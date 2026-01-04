Газпром: Запасы газа в ПХГ Франции опустились ниже 60%

Tекст: Валерия Городецкая

Кроме того, в сообщении в Telegram-канале Газпрома подчеркивается, что уровень запасов газа в хранилищах Нидерландов составляет 48,2%, а в Германии – 56,1%.

Всего в подземных хранилищах Европы на начало января находится 62,5 млрд кубометров газа. Это составляет 61,6% от общей вместимости и на 10,7 млрд кубометров меньше, чем год назад.

Ранее Газпром сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы в декабре.