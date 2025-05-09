Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.3 комментария
МИД Венгрии обвинил Украину во враждебности на фоне шпионского скандала
Будапешт высылает двух сотрудников украинской разведки после задержания на Украине двух человек, подозреваемых в работе на Венгрию, и обвинениях в адрес страны со стороны официальных властей в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, Венгрия выслала двух сотрудников украинской разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште, передает ТАСС.
Такое решение последовало после заявления Службы безопасности Украины о задержании на Украине двух якобы агентов венгерской военной разведки.
«Мы не потерпим подобных действий Украины, дискредитирующих Венгрию и венгерский народ», – заявил Сийярто.
Он подчеркнул, что Украина предпринимает враждебные действия в ответ на отказ Венгрии поставлять оружие или другую военную помощь Киеву. Глава МИд Венгрии отметил, что венгры выступают за мир, не поставляли и не будут поставлять оружие Украине и не позволят втянуть свою страну в конфликт.
Глава МИД Венгрии сообщил, что решение о высылке и имена сотрудников украинских спецслужб были доведены до сведения посла Украины в Будапеште. Он также обвинил Киев в клеветнических измышлениях в адрес Венгрии, подчеркнув, что правительство не намерено с этим мириться.
Ранее власти Венгрии решили выслать двух сотрудников украинского посольства по обвинению в шпионаже.
На Украине арестовали двух бывших военных по обвинению в шпионаже в пользу Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах военной поддержки Украины скандалом. Орбан сообщил, что вступил в открытый конфликт с Владимиром Зеленским после услышанной угрозы.