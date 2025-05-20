В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.8 комментариев
Венгерские спецслужбы выявили еще двух украинских шпионов
Венгерские спецслужбы выявили украинских шпионов среди оппозиции
Венгерские спецслужбы раскрыли деятельность двух украинских шпионов, имевших контакты с оппозиционной партией «Тиса», и определили одного из них как сотрудника украинской разведки.
Как сообщает ТАСС, лидер парламентской фракции «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш заявил о выявлении двух украинских шпионов, наладивших связи с венгерской оппозицией. Один из подозреваемых, Роланд Цебер, был признан нелегальным сотрудником украинской разведки, проживавшим в Венгрии и пытавшимся установить контакты с военными, представителями оборонной отрасли и иностранными инвесторами.
Кочиш отметил, что деятельность Цебера соответствовала «классической операции влияния», целью которой была дискредитация Венгрии на международной арене и давление на правительство для изменения его политики по Украине. Цебер находился под наблюдением спецслужб до своего отъезда из страны, после чего стал депутатом заксобрания Закарпатской области и получил запрет на въезд в Венгрию в 2024 году. Несмотря на это, он поддерживал контакты с партией «Тиса» и организовывал поездки ее лидера Петера Мадьяра на Украину.
Вторым подозреваемым стал гражданин Украины Иштван Холло, который был задержан на территории Венгрии. По данным спецслужб, он выполнял задачи по сбору военной и экономической информации в интересах украинской разведки и также имел связи с внутренней оппозицией.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии 11 мая отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже.
При этом венгерские власти опубликовали данные сотрудников украинского посольства, которых обвинили в шпионской деятельности и объявили персонами нон-грата.
9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.