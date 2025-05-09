Посол Венгрии вызван в МИД Украины из-за высылки украинских дипломатов

Tекст: Вера Басилая

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии и вручило ему ноту, передает ТАСС.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) сообщил, что решение о высылке двух венгерских дипломатов принято на основе принципа взаимности. Дипломатам Венгрии предписано покинуть территорию страны в течение 48 часов.

Сибига подчеркнул, что Киев действует в ответ на шаги Будапешта, руководствуясь национальными интересами. Другие подробности официально не сообщались.

Ранее власти Венгрии выслали двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже.

На Украине арестовали двух бывших военных по подозрению в шпионаже в пользу Венгрии.

МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала.