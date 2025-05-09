Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Посол Венгрии вызван в МИД Украины
Посол Венгрии вызван в МИД Украины из-за высылки украинских дипломатов
Послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке в течение 48 часов двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии и вручило ему ноту, передает ТАСС.
Глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) сообщил, что решение о высылке двух венгерских дипломатов принято на основе принципа взаимности. Дипломатам Венгрии предписано покинуть территорию страны в течение 48 часов.
Сибига подчеркнул, что Киев действует в ответ на шаги Будапешта, руководствуясь национальными интересами. Другие подробности официально не сообщались.
Ранее власти Венгрии выслали двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже.
На Украине арестовали двух бывших военных по подозрению в шпионаже в пользу Венгрии.
МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала.