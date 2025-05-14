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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    16 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    1 комментарий
    14 мая 2025, 21:48 • Новости дня

    Венгрия раскрыла имена украинских шпионов среди дипломатов

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгерские власти опубликовали данные сотрудников украинского посольства, которых обвинили в шпионской деятельности и объявили персонами нон-грата.

    Венгерский парламент обнародовал имена украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием, передает Lenta.Ru со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Глава парламентской фракции «Фидес» Мате Кочиш отметил, что венгерские службы давно фиксировали активную деятельность украинских спецслужб, однако не поднимали этот вопрос, чтобы не ухудшать отношения между двумя странами.

    Из сообщения следует, что первыми секретарями посольства Украины в Венгрии, объявленными персонами нон-грата, стали Юрий Керничный и Дмитрий Кричфалуши. Они были вынуждены покинуть территорию Венгрии. Бывший сотрудник дипмиссии Сергей Александров был задержан и депортирован с запретом на въезд в Шенгенскую зону сроком на десять лет.

    В публикации уточняется, что действия венгерской стороны стали ответом на деятельность украинских спецслужб, которую власти Венгрии сочли угрозой государственной безопасности.

    В воскресенье власти Венгрии отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже. До этого в Киеве заявили, что власти Венгрии отложили намеченные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств.

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

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    14 мая 2025, 12:47 • Новости дня
    Кремль отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле
    Кремль отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, которые назначены на завтра, пока не раскрывается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль не раскрыл имена представителей российской делегации, которые отправятся на переговоры с украинской стороной в Стамбуле, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение об обнародовании состава делегации будет принято после соответствующих указаний от главы государства.

    «Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было», – заявил Песков в беседе с журналистами. Он подчеркнул, что все положения заявления президента России Владимира Путина от 11 мая сохраняют актуальность.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    29 комментариев

    Песков также подтвердил, что российская делегация будет находиться в Стамбуле 15 мая и будет ждать представителей Киева для начала переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио и другие представители США отправятся на переговоры по Украине в Стамбул.

    Россия подтвердила готовность к серьезным и ответственным переговорам по Украине, но выразила сомнение в конструктивном настрое киевских властей.

    Коментарии (15)
    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    13 мая 2025, 22:40 • Новости дня
    Россия заявила о нелегитимности решения Совета ИКАО по MH17

    Tекст: Антон Антонов

    Москва отвергает заявление Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы ответственности России за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году и считает его нелегитимным, сообщил МИД России.

    Совет ИКАО 12 мая вынес решение по вопросу о катастрофе малайзийского Boeing MH17. Россия не входит в состав Совета и прекратила участие в разбирательстве еще в июне 2024 года, отметив многочисленные процедурные нарушения и невозможность беспристрастного установления фактов, сообщается на сайте МИД России.

    По заявлению МИД, Совет якобы пришел к выводу о причастности России к гибели рейса, однако текст самого решения и его обоснование отсутствуют. Ведомство назвало голосование «слепым» и охарактеризовало Совет ИКАО как политический орган, принимающий решения по конъюнктурным причинам.

    Также отмечено, что доводы и доказательства российской стороны были проигнорированы. МИД подчеркнул, что все выводы следствия основывались на анонимных свидетельствах и сведениях сомнительного происхождения, а также материалах Службы безопасности Украины.

    «Утверждения Нидерландов и Австралии об использовании в качестве доказательств спутниковых снимков являются ложью, поскольку снимков в их распоряжении никогда не было. Есть лишь голословные утверждения о наличии у США неких спутниковых данных, указывающих на то, что рейс MH17 «был сбит ракетой класса «земля – воздух». Однако США категорически отказались предоставить к ним доступ», – напомнил МИД.

    Российская сторона указала на игнорирование Советом ИКАО наличия украинских ЗРК «Бук» в районе крушения и маркировки обломков ракеты, указывающей на ее украинское происхождение. МИД также напомнил о сбитом украинскими силами в 2001 году российском Ту-154М.

    Ведомство заявило, что Совет ИКАО проигнорировал и решение Международного суда ООН, отклонившего обвинения против России в январе 2024 года. В МИД подчеркнули, что Совет ИКАО не является независимым органом и действует под влиянием западных стран и их союзников, а практика использования Совета против «неугодных» стран давно стала привычной.

    Россия вновь выразила соболезнования родственникам погибших и возложила ответственность за трагедию на украинские власти, которые, по заявлению МИД, не закрыли воздушное пространство над зоной конфликта и использовали гражданские самолеты для прикрытия военных целей.

    «Россия не станет признавать решение Совета, оно нелегитимно, противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и его собственным правилам процедуры. В отличие от ангажированного большинства в Совете, Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.

    Киев сразу обвинил в трагедии ополченцев ДНР. При этом Украина передала полномочия по проведению расследования нидерландской стороне (в лице Совета по вопросам безопасности Нидерландов) и международной Объединенной следственной группе (JIT).

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    13 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Макрон признался, что Франция исчерпала возможности поставок оружия Украине

    Макрон заявил об исчерпанных Францией запасах вооружений для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон признался в телеинтервью, что Париж больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире программы «Эммануэль Макрон – вызовы Франции» на телеканале TF1, что его страна исчерпала все возможности по передаче Украине техники и оборудования из своих запасов.

    «Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее, но нельзя отдавать то, чего у тебя нет... Мы не только передали все, что могли, но и втрое увеличили производство. В этом году все, что мы производим, отправляется на Украину», – цитирует Макрона ТАСС.

    Французский лидер заявил, что его страна передала Украине огромное количество снарядов и техники, артиллерийские системы, кроме того, во Франции прошла обучение «бригада из тысяч человек», которая отправилась в ВСУ под именем «Анны Киевской».

    Как писала ранее  газета ВЗГЛЯД, президент Франции высказался против отправки крупных военных сил западных стран на территорию Украины для ее безопасности.

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    14 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    На Украине недовольны попытками граждан оспорить штрафы за русский язык

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выразил недовольство тем, что граждане страны стараются обжаловать штрафы за использование русского языка и пытаются судиться с ним по этим вопросам.

    Он также отметил, что 6 апреля на заседании Ренийского горсовета депутаты общались на русском языке, и подчеркнул, что подобные случаи нарушения закона фиксируются и в других регионах Украины. «Поражает тот факт, что оштрафованные за русский язык пытаются судиться со мной и оспаривают постановление о взыскании административного наказания», – заявил Кремень. По его словам, «каждая попытка отменить такое решение очень негативно воспринимается обществом», передает ТАСС.

    Накануне в одной из школ Киевской области руководителя сняли с должности после жалобы родителей на использование русского языка при общении с учениками и родителями.

    Ранее Кремень заявил, что темпы перехода на украинский язык в школах крупных городов замедлились, несмотря на введенные ограничения и проверки. При этом в учебных заведениях Украины началась новая волна проверок соблюдения обязательного использования украинского языка, и число учеников, обучающихся на русском языке, значительно уменьшилось.

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    14 мая 2025, 03:20 • Новости дня
    Глава Токмака заявил о повреждении многоэтажки после атаки дронов ВСУ

    В результате атаки дронов ВСУ в Токмаке повреждены пятиэтажный дом и рынок

    Глава Токмака заявил о повреждении многоэтажки после атаки дронов ВСУ
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Ирма Каплан

    Городской рынок и пятиэтажный дом в Токмаке Запорожской области получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ, пострадавших пока не выявлено, сообщил глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.

    Глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на город повреждены центральный рынок, пятиэтажный жилой дом и объекты инфраструктуры, передает ТАСС.

    «В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», – сказал он.

    Калмыков уточнил, что информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 13 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что по торговым площадям рынка в городе Токмак ударили дроны ВСУ, начался пожар.

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    14 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины

    Экономист Лизан: Отмена льгот ЕС на сельхозпродукцию ослабит позиции Украины

    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Отмена ЕС льгот для украинской сельхозпродукции поставит Киев в еще большую зависимость от морских коридоров транспортировки зерна. Тем самым решение Брюсселя ослабит позиции офиса Зеленского на потенциальных мирных переговорах с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт.

    «Украинская аграрная сфера представляет собой упрощенную сельхозмодель СССР. Огромные колхозы закрылись, осталось лишь производство яиц и птицы, а крупный бизнес сконцентрировал в своих руках земельный банк. В отсутствии передовых технологий и мер господдержки предпринимателям выгоднее всего выращивать зерновые и масличные культуры, которые они затем продают в ЕС», – отметил экономист Иван Лизан.

    «В объединении другая модель с множеством мелких фермеров, разделением производителей по специализациям, иными регуляторными мерами, земельными ресурсами и логистикой. Они не смогли конкурировать с украинской продукцией, которая хлынула на местный рынок в 2022 году и стала мешать производителям из Восточной Европы. Импульсом к этому потоку товаров послужило снятие ограничений на ввоз целого перечня продукций республики после начала СВО», – продолжил он.

    «Конечно, эта ситуация быстро перестала устраивать многих членов ЕС. Отмене льгот способствовал и доступ Украины к водным перевозкам и выходу в Мировой океан. Киеву стали не нужны дунайские порты – из Большой Одессы идет экспорт зерна и другой продукции. Теперь местные производители еще больше будут зависеть от коридоров, по которым нужно перенаправить объемы, ранее поставлявшиеся в Европу», – спрогнозировал он.

    «Это ослабляет позиции Киева на потенциальных мирных переговорах, поскольку Россия может пригрозить парализовать украинское судоходство и еще больше обрушить экономику, проведя масштабные атаки по портам и судам», – заметил аналитик.

    «Что касается ЕС, то отмена льгот защитит их фермеров, поскольку для Европы важнее рабочие места и собственное производство, чем закупка дешевой продукции. На Украине же образуются излишки зерна, что теоретически должно снизить цены на него», – добавил эксперт.

    «Но Киев вряд ли будет критиковать Брюссель, поскольку других партнеров у него, по сути, не осталось. К тому же Европа может предложить Украине альтернативный льготный механизм, возможно, снятие квот по несущественным товарным позициям – грецким орехам, меду или малине», – резюмировал Лизан.

    Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт, которые в Киеве называют «спасательным кругом» для фермеров и бюджета Украины. Решение было принято после того, как Польша возглавила европейскую инициативу по защите фермеров, пишет Financial Times.

    У ЕС есть соглашение о свободной торговле с Украиной, а действие ряда других пошлин Брюссель временно приостановил в 2022 году. Однако их сроки истекают 6 июня, и Европа планирует ввести «переходные меры», пока обе стороны разрабатывают новый договор.

    Беспошлинный режим распространялся на кукурузу, сахар и птицу, часть которых через ЕС доставлялась в Африку и Азию. Это вызывало недовольство фермеров и политиков в Польше, Франции и других странах, обвинявших украинский экспорт в снижении внутриевропейских цен.

    В ЕС подтверждают, что прежние договоренности Киева и Брюсселя не будут возобновлены. «Это плохой сигнал для Украины. Решение будет принято не ранее октября», – сказал Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента.

    Власти Украины подсчитали, что отмена льгот срежет доходы страны примерно на 3,5 млрд евро в год. Квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тысяч в годовом исчислении, на птицу – с 57 тыс. тонн до 40 тысяч, а на сахар – со 109 тыс. тонн до 40 тысяч. Под ударом также окажутся поставки меда.

    На днях польские дальнобойщики возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на пункте пропуска у Дорогуска из-за несогласия с льготами для перевозчиков с Украины. Киев потребовал от Варшавы немедленно разблокировать границу.

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    14 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    Группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР
    Группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Красноармейска, Новоалександровки, Ульяновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Димитрова, Петровского и Новосергеевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки  «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Белополья, Ворожбы, Искрисковщины, Садков, Павловки, Пролетарского и Бессаловки в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 185 военнослужащих, танк, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция разведки и склад.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии и отряда спецназначения «Стугна» в районах Глущенково, Дружелюбовки, Купянска-Узлового, Соболевки, Сеньково в Харьковской области, Кировска и Карповки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, танк, два артиллерийских орудия, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных и штурмовой бригад ВСУ у Северска, Васютинского, Веролюбовки, Александро-Шультино, Дружковки, Иванополья, Зари, Дылеевки и Константиновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 220 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склады с боеприпасами и материальными средствами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны вблизи Темировки и Новогригоровки в Запорожской области, Богатыря и Вольного Поля в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны, морской пехоты и теробороны около Орехова, Каменского, Новоданиловки в Запорожской области, Днепровского и Токаревки в Херсонской области.

    Уничтожены до 70 военнослужащих, британская 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart, станция РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Миролюбовку в ДНР, а за день до этого они освободили Котляровку в ДНР.

    За прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР.

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    14 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» отразили все попытки прорыва ВСУ в Курскую область

    Группировка «Север» не допустила пересечения границы России боевиками ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировка войск «Север» уничтожила передовые и штурмовые отряды противника на нескольких направлениях, не допустив пересечения госграницы противником в направлении Искрисковщина – Теткино.

    Группировка войск «Север» за прошедшие сутки уничтожала передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях, пресекая попытки противника прорвать госграницу пешком и на транспорте, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    На направлении Искрисковщина – Теткино ВСУ попытались в пешем порядке прорваться на территорию России, но операторы БПЛА нанесли им поражение сбросами с коптеров, уничтожив больше половины личного состава.

    «В обеденное время в направлении госграницы вскрыто выдвижение вражеской ББМ и группы квадроциклов – в результате применения FPV дронов уничтожено три квадроцикла, ББМ противника получила повреждения. Прорыва государственной границы не допущено», – сказано в сообщении.

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило за сутки свыше 600 метров, было уничтожено семь единиц вражеской техники. На Волчанском направлении зачистка завершилась полным уходом противника из 21 домовладения и из трех опорных пунктов, продвижение превысило 450 метров.

    За сутки на всех направлениях потери ВСУ составили свыше 190 человек, из них более 150 на Сумском и 20 на Теткинском направлениях.

    «В районах Поповки, Демидовки и Гоптаровки живой силы противника в непосредственной близости от госграницы не обнаружено», – уточняется в сводке.

    Кроме того, на Липцовском направлении была уничтожена боевая группы ВСУ вместе с автомобильной техникой и пунктом управления БПЛА противника.

    Напомним, тульские десантники нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по скоплению пехоты ВСУ в лесном массиве на территории Сумской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районах сел Беловоды, Локня и Водолага Сумской области украинские части столкнулись с серьезными потерями при попытках удержать позиции.

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    14 мая 2025, 19:04 • Новости дня
    «Бурановские бабушки» появились в ролике на «Евровидении»

    Российский коллектив показали в ролике к полуфиналу «Евровидения»

    «Бурановские бабушки» появились в ролике на «Евровидении»
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    В проморолике к полуфиналу конкурса в Швейцарии среди архивных кадров появились известные участницы от России, выступившие на «Евровидении» в 2012 году.

    В ролике к предстоящему полуфиналу «Евровидения», который пройдет 14 мая, использованы архивные кадры выступлений за разные годы, сообщает РЕН ТВ. Среди героев видео оказались «Бурановские бабушки», российские артистки, которые покорили европейскую публику своим номером в 2012 году.

    В Киеве выразили недовольство этим эпизодом. Украинские телеканалы призвали не голосовать за исполнителей, имеющих любые связи с Россией. В черный список попала певица из Ирландии, поскольку ее песню написала уроженка Башкирии. Армянский исполнитель подвергся травле за учебу в Волгограде и частые выступления в России. Кроме того, в пророссийских взглядах обвинили певицу из Грузии и вокалиста из Эстонии, в чьей команде работают россияне. Эстонский музыкант также посещал Крым в 2021 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкальный коллектив «Бурановские бабушки» представил в 2023 году клип «Исчезли солнечные дни» к столетию Расула Гамзатова. Музыканты группы Ziferblat отметили, что во время «Евровидения» лишь участники из Литвы и Португалии выразили Украине личную поддержку. А более 70 бывших участников музыкального конкурса подписали открытое письмо с требованием отстранить Израиль от конкурса.

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    14 мая 2025, 00:03 • Новости дня
    Рынок в Токмаке Запорожской области загорелся после атаки дронов ВСУ

    Украинские дроны ударили по рынку города Токмак в Запорожской области

    Рынок в Токмаке Запорожской области загорелся после атаки дронов ВСУ
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Ирма Каплан

    Поздно вечером 13 мая по торговым площадям рынка в городе Токмак Запорожской области ударили украинские дроны, начался пожар, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Украинские беспилотники вечером 13 мая ударили по центральному рынку в Токмаке Запорожской области, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

    «В результате атак украинских БПЛА по городу Токмаку горят торговые ряды городского рынка. По имеющейся информации, пострадавших нет», – написал он в Telegram-канале, приложив видео с места пожара.

    Как сообщил источник ТАСС в оперативных службах Запорожской области, опасность повторных ударов сохраняется, возгорание на рынке локализуется.

    Позднее глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков рассказал о повреждении жилого дома.

    «В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», – сказал глава Токмака.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, пять человек получили травмы, в том числе сотрудники скорой помощи, в Шебекинском округе и Шебекино после ударов украинских беспилотников по Белгородской области.

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    13 мая 2025, 22:20 • Новости дня
    Макрон выразил готовность провести переговоры с Путиным

    Макрон заявил о готовности встретиться с Путиным при прекращении Россией огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский лидер Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня, пишет Ouest-France со ссылкой на TF1.

    «Я сделаю это просто, проявив открытость и тесно сотрудничая с (Владимиром) Зеленским и европейскими партнерами», – сказал Макрон в ответ на вопрос журналиста о возможности разговора с российским коллегой.

    Французский лидер подчеркнул необходимость диалога с президентом России для поиска решения украинского конфликта.

    Напомним, ранее президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва нацелена на серьезный поиск долгосрочного мира и устранение причин конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

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    14 мая 2025, 03:58 • Новости дня
    Американский генерал заявил об угрозе для США из-за российских ракет

    Tекст: Антон Антонов

    За последние три года Россия значительно нарастила потенциал крылатых ракет, это создает угрозу для США, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.

    «Россия усилила свои и без того внушительные возможности угрожать Северной Америке обычными крылатыми ракетами воздушного и морского базирования», – приводит слова Гийо ТАСС.

    Он указал, что годы специальной военной операции на Украине позволили получить «ценный оперативный опыт российским летным экипажам и военно-морским силам».

    Он подчеркнул, что в 2024 году Россия возобновила довоенный темп патрулирования стратегического сдерживания, включая многочисленные полеты вдоль побережья Северной Америки. По его словам, угрозу для США также представляют новые российские вооружения: ракетный комплекс «Сармат», подводная ядерная торпеда «Посейдон» и крылатая ракета «Буревестник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гийо заявил, что угроза прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации конфликта на Украине является реальной.

    Американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол». Москва и Пекин указали, что создание подобной системы приводит к гонке вооружений в космосе и превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства.

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    14 мая 2025, 09:29 • Новости дня
    Лула да Силва передал Владимиру Путину просьбу Киева о переговорах

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Бразилии Лула да Силва сообщил о намерении обсудить с Владимиром Путиным запрос Киева о возможных переговорах в Стамбуле 15 мая и составах делегаций.

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен прибыть в Москву после визита в Китай и обсудить с президентом России Владимиром Путиным просьбы украинских властей об организации переговоров в Стамбуле, сообщает ТАСС. На пресс-конференции в Пекине Лула да Силва заявил: «Когда я остановлюсь в Москве, я попытаюсь поговорить с Путиным [об этом]».

    Бразильский лидер рассказал, что в ходе своего недавнего визита в Россию с 8 по 10 мая получил через министра иностранных дел Бразилии Мауро Виэйру официальную просьбу от главы МИД Украины передать пожелание Владимира Зеленского узнать о готовности Москвы к перемирию. Лула да Силва отметил, что сразу же сообщил об этом Владимиру Путину во время личной встречи в Москве, подчеркнув: «У меня была возможность поужинать с Путиным, и это было первое, о чем я спросил».

    Владимир Путин 11 мая в Кремле вновь предложил Киеву начать прямые переговоры без предварительных условий, которые предлагается провести 15 мая в Стамбуле. Президент России также напомнил, что Россия ранее неоднократно объявляла перемирия, которые, по словам Путина, нарушались киевским режимом, в том числе трехдневное перемирие на время празднования 80-летия Победы.

    Президент Украины Владимир Зеленский после призыва Дональда Трампа согласиться на переговоры объявил о своем намерении прибыть в Стамбул для возможного диалога. Ранее Зеленский настаивал на 30-дневном прекращении огня как условии начала переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что совместные предложения Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине способны заложить основу для всеобъемлющего диалога, который вернет мир в Европу.

    Ранее Лула да Силва обозначил готовность выступить посредником в возможных переговорах по урегулированию ситуации на Украине на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

    После визита в Москву президент Бразилии объявил о переговорах в Пекине и Париже по поиску мирного решения конфликта на Украине.

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    13 мая 2025, 23:23 • Новости дня
    Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

    Макрон заявил о признании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

    Tекст: Антон Антонов

    Власти на Украине осознают невозможность возврата всех утраченных с 2014 года территорий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Даже сами украинцы способны честно признать, что им не удастся вернуть все, что было потеряно с 2014 года», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Вместе с тем он настаивает, что вопрос о территориях должен обсуждаться на будущих мирных переговорах с Россией. По мнению президента Франции, западные союзники стремятся подвести Украину к переговорам в максимально выгодной для нее позиции. Макрон также отметил, что переговоры о мире могут начаться только после прекращения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня.

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