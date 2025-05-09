МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала

Tекст: Вера Басилая

По словам Сийярто, Венгрия выслала двух сотрудников украинской разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште, передает ТАСС.

Такое решение последовало после заявления Службы безопасности Украины о задержании на Украине двух якобы агентов венгерской военной разведки.

«Мы не потерпим подобных действий Украины, дискредитирующих Венгрию и венгерский народ», – заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что Украина предпринимает враждебные действия в ответ на отказ Венгрии поставлять оружие или другую военную помощь Киеву. Глава МИд Венгрии отметил, что венгры выступают за мир, не поставляли и не будут поставлять оружие Украине и не позволят втянуть свою страну в конфликт.

Глава МИД Венгрии сообщил, что решение о высылке и имена сотрудников украинских спецслужб были доведены до сведения посла Украины в Будапеште. Он также обвинил Киев в клеветнических измышлениях в адрес Венгрии, подчеркнув, что правительство не намерено с этим мириться.

Ранее власти Венгрии решили выслать двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже.

На Украине арестовали двух бывших военных по обвинению в шпионаже в пользу Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах военной поддержки Украины скандалом. Орбан сообщил, что вступил в открытый конфликт с Владимиром Зеленским после услышанной угрозы.