, на котором Каллас в ходе пресс-конференции по итогам Неформального совета по иностранным делам заявляет о России, нападающей на страны, а на некоторые по три-четыре раза.

    «За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, некоторые – три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», – говорит Каллас.

    «Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства? Хотя бы за последние 100 лет? Или ей для этого и суток не хватит?» – задается, резюмируя, вопросом Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю. Каллас потребовала сократить численность армии России. Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС.


    Комментарии (7)
    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Комментарии (8)
    27 ноября 2025, 20:44 • Новости дня
    Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ

    Михалков выступил против использования ИИ для воссоздания на экране умерших артистов

    Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Режиссер Никита Михалков заявил о недопустимости применения искусственного интеллекта (ИИ) для оживления на экране давно умерших известных актеров.

    Режиссер Никита Михалков резко раскритиковал практику «оживления» с помощью искусственного интеллекта умерших известных актеров для применения их образов в современных фильмах, передает РИА «Новости». Он заявил, что использование ИИ для воскрешения великих артистов и предоставление им новых ролей нарушает все этические нормы и авторские права.

    Михалков на пресс-конференции в Москве выразил мнение, что преступно «давать им тексты, которые они никогда в жизни не произносили, и заставлять их делать волею необязательно талантливого человека то, чего бы они никогда не сделали». По его словам, подобные попытки эксплуатации наследия ушедших актеров ради продвижения новых проектов недопустимы.

    В то же время режиссер отметил, что не выступает против применения новых технологий в кино, если они используются для создания уникальных художественных миров и повышения зрелищности. Он уточнил, что такие методы для усиления эффекта приветствуются, но важно, чтобы технологии не становились целью сами по себе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов также выступил против использования дипфейков умерших артистов.

    До этого сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим одобрил применение нейросети для создания образа его отца в фильме «Манюня: Приключения в Москве».

    Комментарии (26)
    28 ноября 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 04:45 • Новости дня
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Волна возвратов квартир продавцам от покупателей, которые стали заявлять о мошенниках, под влиянием которых совершалась сделка, началась после истории с певицей Ларисой Долиной, рассказала зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

    По ее словам, в действующем законодательстве отсутствует понятие «сделка под влиянием», «продавец под влиянием», а также не перечислено, какие признаки влияния мошенников должны быть предъявлены суду. По этой причине каждый суд принимает решение «в меру своих возможностей».

    «Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она действительно началась после «дела Долиной». У нас хоть и не прецедентное право, но суды смотрят на коллег. К сожалению, начали повторять эту историю», – сообщила Разворотнева в эфире «Дума ТВ».

    Напомним, дело о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие  завершило расследование дела. Суд решил, что Долина не понимала значения своих действий при продаже квартиры. В сентябре апелляционная инстанция признала  законным возвращение квартиры Долиной.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росреестр предложил новые меры защиты покупателей жилья от мошенников. Депутаты предложили меры борьбы с мошенничеством «по схеме Долиной».

    Комментарии (31)
    28 ноября 2025, 00:25 • Новости дня
    Посол Гончар в Бельгии заявил о подготовке ЕС и НАТО к большой войне с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    При том, что Россия не перестает заявлять об абсурдных обвинениях в якобы готовности напасть то на Евросоюз, то на НАТО, оба объединения всерьез готовятся к большой войне, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусской презентации для дипкорпуса Брюсселя в посольстве России.

    «Натовцы, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса, приступили, как бы безумно это ни выглядело, к подготовке большой войны с Россией. Еэсовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО», – заявил Гончар в рамках презентации на тему «Евразийская безопасность: вызовы и перспективы».

    Он отметил, что Европа при этом стремительно теряет глобальный вес и конкурентоспособность, передает его слова ТАСС.

    Посол указал на то, что Россия «не ищет конфронтации». Москва «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии», подчеркнул он.

    Напомним, президент России Владимир Путин еще на ПМЭФ в июне 2025 года заявлял, что заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО, являются бредом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией. Газета Le Figaro сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон готов объявить добровольную военную службу в стране из-за страха перед Россией, и сделал это в четверг, 27 ноября, по сути объявив массовую подготовку французов к войне.

    Комментарии (6)
    28 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Комментарии (11)
    28 ноября 2025, 01:01 • Новости дня
    Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    «Объективную необходимость» в выпуске банкноты номиналом 10 тыс. рублей ощутили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат ГД Роза Чемерис, которые направили обращение с этим предложением председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной.

    «Считаем, что в сложившихся условиях назрела объективная необходимость введения в оборот банкноты номиналом 10 тыс. рублей», – приводит РИА «Новости»  выдержку из обращения инициаторов идеи.

    По мнению авторов, наличие такой крупной купюры поможет гражданам и бизнесу сократить объемы наличности при крупных расчетах. Это, по их словам, снизит издержки на производство, пересчет, транспортировку и хранение денежных средств.

    Они считают, что вопросы внешнего вида банкнот имеют большое значение для общества. В связи с этим предложено провести всенародное голосование по выбору дизайна новой банкноты на портале «Госуслуги», чтобы обеспечить прозрачность процедуры.

    В обращении отмечается, что включение граждан в выбор символов повысит доверие к банковской системе и учтет общественное мнение при принятии важных решений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, летом МВД пресекло сбыт фальшивых пятитысячных купюр в регионах России. Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов объяснил, как распознать поддельную купюру и безопасно от нее избавиться. ЦБ объявил о выпуске новых купюр в 10 и 50 рублей, а также объяснил  отказ от выпуска пластиковых банкнот в России.

    Комментарии (14)
    28 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке в Москве, которую ранее признали вещественным доказательством по делу о мошенничестве.

    «Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», – постановил судья Евгений Паршин, передает ТАСС.

    Суд также удовлетворил ходатайство о возврате мобильного телефона, который считался вещественным доказательством на этапе предварительного расследования. Телефон был возвращен Полине Лурье, свидетельнице по делу, которая ранее купила квартиру у Долиной, но впоследствии была обязана через суд вернуть недвижимость певице.

    Ранее адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что мошенники находятся за границей.

    Напомним, суд признал требования двух пострадавших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной и оставил арест на имущество обвиняемых.

    До этого суд признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой артистки на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

    Комментарии (19)
    27 ноября 2025, 21:27 • Новости дня
    Правительство поддержало отмену виз между Россией и Саудовской Аравией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство России одобрило возможность подписания соглашения о взаимной отмене визового режима между Россией и Саудовской Аравией.

    Соответствующее распоряжение появилось на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает, что МИД России должен провести переговоры с саудовской стороной и при необходимости вносить в проект соглашения изменения, не имеющие принципиального характера, передает ТАСС.

    В настоящее время россияне для посещения Саудовской Аравии обязаны получать визу. Ее можно оформить онлайн в виде e-Visa или получить на месте по прилете (Visa on Arrival). Оба способа позволяют находиться в стране до 90 дней, при этом виза выдается на один год с правом многократного въезда.

    Новое соглашение может существенно упростить поездки между странами и увеличить туристический и деловой поток.

    В конце октября в МИД России сообщили, что граждане России и Иордании смогут свободно посещать обе страны без оформления виз с 13 декабря, что позволит упростить поездки и увеличить туристический поток.

    Ранее заместитель главы МИД Саудовской Аравии Абдуррахман ар-Расси заявил о предложениях по установлению безвизового режима с Россией.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 13:50 • Новости дня
    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Юшков: Орбан прилетел к Путину обсуждать спасение сербской NIS из-под санкций США

    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Покупка венгерской компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS будет иметь ряд положительных последствий. Так, сделка поспособствует снятию санкций с NIS, а проект строительства прямого нефтепровода между Венгрией и Сербией получит импульс. Однако есть и нюансы, которые способны стать темой переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Сделка по покупке компанией MOL российской доли в сербской нефтекомпании NIS возможна, но требует уточнения целого ряда деталей. Вероятно, в том числе с этой целью Виктор Орбан едет в Москву», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Он напомнил, что благодаря усилиям политика, MOL, которой принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии, может продолжать покупать нефть у «Лукойла». «То есть венгерский премьер показал, что у него есть возможности лоббировать принятия американцами соглашения. Возможно, сейчас он хочет предложить свои услуги в вопросе продажи NIS», – уточнил собеседник.

