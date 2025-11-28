Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Депутаты предложили полностью запретить продажу и оборот вейпов
Группа депутатов Госдумы внесла инициативу о полном запрете продажи и распространения электронных средств доставки никотина, включая жидкости и устройства, сообщила пресс-служба одного из инициаторов предложения первого заместителя комитета ГД по контролю Дмитрия Гусева.
Поправки о полном запрете продажи, оборота и распространения электронных средств доставки никотина, а также ужесточении ответственности за их незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей продукции, были подготовлены группой депутатов, передает ТАСС.
Документ передали в межфракционные рабочие группы, занимающиеся вопросами сохранения духовных ценностей и защиты здоровья населения от вредных привычек.
«Мы предложили всем рабочим группам рассмотреть поправки и пригласили депутатов разных фракций присоединиться к инициативе. Это вопрос безопасности детей и здоровья нации, и мы рассчитываем на межфракционную поддержку», – сказал депутат Гусев.
По мнению соавтора инициативы Яны Лантратовой, введение полного запрета на вейпы является давно необходимой мерой для защиты здоровья россиян, так как исследования доказывают вред электронных устройств, которые формируют зависимость быстрее обычных сигарет. Лантратова заявила, что решить проблему можно только через запрет и усиление профилактики зависимости.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу о полном запрете продажи вейпов в России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти России предложили передать регионам право вводить запрет на вейпы. Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что в России улучшилась ситуация с потреблением никотинсодержащей продукции, однако прогресс по снижению употребления алкоголя приостановился.
Между тем ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет.