Венгерские спецслужбы выявили еще двух украинских шпионов

Венгерские спецслужбы выявили украинских шпионов среди оппозиции

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, лидер парламентской фракции «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш заявил о выявлении двух украинских шпионов, наладивших связи с венгерской оппозицией. Один из подозреваемых, Роланд Цебер, был признан нелегальным сотрудником украинской разведки, проживавшим в Венгрии и пытавшимся установить контакты с военными, представителями оборонной отрасли и иностранными инвесторами.

Кочиш отметил, что деятельность Цебера соответствовала «классической операции влияния», целью которой была дискредитация Венгрии на международной арене и давление на правительство для изменения его политики по Украине. Цебер находился под наблюдением спецслужб до своего отъезда из страны, после чего стал депутатом заксобрания Закарпатской области и получил запрет на въезд в Венгрию в 2024 году. Несмотря на это, он поддерживал контакты с партией «Тиса» и организовывал поездки ее лидера Петера Мадьяра на Украину.

Вторым подозреваемым стал гражданин Украины Иштван Холло, который был задержан на территории Венгрии. По данным спецслужб, он выполнял задачи по сбору военной и экономической информации в интересах украинской разведки и также имел связи с внутренней оппозицией.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии 11 мая отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже.

При этом венгерские власти опубликовали данные сотрудников украинского посольства, которых обвинили в шпионской деятельности и объявили персонами нон-грата.

9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.