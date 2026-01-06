После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.5 комментариев
Газпром сообщил о падении запасов газа в Европе ниже 60%
Заполненность подземных хранилищ газа в Европе снизилась до 59,9%, что заметно раньше обычных сроков, ранее такой показатель фиксировался в конце января, сообщил «Газпром».
Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до уровня ниже 60%, передает ТАСС со ссылкой на сообщение «Газпрома». На 4 января, по данным Gas Infrastructure Europe, заполненность европейских ПХГ составляет 59,9%. В прошлом году такой показатель наблюдался только в третьей декаде января.
Наиболее низкий уровень запасов зафиксирован в подземных хранилищах Нидерландов – 46,1%, в Германии – 54,1%, а во Франции – 55,7%.
В «Газпроме» подчеркнули, что с начала сезона отбора из европейских ПХГ уже поднято 23,6 млрд куб. м газа, что составляет почти половину объема, закачанного перед началом зимы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в подземных хранилищах Франции снизились ниже 60%, на первое января заполненность составляет 59,1%.
Объем запасов газа в подземных хранилищах Европы на 31 декабря 2025 года оказался на 10,6 млрд кубометров меньше, чем годом ранее, и составил 63 млрд кубометров.
Газ в Европе по итогам прошедшего года подорожал на 9%, главным драйвером стали рекордные объемы импорта СПГ.