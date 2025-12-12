Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.0 комментариев
Euroclear заявил о готовности к искам в российских судах
Депозитарий Euroclear готов рассматривать и защищать свою позицию по искам, касающимся блокировки российских активов в Бельгии.
Представители Euroclear подчеркнули, что не комментируют иск Центробанка России, поскольку пока обладают только данными из прессы и официального релиза регулятора, передает ТАСС.
В компании отметили, что депозитарий Euroclear готов защищать свою позицию по искам, касающимся блокировки российских активов в Бельгии.
Банк России потребовал взыскать убытки с Euroclear через Арбитражный суд Москвы на фоне невозможности распоряжаться своими средствами и ценными бумагами.
Банк России заявил о намерении взыскать не только сумму заблокированных средств, но также стоимость ценных бумаг и размер упущенной выгоды.
ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов.
Глава МИД России Сергей Лавров пообещал серьезную реакцию на изъятие российских активов за рубежом.
Экономист Антон Любич объяснил задачу иска Банка России к Euroclear.