Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.4 комментария
Импорт газа в ЕС достиг максимума за два года
Импорт газа ЕС в 2025 году достиг максимальных за два года 313,6 млрд кубометров
Евросоюз увеличил закупки природного газа до рекордного уровня с 2023 года, нарастив импорт на 5,3%, подсчиатли аналитики.
Импорт природного газа странами Евросоюза в 2025 году вырос до 313,6 млрд кубометров. Аналитическая компания Bruegel отмечает, что этот показатель стал максимальным с 2023 года, а в предыдущие два года закупки газа ЕС только сокращались. За 2025 год импорт вырос на 5,3%, пишет РИА «Новости».
По итогам года основную часть поставок составил трубопроводный газ, однако его объемы снизились на 8,3% по сравнению с 2024 годом и составили 169,9 млрд кубометров. Доля трубопроводного газа уменьшилась до 54,2% совокупного импорта.
Bruegel также фиксирует заметный рост поставок сжиженного природного газа: в 2025 году импорт СПГ увеличился на 27,7% и достиг 143 млрд кубометров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания «Газпром» отметила снижение заполненности подземных хранилищ газа в Европе до 59,9%. Запасы газа в этих хранилищах снизились на 10,6 млрд кубометров по сравнению с концом 2024 года и составили 63 млрд кубометров.
В то же время, газ в Европе по итогам прошлого года подорожал на 9% на фоне рекордного импорта СПГ.