    В активе компании – современный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). «Газпром нефть», которой принадлежит 44,9% акций NIS, вложила 3 млрд долларов в модернизацию НПЗ, сделав из него один из наиболее технологически развитых в Европе с глубиной переработки больше 99%. Российская сторона хочет получить за него рыночную цену. Александр Вучич ранее озвучивал 700-800 млн долларов, что ниже рынка. Штаты же пытаются заставить «Газпром нефть» продать долю американским структурам.

    В покупке активов заинтересованы и венгры, которым по силам добиться одобрения возможной сделки регулятором США. «Российская нефть идет по нефтепроводу «Дружба» по следующему маршруту: в Венгрию, потом в Хорватию, где почти у побережья разворачивается и поступает по трубе в Сербию. Будапешт и Белград ранее активно обсуждали строительство прямого нефтепровода. Я думаю, если MOL купит NIS, то проект строительства получит новый импульс», – считает Юшков.

    Кроме того, такая сделка будет способствовать снятию санкций с NIS, добавил эксперт, напомнив, что основное требование Вашингтона – отсутствие российских акционеров. «Впрочем, у этой операции есть ряд вопросов, которые, повторю, могут стать темой переговоров Путина и Орбана. Один из них – что является предметом обсуждения: только ли доля Газпрома в 11,3% или весь пакет в 56,15%? Если у «Газпром нефти» останется пакет ниже контрольного, сможет ли Венгрия пролоббировать снятие санкций с NIS?» – отметил аналитик.

    Он допустил, что у Орбана есть предварительное обещание Трампа по судьбе сербской компании после становления MOL ее акционером. «Еще один вопрос – условия возможной продажи российской доли. Венгерская компания едва ли сможет заплатить рыночную цену. Вероятно, будет определенная скидка. Премьер Венгрии, наверное, хочет обсудить, на каких условиях российская сторона готова продать эти активы, предполагается ли обратный выкуп акций и прочее», – рассуждает экономист.

    «Я думаю, в ходе переговоров политики также коснутся вопроса строительства АЭС «Пакш-2». Орбан ранее договорился, чтобы США разрешили операции по проекту с участием ряда российских банков. Но при этом он пообещал, что Венгрия будет покупать американское ядерное топливо у Westinghouse. Готова ли Россия строить атомную электростанцию при таких условиях? Путину и Орбану предстоит прояснить все эти нюансы», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS. Глава аппарата правительства Венгрии Гергель Гульяш заявил, что рассматривается возможность «обычной рыночной сделки». Обсуждения находятся на ранней стадии, окончательное решение не принято, уточнил он.

    Сообщение появилось накануне визита Виктора Орбана в Москву. По информации СМИ, возможное приобретение венгерской MOL доли в сербской NIS станет одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии.

    Отметим, Будапешт ранее выражал готовность содействовать Белграду в вопросах безопасности поставок топлива. MOL в два раза увеличила поставки нефти в Сербию в ноябре, сообщил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто. Он анонсировал, что в декабре объем поставок планируют поднять в два с половиной раза, передает Reuters.

    Примечательно, что США предоставили MOL исключение из санкционного режима: концерн сможет продолжать закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 года. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы OFAC. MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».

    Напомним, NIS – основной производственный актив нефтеперерабатывающей отрасли Сербии. Контрольный пакет компании принадлежит российским структурам: «Газпром нефти» (44,85%) и «Газпрому» (11,3%). Белград владеет 29,87%. Главный актив NIS – это крупный НПЗ в городе Панчево. 26 ноября завод перешел в режим пониженной циркуляции на фоне нехватки нефти.

    Если США не дадут отсрочку от санкций, работа НПЗ будет полностью остановлена 29 ноября, сообщал президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что предложил правительству дать еще 50 дней для поиска покупателей NIS, а не проводить национализацию компании. «Если не будет заключен договор купли-продажи, у нас нет выбора. … Мы введем свою администрацию и предложим наивысшую возможную цену и заплатим ее российским друзьям», – приводит РИА «Новости» слова политика.

    Напомним, США ввели санкции против компании в начале текущего года. Применение карательных мер несколько раз откладывалось, но в ноябре санкции были приведены в действие. Для их снятия американская сторона потребовала полного выхода российских акционеров из NIS. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кому Газпром и «Газпром нефть» могли бы продать свою долю в сербской энергокомпании.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 22:30 • Новости дня
    Пушков оценил предложение Украине от «непобедимой» эстонской армии
    Пушков оценил предложение Украине от «непобедимой» эстонской армии
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил о готовности направить войска страны на Украину, однако, по мнению сенатора Алексея Пушкова, этот жест заставит мировую общественность хохотать над Таллином.

    Пушков отметил, что подобное заявление от Эстонии сделал «очередной безвестный премьер этой страны, одержимой необъяснимой манией величия».

    «И достаточно того, что над ее заявлениями смеется пол-Европы, а в США с ней вообще не хотят иметь дело. По числу насмешек в СМИ и Европарламенте она свою роль перевыполнила. «Непобедимая» эстонская армия только увеличит число насмешек над Эстонией», – написал сенатор в Telegram-канале.

    Напомним, в середине ноября Пушков удивлялся самомнению «неадекватного Таллина» после визита в КНР, когда глава МИД страны стал диктовать Пекину условия ведения международной политики с Россией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило о планах Британии отправить войска на Украину. Франция заявила о готовности развернуть свои войска на Украине в 2026 году. Экономики стран Балтии и Финляндии столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций Евросоюза против России и сокращения приграничной торговли, пишет Politico.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 23:34 • Новости дня
    Гастроэнтеролог Белоусов пояснил, в каких случаях полезны гречка и рис
    Гастроэнтеролог Белоусов пояснил, в каких случаях полезны гречка и рис
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» и кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал, как различаются рис и гречка по пищевой ценности и влиянию на организм, выделив ключевые особенности.

    В рационе здорового человека должны присутствовать обе крупы, при этом гречка обладает более выраженным профилактическим потенциалом. При хронических заболеваниях ЖКТ выбор крупы должен быть согласован с лечащим гастроэнтерологом и диетологом, напомнил врач в беседе с РИАМО.

    По словам Белоусова, белый рис отличается легкой усвояемостью и низким содержанием клетчатки, что делает его оптимальным при обострениях гастритов, энтеритов, колитов и синдроме раздраженного кишечника с диареей.

    Среди плюсов риса – щадящее воздействие на ЖКТ и быстрое восполнение энергии.

    «Белый шлифованный рис практически лишен витаминов группы B, минералов и клетчатки – они удаляются при шлифовке», – обратил внимание врач.

    В то же время бурый рис сохраняет больше полезных веществ, включая магний и витамины группы B, благодаря отрубевой оболочке.

    Белый рис рекомендуется употреблять два–три раза в неделю, бурый – до четырех–пяти раз с учетом состояния ЖКТ и общей калорийности. При склонности к запорам и метаболическим нарушениям диетолог советует отдавать предпочтение бурому рису.

    Гречка, по словам Белоусова, превосходит рис по содержанию растительного белка, аминокислот, клетчатки и железа. Крупа обладает низким гликемическим индексом, подходит для диеты при диабете и рекомендована для ежедневного употребления, но в меру – до семидесяти грамм сухой крупы в день.

    Потребление гречки стоит ограничить при высокой кислотности желудка, склонности к метеоризму, заболеваниях из группы аутоиммунных.

    Гречка, по мнению врача, предпочтительнее для профилактики хронических болезней благодаря высокому содержанию белка, клетчатки и антиоксидантов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гастроэнтеролог Титова рассказала о калорийности роллов. Нутрициолог Шураева назвала способы компенсировать дефицит железа. А диетолог Писарева рассказала, что витамины, микроэлементы и клетчатка, которая улучшает пищеварение, делают инжир полезным продуктом, но есть и у него и противопоказания.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 04:15 • Новости дня
    Украина отказалась уступать территории ради мира
    Украина отказалась уступать территории ради мира
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Пока во главе киевского режима Владимир Зеленский, рассчитывать на отказ от территорий не стоит, заявил в интервью журналу Atlantic глава офиса Зеленского и руководитель делегации Украины на переговорах Андрей Ермак.

    «Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий. Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение об отказе от территорий. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской конституции и украинского народа», – приводит слова Ермака журналу Atlantic.

    По его словам, при вопросе о территории Украина готова обсуждать только место, где должна пройти граница, чтобы разграничить контролируемые воюющими сторонами территории.

    «Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, – это определение линии соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать», – сказал Ермак в телефонном интервью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали заключить мир до предоставления гарантий Киеву. Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским возможна только после достижения сделки по урегулированию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, в том числе по территориальным вопросам.

    Зеленский анонсировал «важные переговоры» на Украине с его участием.

    Комментарии (2)
    27 ноября 2025, 19:44 • Новости дня
    Двукратная чемпионка мира Людмила Базаревич скончалась на 87-м году жизни

    В возрасте 86 лет скончалась двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич

    Двукратная чемпионка мира Людмила Базаревич скончалась на 87-м году жизни
    @ russiabasket.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На 87-м году ушла из жизни знаменитая баскетболистка Людмила Базаревич, двукратная чемпионка мира и мать экс-тренера сборной России Сергея Базаревича, сообщили в РФБ.

    О кончине двукратной чемпионки мира по баскетболу Людмилы Базаревич сообщила Российская федерация баскетбола. Спортсменке было 86 лет. Информация о причинах смерти не раскрывается.

    Людмила Базаревич вошла в историю как чемпионка мира в составе сборной СССР в 1964 и 1967 годах, а также как пятикратная чемпионка Европы и чемпионка СССР. Она завоевала серебро Универсиады и после завершения основной карьеры продолжила выступления среди ветеранов – в 1998 году выиграла Всемирные игры ветеранов спорта, а затем стала чемпионкой мира (2003) и Европы (2002) в этом статусе.

    Людмила Базаревич – мать Сергея Базаревича, двукратного серебряного призера чемпионатов мира и бывшего главного тренера мужской сборной России. Внук баскетболистки Дмитрий также занимался баскетболом и вошел в тренерский штаб «Химок», выступающих в FONBET Суперлиге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве прошло прощание с олимпийским чемпионом 1956 года Никитой Симоняном, который умер на 100-м году жизни. 18 ноября в возрасте 87 лет скончался олимпийский чемпион по стрельбе Евгений Петров.

    В Петербурге ушла из жизни в 93 года легендарная легкоатлетка, олимпийская чемпионка 1952 года Галина Зыбина .

    Комментарии (0)
    Главное
    Названы сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий
    Провалились переговоры о допуске Британии к оборонному фонду ЕС
    Минцифры ввело прохождение капчи для регистрации иностранных сим-карт в России
    Владельцев дорогой недвижимости решили выявлять со спутников для сбора налогов
    Ученые предупредили о развороте Солнца к Земле опасной стороной
    Суд обязал актера Башарова платить алименты третьей жене
    Ведущая «Спокойной ночи, малыши» похвалила вклад Аллы Пугачевой в эстраду

    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России

    Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов. Подробности

    Перейти в раздел

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации